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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:39
viy написав: Denik
Оставьте пожалуйста хоть ВВП в покое, от того что я куплю пелету украинского производства из 100% украинского сырья в 3 раза дороже, ВВП Украины не изменится))
И неужели вы не понимаете что любой кризис в Китае ударит по нам, у нас экспортно-ориентированная экономика, Китай крупный импортер нашей продукции, и даже если напрямую не импортирует то поддерживает своим спросом цены на высоком уровне товарных позиций которые для нас критичны. Имеется ввиду не каркайте на Китай и не радуйтесь так когда у них грохается что-то крупное, мы в одной связке
.
Імхо, якщо щось піде не так, Denik зникне так само, як і з"явився...
раптово і надовго...
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:57
juristkostya написав: orest написав:
Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії
Нелепая постановка вопроса.
Соц гарантии для трудящихся, защита прав собственности, выхлопы в рамках Евро-6 и просто асфальт в каждую деревню не могут быть бесплатными. И вполне логично, что мир, где это достигнуто, пытается защититься от мира, который на всё это плевал.
Яким чином повязані між собою Ваш допис і те що Ви пробуєте тим коментувати? Спробуйте уважно прочитати ще раз те що я писав, може активно рухаючи губами. Може кілька разів, щоб зрозуміти...
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