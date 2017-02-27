Додано: Нед 19 вер, 2021 10:58

Denik написав: change_pm написав: Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!! Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!!

В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей.

Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться.

Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)... В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей.Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться.Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)...

Не впевнений, що Китай спіткає велика біда. На мій погляд між кризою 2008-09 років, яка стартувала з ринку нерухомості в США, і проблемами на ринку нерухомості і певних негараздів з внутрішніми кредитами у фінансовій сфері економіки Китаю є кілька кардинальних відмінностей.- Економіка Китаю росте під майже 10% щорічно і ні минулий ні цей рік особливо не вплинув на показник- Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США- ЗВР Китаю практично 2 трлн уо і є змога допомогти проблемним галузям- В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів- Торг баланс країни глибоко позитивний, перспективи експорту міцні- В економіці країни дуже велика доля реального виробництва, мала частка обслуговування і безглуздих примочок для конденсації фінансів з «повітря»- Те ж можна сказати про фінансову систему і не перевантаженість лже інструментами малювання додаткових нуликів на моніторі з нічого- Внутрішній китайський ринок має величезні потенції- Технологічність і інноваційність реального виробничого, зокрема експортного, продукту на голову вищі ніж аналоги сусідніх азійських і більшості європейських виробників- Юань не долар навіть близько і не ковід, що ускладнює експорт біди на решта світуАле буде спровокований другий сезон захопливого серіалу «Геть з Китаю». Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії. Слід визнати, що якість-ефективність-доречність цього законодавчого продукту також катастрофічно падає від року до року.Саме тому, підозрюю, (ну і через дії кремля на енергетичному ринку ЄС) вся ця безглузда галопуюча декарбонізація може пригальмувати. Адже ЄС розколюється ще більше: тепер за принципом теплих і помірних кліматів (що співпало з розподілом на промислові і аграрно-рекреаційні та підсилило антагонізм). Крім того, все голосніше і частіше звучать голоси науковців-кліматологів, які говорять про кліматичні цикли, які не дуже залежать від діяльності людини.Так чи інакше, але зміни клімату суттєві, придатних для сг діяльності земель стає все менше і нашому аграрному сектору і експорту нічого не буде загрожувати ще довго, ІТ росте стаханівськими темпами. Стабільності економіці буде додавати і ріст суміжних і обслуговуючих галузей. На фінішній прямій масова злочинна житлова забудова, але вже гостро стає проблема відсутності комунікацій (вода, каналізація, недостатність ліній електромереж, відсутність підїздних шляхів). Тому може розпочатися "велике будівництво малих, і не зовсім, каналізацій"П.С. Китай найбільший власник штатівського боргу і найбільший імпортер в тій чи іншій формі провідних американських технологій. Епли-майкрософти-тесли енд Ко і китайська економіка - сіамські близнюки. Тому, будуть ділити і домовлятися. Переговори важкі, через що США терміново збирає сильних і ефективних союзників, викидаючи за борт баласт. А баласт ображається, пускає бульки носом, робить страшні обличчя і дає гострі інтервю власним придворним газеткам