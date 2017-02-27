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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8293829482958296

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 145
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
35
27,00-27,50
46%
67
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:19

  alex10 написав:Поверніть донпедро-тім !!! Вони ж бо - патрітичні прафесіанали!
https://censor.net/ua/news/3288992/dani ... _shtuchnym

Мне кажется, постить "аналитику" такого уровня - просто позор по стандартам нашего форума
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прийшла ще одна думка. Найкрасивішою операцією США та їх союзників є роздача МВФ 650 млрд. Цим вони досягли принаймні 2 цілі, через підтримку попиту на сировину з боку країн, що розвиваються:
- Зробили Китаю медвежий капкан у його спробі впливати на ціни всієї сировини окрім ЗРС. Ту ж нафту, що Китай спробував продавати із резервів розкупили інші країни за гроші МВФ. Те саме з паливом та продовольством.
- Виховали таких ватних союзників як Німеччина високими цінами на енергоносії та кризою на ринках газу та електроенергії за спроби цілуватися з Путіним.

У кого є які думки з цього?
Denik
 
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