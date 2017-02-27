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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8293829482958296

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 145
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
35
27,00-27,50
46%
67
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:19

  alex10 написав:Поверніть донпедро-тім !!! Вони ж бо - патрітичні прафесіанали!
https://censor.net/ua/news/3288992/dani ... _shtuchnym

Мне кажется, постить "аналитику" такого уровня - просто позор по стандартам нашего форума
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прийшла ще одна думка. Найкрасивішою операцією США та їх союзників є роздача МВФ 650 млрд. Цим вони досягли принаймні 2 цілі, через підтримку попиту на сировину з боку країн, що розвиваються:
- Зробили Китаю медвежий капкан у його спробі впливати на ціни всієї сировини окрім ЗРС. Ту ж нафту, що Китай спробував продавати із резервів розкупили інші країни за гроші МВФ. Те саме з паливом та продовольством.
- Виховали таких ватних союзників як Німеччина високими цінами на енергоносії та кризою на ринках газу та електроенергії за спроби цілуватися з Путіним.

У кого є які думки з цього?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16

  juristkostya написав:
  alex10 написав:Поверніть донпедро-тім !!! Вони ж бо - патрітичні прафесіанали!
https://censor.net/ua/news/3288992/dani ... _shtuchnym

Мне кажется, постить "аналитику" такого уровня - просто позор по стандартам нашего форума

А це - не аналітика. Це просто наведення фактів на правах вихідного дня ДЛЯ аналізу :)
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:26

  alex10 написав:
  juristkostya написав:
  alex10 написав:Поверніть донпедро-тім !!! Вони ж бо - патрітичні прафесіанали!
https://censor.net/ua/news/3288992/dani ... _shtuchnym

Мне кажется, постить "аналитику" такого уровня - просто позор по стандартам нашего форума

А це - не аналітика. Це просто наведення фактів на правах вихідного дня ДЛЯ аналізу :)
Из "фактов" в строгом смысле этого слова там разве что смерть Чечетова.
Обсуждать же эмоциональный наброс представителя одной власти на представителя другой власти....есть в этойжизни занятия занятия более осмысленные....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:32

  juristkostya написав:Обсуждать же эмоциональный наброс представителя одной власти на представителя другой власти....есть в этойжизни занятия занятия более осмысленные....

Тобто багатіти геркулесівськими темпами під час війни-це норм? Дискусію закриваю з причини безплідності її продовження
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Тобто багатіти геркулесівськими темпами під час війни-це норм?
не вижу в статье списка фамилий и суммы их доходов за означенный период.
  alex10 написав:Дискусію закриваю

вы её не успели даже начать :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:31

  matroSkin написав:
  orest написав:Тривалий період часу МБ і готівка збалансовані між 26,6 і 27, фактично. Це враховуючи всі-всі вагомі фундаментальні чинники: торгбаланс, вихід нерезидентів з ОВДП і тд. Вивести курс з цього боковика може тільки якийсь вагомий додатковий чинник. Абсолютно не впевнений, що металурги чи (і) аграрії експортними надходженнями зможуть спричинити суттєвіше зміцнення грн, адже збільшення їх прибутків стимулює збільшення ними ж імпорту матеріалів, обладнання, технологій і тд.
А от проти нацвалюти можуть зіграти виплати по обслуговуванню та погашенню ОВДП. Вкажу найвагоміші суми по датах (все що менше 1 млрд грн до уваги не беру):
29 вересня 13,2 млрд грн
21 жовтня 673 млн дол
27 жовтня 13,3 млрд грн
4 листопада 217 млн євро
10 листопада 7,6 млрд грн
17 листопада 13,8 млрд грн
24 листопада 4,7 млрд грн
1 грудня 13,6 млрд грн
15 грудня 2 млрд грн
16 грудня 584 млн дол
Не відкидаю варіанту, що через ці виплати з 20-х чисел жовтня можемо наблизитися до 27,5. Пробиття цього рівня буде не простим але імовірним, підозрюю, після 20 чисел листопада...
П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...


