zРадио написав:Ви переплутали врожайність (питомий показник) із врожаєм (абсолютним показником)
Я не переплутав врожайність з врожаєм. Я просто подивився на рядок з врожайністю 2018 р. 21,2 це +7% від 2018 і +5% від 2019. https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1503751 Загалом до 2019 року є +5% (поки що) врожайності, +12% посівних площ та +60-70% ціни. Вкупі це дасть х2 валютної виручки у порівнянні із 2019. Нагадати як тоді падав курс долара?
Все одне соняшник - то маячня. Найцікавіше - це то що відбувається в енергетиці Китаю. Булька надулась дуже велика... Може вибухнути у будь-який момент - тоді мало нікому не буде... viewtopic.php?p=5299377#p5299377
Тривалий період часу МБ і готівка збалансовані між 26,6 і 27, фактично. Це враховуючи всі-всі вагомі фундаментальні чинники: торгбаланс, вихід нерезидентів з ОВДП і тд. Вивести курс з цього боковика може тільки якийсь вагомий додатковий чинник. Абсолютно не впевнений, що металурги чи (і) аграрії експортними надходженнями зможуть спричинити суттєвіше зміцнення грн, адже збільшення їх прибутків стимулює збільшення ними ж імпорту матеріалів, обладнання, технологій і тд. А от проти нацвалюти можуть зіграти виплати по обслуговуванню та погашенню ОВДП. Вкажу найвагоміші суми по датах (все що менше 1 млрд грн до уваги не беру): 29 вересня 13,2 млрд грн 21 жовтня 673 млн дол 27 жовтня 13,3 млрд грн 4 листопада 217 млн євро 10 листопада 7,6 млрд грн 17 листопада 13,8 млрд грн 24 листопада 4,7 млрд грн 1 грудня 13,6 млрд грн 15 грудня 2 млрд грн 16 грудня 584 млн дол Не відкидаю варіанту, що через ці виплати з 20-х чисел жовтня можемо наблизитися до 27,5. Пробиття цього рівня буде не простим але імовірним, підозрюю, після 20 чисел листопада... П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...
orest написав:П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...
ОВДП вже обговорювали з цим самим результатом.
Denik написав:графік погашень ОВДП без купонів
Судячи з графіку можна зробити припущення про підскок курсу на фоні підвищення ліквідності від виплат по повернення ПДВ та виплат по ОВДП наприкінці вересня, наприкінці жовтня, на початку грудня та на початку січня. Виплата 17 листопада буде компенсована сплатами податку на прибуток.
Denik написав:Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...
С собственной энергетикой сейчас скорее менее-более, ее похерили. Что именно выиграет Украина находясь в подобном ряде стран и в каком векторе материализуется это благо для живущих здесь украинцев?
Denik написав:Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...
С собственной энергетикой сейчас скорее менее-более, ее похерили. Что именно выиграет Украина находясь в подобном ряде стран и в каком векторе материализуется это благо для живущих здесь украинцев?
К новому году это все материализуется в сверхприбыли для Украины (с): Олейна по 100 грн, яйца 10 шт - по 50 грн., цукор - по 50 грн/кг.
Denik написав:Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...
С собственной энергетикой сейчас скорее менее-более, ее похерили. Что именно выиграет Украина находясь в подобном ряде стран и в каком векторе материализуется это благо для живущих здесь украинцев?
К новому году это все материализуется в сверхприбыли для Украины (с): Олейна по 100 грн, яйца 10 шт - по 50 грн., цукор - по 50 грн/кг.
Штуцер же не зря отпечатали загодя. ...но хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.