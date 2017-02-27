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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8296829782988299

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 145
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
35
27,00-27,50
46%
67
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:39

  viy написав: Denik
Оставьте пожалуйста хоть ВВП в покое, от того что я куплю пелету украинского производства из 100% украинского сырья в 3 раза дороже, ВВП Украины не изменится))

И неужели вы не понимаете что любой кризис в Китае ударит по нам, у нас экспортно-ориентированная экономика, Китай крупный импортер нашей продукции, и даже если напрямую не импортирует то поддерживает своим спросом цены на высоком уровне товарных позиций которые для нас критичны. Имеется ввиду не каркайте на Китай и не радуйтесь так когда у них грохается что-то крупное, мы в одной связке.

Імхо, якщо щось піде не так, Denik зникне так само, як і з"явився...
раптово і надовго... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:57

  juristkostya написав:
  orest написав:Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії

Нелепая постановка вопроса.
Соц гарантии для трудящихся, защита прав собственности, выхлопы в рамках Евро-6 и просто асфальт в каждую деревню не могут быть бесплатными. И вполне логично, что мир, где это достигнуто, пытается защититься от мира, который на всё это плевал.

Яким чином повязані між собою Ваш допис і те що Ви пробуєте тим коментувати? Спробуйте уважно прочитати ще раз те що я писав, може активно рухаючи губами. Може кілька разів, щоб зрозуміти...
orest
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