somilitark написав:Ваші виробники трохи прибрехують. Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам. А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити. 2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить. 3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше. 4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства. А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.
Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.
Ukrainian Извините но по соломе вы не в теме. Основную массу соломы перекапывают, на то есть то ли постанова, то ли распоряжение. Сама она в земле не гниёт достаточно быстро, ее надо поливать аммиачной водой. Если солому кто и сжигает на полях, то это неадекваты. Реальная теплотворность пелеты из соломы 2000+/- ккал, пелеты из древесины 3900-4400, пелеты из лузги 4050, АС - 6600-6800, газа - 8000-8300. Пелета из соломы на рынке есть, но по упомянутым причинам не так много. В разы больше той же агропелеты: из отхода зерновых, из перебитых стеблей и шапок подсолнечника, в принципе сейчас перерабатывается практически все. Отличная калорийность и костры льна. В этом году Николаевская ТЕЦ и еще несколько подобных объектов подчислили за лето завалы обапла которые всегда существовали в лесхозах и лесопилках Украины.
viy написав:Если солому кто и сжигает на полях, то это неадекваты. Реальная теплотворность пелеты из соломы 2000+/- ккал, пелеты из древесины 3900-4400, пелеты из лузги 4050, АС - 6600-6800, газа - 8000-8300.
viy написав:Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.
Весь прикол в тому, що у випадку України подорожчання енергоносіїв призводить на 80% до збвльшення номінального гривнєвого ВВП, а в Німеччині - 80% йде на сплату імпорту.
Про вплив цього на курс я думаю, що все зрозуміло.
viy написав:Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.
Весь прикол в тому, що у випадку України подорожчання енергоносіїв призводить на 80% до збвльшення номінального гривнєвого ВВП, а в Німеччині - 80% йде на сплату імпорту.
Про вплив цього на курс я думаю, що все зрозуміло.
change_pm написав:Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!!
В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей. Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться. Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)...
change_pm написав:Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!!
В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей. Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться. Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)...
В найпоганішему вар"янті - гривня на 70 (((
О, про сусідів не будемо, давайте поки про нас...
Чіво там у нас по строкам експлуатації АЕС, коштам і строкам на будівництво нових блоків, і коштав,їх наявності вивода з експлуатації старих блоків...
По продовольству... Є вар"янти, що нові технології обесцінять наше "пшоно", а так як в нас ставка на аграрну державу, можемо лососнути тунця...
change_pm написав:В найпоганішему вар"янті - гривня на 70 (((
Це можливо лише у варіанті, коли вся Азія (включаючи Японію, Сінгапур та Південну Корею) перетвориться на таку Північну Корею - з комуністами, голодним народом та віяловими відключеннями. Імовірність такого - 0%.
change_pm написав:Чіво там у нас по строкам експлуатації АЕС, коштам і строкам на будівництво нових блоків, і коштав,їх наявності вивода з експлуатації старих блоків...
Була новина про запуск програми продовження експлуатації блоків ВВЕР-1000 до 50 років, 40 років спливає у 2024-2025. В Росії аналогічним ВВЕР -440 термін експлуатації продовжили до 60. В США аналогічні блоки планують експлуатувати 80 років.
change_pm написав:По продовольству... Є вар"янти, що нові технології обесцінять наше "пшоно", а так як в нас ставка на аграрну державу, можемо лососнути тунця...
Або навпаки - продовольство перетворять на біопаливо... Зараз в епіцентрі кризи енергетика, а не продовольство
change_pm написав:Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!!
В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей. Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться. Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)...
Не впевнений, що Китай спіткає велика біда. На мій погляд між кризою 2008-09 років, яка стартувала з ринку нерухомості в США, і проблемами на ринку нерухомості і певних негараздів з внутрішніми кредитами у фінансовій сфері економіки Китаю є кілька кардинальних відмінностей. - Економіка Китаю росте під майже 10% щорічно і ні минулий ні цей рік особливо не вплинув на показник - Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США - ЗВР Китаю практично 2 трлн уо і є змога допомогти проблемним галузям - В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів - Торг баланс країни глибоко позитивний, перспективи експорту міцні - В економіці країни дуже велика доля реального виробництва, мала частка обслуговування і безглуздих примочок для конденсації фінансів з «повітря» - Те ж можна сказати про фінансову систему і не перевантаженість лже інструментами малювання додаткових нуликів на моніторі з нічого - Внутрішній китайський ринок має величезні потенції - Технологічність і інноваційність реального виробничого, зокрема експортного, продукту на голову вищі ніж аналоги сусідніх азійських і більшості європейських виробників - Юань не долар навіть близько і не ковід, що ускладнює експорт біди на решта світу
Але буде спровокований другий сезон захопливого серіалу «Геть з Китаю». Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії . Слід визнати, що якість-ефективність-доречність цього законодавчого продукту також катастрофічно падає від року до року. Саме тому, підозрюю, (ну і через дії кремля на енергетичному ринку ЄС) вся ця безглузда галопуюча декарбонізація може пригальмувати. Адже ЄС розколюється ще більше: тепер за принципом теплих і помірних кліматів (що співпало з розподілом на промислові і аграрно-рекреаційні та підсилило антагонізм). Крім того, все голосніше і частіше звучать голоси науковців-кліматологів, які говорять про кліматичні цикли, які не дуже залежать від діяльності людини.
Так чи інакше, але зміни клімату суттєві, придатних для сг діяльності земель стає все менше і нашому аграрному сектору і експорту нічого не буде загрожувати ще довго, ІТ росте стаханівськими темпами. Стабільності економіці буде додавати і ріст суміжних і обслуговуючих галузей. На фінішній прямій масова злочинна житлова забудова, але вже гостро стає проблема відсутності комунікацій (вода, каналізація, недостатність ліній електромереж, відсутність підїздних шляхів). Тому може розпочатися "велике будівництво малих, і не зовсім, каналізацій"
П.С. Китай найбільший власник штатівського боргу і найбільший імпортер в тій чи іншій формі провідних американських технологій. Епли-майкрософти-тесли енд Ко і китайська економіка - сіамські близнюки. Тому, будуть ділити і домовлятися. Переговори важкі, через що США терміново збирає сильних і ефективних союзників, викидаючи за борт баласт. А баласт ображається, пускає бульки носом, робить страшні обличчя і дає гострі інтервю власним придворним газеткам