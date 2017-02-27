Додано: Суб 18 вер, 2021 19:15

В Україні вперше готуються запустити біометан у газові мережі. Які перспективи розвитку галузі і чи виграють споживачі?Україна може виробляти до 8 млрд кубометрів біометану на рік. Враховуючи обсяги власного видобутку газу на рівні 20 млрд кубометрів це дозволить майже повністю забезпечувати населення і промисловість власним блакитним паливом.Чому майже? Бо загальне споживання природного газу в Україні — близько 30 млрд кубометрів. Зараз ту частку газу, якої не вистачає, компенсують російським. Але імпортують його з країн ЄС (Словаччина, Угорщина, Польща).В Україні солому палять на полях аби перейшли на солом’яні полети то взагалі газу не потрібно імпортуватиЩороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 до 70 млн т соломи. В основному її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус.при спалюванні однієї тонни виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або одну тонну дизельного палива.Потенціал використання соломи в Україні величезний: мільйон тонн цієї сировини дасть змогу замінити понад 300 млн кубометрів природного газу.Нині світовим лідером використання такого відходу сільгоспвиробництва як енергоносія є Данія. На сьогодні там функціонує понад 10 тис. фермерських котлів потужністю до 1 МВт і близько 70 великих котелень, які спалюють солому в міських системах теплопостачання. Крім того, на цій сировині працюють сім електростанцій Данії. За останні роки датська котлобудівна компанія "Пасат" продала по всій Європі тільки малих котлів (до 300 кВт) понад 120 тис. Котел потужністю 100 кВт у змозі опалювати приміщення площею до 1200 кв. м. Також широко використовують солому Австрія, Швеція, Фінляндія, Франція.