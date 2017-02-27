orest написав:Виглядає на те, що Байден з британською королівською родиною і підданими корони, вирішили змішати ЄС (Німеччину-Італію-Австрію і решта прокремлівських країн) з лайном (москальським газом і нафтою) що і стане адекватним покаранням шрьодерам-шмеркелям.
Шедеврально.
orest написав:І якщо Німеччину треба буде прибити терміново, то євро може динамічно опуститися до паритету, абсолютно неочікувано для свідків 1,25-1,4 і тд
vitaliian написав:
Investor_K написав:Какимибудет курс евро к гривне через год?
Разбор причин падения цен на ЖРС от Financial Times. Статья подписочная, поэтому даю текстом. Если коротко, то главные две - торговая война Китая с Австралией, крупнейшим мировым экспортером железорудного сырья, и назревающий кризис на рынке недвижимости и строительства самой Поднебесной, заигравший красками после технического дефолта Evergrande, тамошнего оператора №1 на рынке жилья. В 2008-2009 гг, кстати, обвал спроса на руду и металлы тоже был результатом перегретого рынка недвижимости. Правда, в первую очередь не Китая, а США
Iron ore tumbles 20% in worst week since 2008 financial crisis
Iron ore has endured one of its worst weekly performances on record as Chinese steel mills dumped the commodity in response to government production curbs and a cooling property market. The steelmaking raw material, which hit a record high above $230 a tonne in May, traded at $100.80 on Friday, down 22 per cent over the week, according to a price assessment by S&P Global Platts. The last time it suffered a sell-off of this magnitude was during the financial crisis in 2008, analysts said. Beijing wants its vast steel industry to hold production flat at just over 1bn tonnes this year in an effort to slow its steel-intensive economy, which has recovered strongly since the earlier stages of the pandemic. Amid simmering diplomatic tensions with Australia, the world’s biggest producer of iron ore, the Chinese government is taking a more active role in curbing steel output as the year’s end approaches, according to analysts and traders. “It’s quite a brutal policy to roll out,” said Tom Price, analyst at Liberum, a London-based brokerage. “No one believed they would do it but it looks like they are going to.” Although Chinese crude steel production dropped in July and August by 8 per cent and 12 per cent respectively, it is still up 5 per cent in the year to date on 2020, suggesting deeper cuts to come if Beijing is to hit its target. “The production cuts really seem to be working,” said Erik Hedborg, lead iron ore analyst at consultancy CRU. “Demand for additional volumes is simply not there any more.” The curbs had prompted Chinese steel mills to panic sell, traders said, with a view to reducing their iron ore inventories by dumping contracted cargoes into the secondary market at big discounts. Another factor weighing on iron ore is the property market in China, where construction activity is expected to slow in the fourth quarter and into 2022. Analysts say the liquidity crisis at Evergrande, China’s most indebted property company, could lead to credit being rationed for other developers. “The real estate sector is a major concern,” said Hedborg. “Evergrande is something people are watching closely in China as a leading indicator for construction activity going forward.” The dramatic collapse in the iron ore price will also have a big impact on major mining houses, which have been paying record dividends to shareholders on the back of booming profits from their iron ore businesses. Shares in Anglo American and Rio Tinto endured the largest falls on London’s FTSE 100 index on Friday after UBS slashed its earnings forecasts and advised clients to sell. “Iron ore supply has been broadly stable in 2021 but will lift over the next few months if Vale and Rio Tinto are able to achieve their 2021 guidance,” said UBS analyst Myles Allsop. “This will result in a material build [up] in iron ore inventories at Chinese ports and a sharper fall in iron ore prices over the next six months than previously expected.” The dramatic decline in the price of iron ore comes as the price of coking coal, the other ingredient needed to make steel, hits record levels in China due to a supply crunch. The domestic coking coal price reached $577 a tonne on Friday, up almost 60 per cent in the past month. Covid-related supply disruptions have hit imports from Mongolia, while Australian coal cannot enter China because of a ban imposed by Beijing.
Denik написав:Як і передбачалось, збільшення ціни газу в Європі призводить до зупинки виробництв. https://biz.censor.net/news/3288903/evr ... roenergiyu Їх конкуренти в США отримали перевагу. Це збільшить темпи зростання ВВП США, відповідно підвищення ставки в США почнеться раніше, наж в ЕС. Відповідно долар подорожчає відносно євро. Можливо 1:1. Слава Меркель, Шредеру та Рютте .
P.S. Любителі зради казали, що Німеччина купляє по довготерміновим контрактам з ціною 220-250. Де вони ці контракти у виробництв, що зупинились???
