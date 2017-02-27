Додано: Суб 18 вер, 2021 23:10

somilitark написав: Ваші виробники трохи прибрехують.

Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам.

А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити.

2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить.

3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше.

4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства.

А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.

Ваші виробники трохи прибрехують.Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам.А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити.2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить.3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше.4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства.А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.

Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.Извините но по соломе вы не в теме. Основную массу соломы перекапывают, на то есть то ли постанова, то ли распоряжение. Сама она в земле не гниёт достаточно быстро, ее надо поливать аммиачной водой. Если солому кто и сжигает на полях, то это неадекваты. Реальная теплотворность пелеты из соломы 2000+/- ккал, пелеты из древесины 3900-4400, пелеты из лузги 4050, АС - 6600-6800, газа - 8000-8300. Пелета из соломы на рынке есть, но по упомянутым причинам не так много. В разы больше той же агропелеты: из отхода зерновых, из перебитых стеблей и шапок подсолнечника, в принципе сейчас перерабатывается практически все. Отличная калорийность и костры льна. В этом году Николаевская ТЕЦ и еще несколько подобных объектов подчислили за лето завалы обапла которые всегда существовали в лесхозах и лесопилках Украины.