перепрошую, що про відємний приріст.
Але за 3-4 тижні Україну, точніше значну частину регіонів та мільйонники чекає вхід у червону зону, що при усіх потугах влади з різнокольровими сертифікатами, ймовірно, призведе до часткових локдаунів та обмежень в сфері послуг, на транспорті, частковому простою (без додаткових виплат за них), мед. витрат. Що, як вже переконалались за 2 останні локдауни, призводить до попиту на грн. (на готівці) та скороченню спожив. імпорту. І може нівелювати логічно очікуваний ріст бакса на 3-й декаді жовтня. А так, здається, Фєдя за кілька днів усе необхідне повідомить, і здається, що знов нічого. Бо усе не те: ані СPI, ані зайнятість, ані дельта. Не росте кокос, треба ще полити :mrgreen:

Не впевнений, що будуть якісь серйозні зупинки бізнесу, включаючи сферу обслуговування. Ми живемо в чудовий час "реформ", "покращень", коли липовий плр коштує від 600 грн, липова довідка що недавно перехворів чи лівий протипоказ вакцинуванню коштують від 1500 грн, липовий сертифікат про вакцинацію від 2600 грн до 1 тис дол (все залежить від сміливості, тупості, наглості). Рейтинг бубочки і його повторне президенство є метою номер один і поки головним політичним мейнстрімом. Буде все ок. Платіжний баланс чудовий, ситуація з бюджетом не критична, 1,3-2 млрд дешевих позик ще в цьому році на порозі. Наступного року є шанс отримати від 2,9 до 5 млрд. Щемити людей і імпорт, мабуть, не будуть. Хіба з захворюванням в тяжкій формі буде Італія чи Індія №2.
Щодо ФРС, ситуація в ЄС погана як ніколи, енергетична криза вже вдарила по економіці і є шанс, що норвежський газ не виправить ситуацію повністю, тим більше швидко. Євро грандіозно слабке і запросто може обвалитися нижче навіть 1,1 (не 1-1). Адже додаються значні політичні проблеми наслідків виборів в Німеччині, загострення і погіршення стосунків берлін-москва та дій США-Англії-Австралії щодо нового воєнного союзу і жорсткий посил на йух Макрона, який вже кілька місяців щоранку в дзеркалі бачить себе новим фюрером-імператором ЄС. Виглядає на те, що Байден з британською королівською родиною і підданими корони, вирішили змішати ЄС (Німеччину-Італію-Австрію і решта прокремлівських країн) з лайном (москальським газом і нафтою) що і стане адекватним покаранням шрьодерам-шмеркелям. Тому ФРС продовжить ганяти "успішних міжнародних інвесторів", зміцнюючи чи знецінюючи долар, залежно від ПОЛІТИЧНОЇ необхідності (при всій повазі до майстрів теханалізу). І якщо Німеччину треба буде прибити терміново, то євро може динамічно опуститися до паритету, абсолютно неочікувано для свідків 1,25-1,4 і тд :mrgreen:

75stasstas75 нерезиденти і курс в 2019 це часткова правда-вигадка від тих, хто не хоче помічати обєктивних фундаментальних причин чи "аналітиків", які шукають простих і ефектних пояснень і не хочуть заморочуватися адекватним аналізом. В 2019 році нерезиденти придбали ОВДП на приблизно 4 млрд дол США, а чистий викуп валюти НБУ за 2019 рік склав 7,9 млрд дол, що фактично в ДВА рази більше :wink:
orest
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 13:30

  orest написав:Виглядає на те, що Байден з британською королівською родиною і підданими корони, вирішили змішати ЄС (Німеччину-Італію-Австрію і решта прокремлівських країн) з лайном (москальським газом і нафтою) що і стане адекватним покаранням шрьодерам-шмеркелям.

Шедеврально. :)
  orest написав:І якщо Німеччину треба буде прибити терміново, то євро може динамічно опуститися до паритету, абсолютно неочікувано для свідків 1,25-1,4 і тд :mrgreen:

:D
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Какимибудет курс евро к гривне через год?
1,4 к доллару а к гривне 40-41
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 14:11

  alex10 написав:
  juristkostya написав:Обсуждать же эмоциональный наброс представителя одной власти на представителя другой власти....есть в этойжизни занятия занятия более осмысленные....

Тобто багатіти геркулесівськими темпами під час війни-це норм? Дискусію закриваю з причини безплідності її продовження

а хто збагатився під час війни геркулесівськими темпами ?

Кстати, вы меня удивляете
Осуждаете тогдашний "банкопад", когда реально очищали банковскую систему.
Но при этом тот факт, что во время ковида банки сработали хорошо - так это, по вашей версии, как-то само собой получилось.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 15:03

  pesikot написав:Осуждаете тогдашний "банкопад", когда реально очищали банковскую систему.
Но при этом тот факт, что во время ковида банки сработали хорошо - так это, по вашей версии, как-то само собой получилось.

Ну, это реально слишком сложная причинно-следственная связь. Тут надо начинать с "кто не работает - тот не ест".
juristkostya
 
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