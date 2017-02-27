Прийшла ще одна думка. Найкрасивішою операцією США та їх союзників є роздача МВФ 650 млрд. Цим вони досягли принаймні 2 цілі, через підтримку попиту на сировину з боку країн, що розвиваються: - Зробили Китаю медвежий капкан у його спробі впливати на ціни всієї сировини окрім ЗРС. Ту ж нафту, що Китай спробував продавати із резервів розкупили інші країни за гроші МВФ. Те саме з паливом та продовольством. - Виховали таких ватних союзників як Німеччина високими цінами на енергоносії та кризою на ринках газу та електроенергії за спроби цілуватися з Путіним.