Так не у всех прямые контракты с Газпромом). Крупные потребители получают газ по стабильным ценам, а не по спотовым 1000 евро
Denik написав:Як і передбачалось, збільшення ціни газу в Європі призводить до зупинки виробництв. https://biz.censor.net/news/3288903/evr ... roenergiyu Їх конкуренти в США отримали перевагу. Це збільшить темпи зростання ВВП США, відповідно підвищення ставки в США почнеться раніше, наж в ЕС. Відповідно долар подорожчає відносно євро. Можливо 1:1. Слава Меркель, Шредеру та Рютте .
P.S. Любителі зради казали, що Німеччина купляє по довготерміновим контрактам з ціною 220-250. Де вони ці контракти у виробництв, що зупинились???
Так не у всех прямые контракты с Газпромом). Крупные потребители получают газ по стабильным ценам, а не по спотовым 1000 евро
В Україні вперше готуються запустити біометан у газові мережі. Які перспективи розвитку галузі і чи виграють споживачі? Україна може виробляти до 8 млрд кубометрів біометану на рік. Враховуючи обсяги власного видобутку газу на рівні 20 млрд кубометрів це дозволить майже повністю забезпечувати населення і промисловість власним блакитним паливом. Чому майже? Бо загальне споживання природного газу в Україні — близько 30 млрд кубометрів. Зараз ту частку газу, якої не вистачає, компенсують російським. Але імпортують його з країн ЄС (Словаччина, Угорщина, Польща). https://www.epravda.com.ua/projects/gre ... 15/677735/
В Україні солому палять на полях аби перейшли на солом’яні полети то взагалі газу не потрібно імпортувати Щороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 до 70 млн т соломи. В основному її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус. при спалюванні однієї тонни виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або одну тонну дизельного палива. Потенціал використання соломи в Україні величезний: мільйон тонн цієї сировини дасть змогу замінити понад 300 млн кубометрів природного газу. Нині світовим лідером використання такого відходу сільгоспвиробництва як енергоносія є Данія. На сьогодні там функціонує понад 10 тис. фермерських котлів потужністю до 1 МВт і близько 70 великих котелень, які спалюють солому в міських системах теплопостачання. Крім того, на цій сировині працюють сім електростанцій Данії. За останні роки датська котлобудівна компанія "Пасат" продала по всій Європі тільки малих котлів (до 300 кВт) понад 120 тис. Котел потужністю 100 кВт у змозі опалювати приміщення площею до 1200 кв. м. Також широко використовують солому Австрія, Швеція, Фінляндія, Франція. https://zn.ua/ukr/energy_market/navisch ... oma-_.html
zРадио написав:Разбор причин падения цен на ЖРС от Financial Times. Статья подписочная, поэтому даю текстом.
Основний прикол в тому, що я розумію проблему глибше, аніж FT. Зі статті на мою думку найцікавіше оце.
The dramatic decline in the price of iron ore comes as the price of coking coal, the other ingredient needed to make steel, hits record levels in China due to a supply crunch. The domestic coking coal price reached $577 a tonne on Friday
Коксівного вугілля в світі достатеньо багато. Є й замінники - природний газ та DRI процес, або просто металобрухт. Власне хочу сказати про те, що такий зльот вгору може бути лише перед великою системною кризою. На початку травня цього року коксівне вугілля коштувало 130. https://thecoalhub.com/world-coal-marke ... ek-20.html
Ukrainian написав:В Україні вперше готуються запустити біометан у газові мережі. Які перспективи розвитку галузі і чи виграють споживачі? Україна може виробляти до 8 млрд кубометрів біометану на рік. Враховуючи обсяги власного видобутку газу на рівні 20 млрд кубометрів це дозволить майже повністю забезпечувати населення і промисловість власним блакитним паливом. Чому майже? Бо загальне споживання природного газу в Україні — близько 30 млрд кубометрів. Зараз ту частку газу, якої не вистачає, компенсують російським. Але імпортують його з країн ЄС (Словаччина, Угорщина, Польща). https://www.epravda.com.ua/projects/gre ... 15/677735/
В Україні солому палять на полях аби перейшли на солом’яні полети то взагалі газу не потрібно імпортувати Щороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 до 70 млн т соломи. В основному її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус. при спалюванні однієї тонни виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або одну тонну дизельного палива. Потенціал використання соломи в Україні величезний: мільйон тонн цієї сировини дасть змогу замінити понад 300 млн кубометрів природного газу. Нині світовим лідером використання такого відходу сільгоспвиробництва як енергоносія є Данія. На сьогодні там функціонує понад 10 тис. фермерських котлів потужністю до 1 МВт і близько 70 великих котелень, які спалюють солому в міських системах теплопостачання. Крім того, на цій сировині працюють сім електростанцій Данії. За останні роки датська котлобудівна компанія "Пасат" продала по всій Європі тільки малих котлів (до 300 кВт) понад 120 тис. Котел потужністю 100 кВт у змозі опалювати приміщення площею до 1200 кв. м. Також широко використовують солому Австрія, Швеція, Фінляндія, Франція. https://zn.ua/ukr/energy_market/navisch ... oma-_.html