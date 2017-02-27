Додано: Суб 18 вер, 2021 11:31

matroSkin написав: orest написав: Тривалий період часу МБ і готівка збалансовані між 26,6 і 27, фактично. Це враховуючи всі-всі вагомі фундаментальні чинники: торгбаланс, вихід нерезидентів з ОВДП і тд. Вивести курс з цього боковика може тільки якийсь вагомий додатковий чинник. Абсолютно не впевнений, що металурги чи (і) аграрії експортними надходженнями зможуть спричинити суттєвіше зміцнення грн, адже збільшення їх прибутків стимулює збільшення ними ж імпорту матеріалів, обладнання, технологій і тд.

А от проти нацвалюти можуть зіграти виплати по обслуговуванню та погашенню ОВДП. Вкажу найвагоміші суми по датах (все що менше 1 млрд грн до уваги не беру):

29 вересня 13,2 млрд грн

21 жовтня 673 млн дол

27 жовтня 13,3 млрд грн

4 листопада 217 млн євро

10 листопада 7,6 млрд грн

17 листопада 13,8 млрд грн

24 листопада 4,7 млрд грн

1 грудня 13,6 млрд грн

15 грудня 2 млрд грн

16 грудня 584 млн дол

Не відкидаю варіанту, що через ці виплати з 20-х чисел жовтня можемо наблизитися до 27,5. Пробиття цього рівня буде не простим але імовірним, підозрюю, після 20 чисел листопада...

П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи... Тривалий період часу МБ і готівка збалансовані між 26,6 і 27, фактично. Це враховуючи всі-всі вагомі фундаментальні чинники: торгбаланс, вихід нерезидентів з ОВДП і тд. Вивести курс з цього боковика може тільки якийсь вагомий додатковий чинник. Абсолютно не впевнений, що металурги чи (і) аграрії експортними надходженнями зможуть спричинити суттєвіше зміцнення грн, адже збільшення їх прибутків стимулює збільшення ними ж імпорту матеріалів, обладнання, технологій і тд.А от проти нацвалюти можуть зіграти виплати по обслуговуванню та погашенню ОВДП. Вкажу найвагоміші суми по датах (все що менше 1 млрд грн до уваги не беру):29 вересня 13,2 млрд грн21 жовтня 673 млн дол27 жовтня 13,3 млрд грн4 листопада 217 млн євро10 листопада 7,6 млрд грн17 листопада 13,8 млрд грн24 листопада 4,7 млрд грн1 грудня 13,6 млрд грн15 грудня 2 млрд грн16 грудня 584 млн долНе відкидаю варіанту, що через ці виплати з 20-х чисел жовтня можемо наблизитися до 27,5. Пробиття цього рівня буде не простим але імовірним, підозрюю, після 20 чисел листопада...П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...



перепрошую, що про відємний приріст.

Але за 3-4 тижні Україну, точніше значну частину регіонів та мільйонники чекає вхід у червону зону, що при усіх потугах влади з різнокольровими сертифікатами, ймовірно, призведе до часткових локдаунів та обмежень в сфері послуг, на транспорті, частковому простою (без додаткових виплат за них), мед. витрат. Що, як вже переконалались за 2 останні локдауни, призводить до попиту на грн. (на готівці) та скороченню спожив. імпорту. І може нівелювати логічно очікуваний ріст бакса на 3-й декаді жовтня. А так, здається, Фєдя за кілька днів усе необхідне повідомить, і здається, що знов нічого. Бо усе не те: ані СPI, ані зайнятість, ані дельта. Не росте кокос, треба ще полити перепрошую, що про відємний приріст.Але за 3-4 тижні Україну, точніше значну частину регіонів та мільйонники чекає вхід у червону зону, що при усіх потугах влади з різнокольровими сертифікатами, ймовірно, призведе до часткових локдаунів та обмежень в сфері послуг, на транспорті, частковому простою (без додаткових виплат за них), мед. витрат. Що, як вже переконалались за 2 останні локдауни, призводить до попиту на грн. (на готівці) та скороченню спожив. імпорту. І може нівелювати логічно очікуваний ріст бакса на 3-й декаді жовтня. А так, здається, Фєдя за кілька днів усе необхідне повідомить, і здається, що знов нічого. Бо усе не те: ані СPI, ані зайнятість, ані дельта. Не росте кокос, треба ще полити

Не впевнений, що будуть якісь серйозні зупинки бізнесу, включаючи сферу обслуговування. Ми живемо в чудовий час "реформ", "покращень", коли липовий плр коштує від 600 грн, липова довідка що недавно перехворів чи лівий протипоказ вакцинуванню коштують від 1500 грн, липовий сертифікат про вакцинацію від 2600 грн до 1 тис дол (все залежить від сміливості, тупості, наглості). Рейтинг бубочки і його повторне президенство є метою номер один і поки головним політичним мейнстрімом. Буде все ок. Платіжний баланс чудовий, ситуація з бюджетом не критична, 1,3-2 млрд дешевих позик ще в цьому році на порозі. Наступного року є шанс отримати від 2,9 до 5 млрд. Щемити людей і імпорт, мабуть, не будуть. Хіба з захворюванням в тяжкій формі буде Італія чи Індія №2.Щодо ФРС, ситуація в ЄС погана як ніколи, енергетична криза вже вдарила по економіці і є шанс, що норвежський газ не виправить ситуацію повністю, тим більше швидко. Євро грандіозно слабке і запросто може обвалитися нижче навіть 1,1 (не 1-1). Адже додаються значні політичні проблеми наслідків виборів в Німеччині, загострення і погіршення стосунків берлін-москва та дій США-Англії-Австралії щодо нового воєнного союзу і жорсткий посил на йух Макрона, який вже кілька місяців щоранку в дзеркалі бачить себе новим фюрером-імператором ЄС. Виглядає на те, що Байден з британською королівською родиною і підданими корони, вирішили змішати ЄС (Німеччину-Італію-Австрію і решта прокремлівських країн) з лайном (москальським газом і нафтою) що і стане адекватним покаранням шрьодерам-шмеркелям. Тому ФРС продовжить ганяти "успішних міжнародних інвесторів", зміцнюючи чи знецінюючи долар, залежно від ПОЛІТИЧНОЇ необхідності (при всій повазі до майстрів теханалізу). І якщо Німеччину треба буде прибити терміново, то євро може динамічно опуститися до паритету, абсолютно неочікувано для свідків 1,25-1,4 і тднерезиденти і курс в 2019 це часткова правда-вигадка від тих, хто не хоче помічати обєктивних фундаментальних причин чи "аналітиків", які шукають простих і ефектних пояснень і не хочуть заморочуватися адекватним аналізом. В 2019 році нерезиденти придбали ОВДП на приблизно 4 млрд дол США, а чистий викуп валюти НБУ за 2019 рік склав 7,9 млрд дол, що фактично в ДВА рази більше