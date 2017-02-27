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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:39
viy написав: Denik
Оставьте пожалуйста хоть ВВП в покое, от того что я куплю пелету украинского производства из 100% украинского сырья в 3 раза дороже, ВВП Украины не изменится))
И неужели вы не понимаете что любой кризис в Китае ударит по нам, у нас экспортно-ориентированная экономика, Китай крупный импортер нашей продукции, и даже если напрямую не импортирует то поддерживает своим спросом цены на высоком уровне товарных позиций которые для нас критичны. Имеется ввиду не каркайте на Китай и не радуйтесь так когда у них грохается что-то крупное, мы в одной связке
.
Імхо, якщо щось піде не так, Denik зникне так само, як і з"явився...
раптово і надовго...
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:57
juristkostya написав: orest написав:
Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії
Нелепая постановка вопроса.
Соц гарантии для трудящихся, защита прав собственности, выхлопы в рамках Евро-6 и просто асфальт в каждую деревню не могут быть бесплатными. И вполне логично, что мир, где это достигнуто, пытается защититься от мира, который на всё это плевал.
Яким чином повязані між собою Ваш допис і те що Ви пробуєте тим коментувати? Спробуйте уважно прочитати ще раз те що я писав, може активно рухаючи губами. Може кілька разів, щоб зрозуміти...
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:12
orest написав:
- Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США
Я не думаю що це всім зрозуміло. В Китаї багато чого замість бюждету могло бути профінансовано з кредитів по вказівці КПК.
orest написав:
- В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів
З цим теж є проблема. Саме ця команда винна в кратному злеті, а потім в падінні цін на ЗРС, злеті цін на рослинні олії, злеті цін на скраплений газ та злеті цін на коксівне вугілля.
Такий економічний менеджмент різко контрастує з американськими міністерствами сільського господарства та енергетики, які дуже добре розуміють те, що відбувається в світі.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:39
viy написав:
И неужели вы не понимаете что любой кризис в Китае ударит по нам, у нас экспортно-ориентированная экономика, Китай крупный импортер нашей продукции, и даже если напрямую не импортирует то поддерживает своим спросом цены на высоком уровне товарных позиций которые для нас критичны. Имеется ввиду не каркайте на Китай и не радуйтесь так когда у них грохается что-то крупное, мы в одной связке.
Я не радію кризі у Китаї.
Denik написав:
В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей.
Я не розумію як влада Китаю буде реагувати на кризу. У їх компетентності є сумніви.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:51
Denik написав: orest написав:
- Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США
Я не думаю що це всім зрозуміло. В Китаї багато чого замість бюждету могло бути профінансовано з кредитів по вказівці КПК.
orest написав:
- В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів
З цим теж є проблема. Саме ця команда винна в кратному злеті, а потім в падінні цін на ЗРС, злеті цін на рослинні олії, злеті цін на скраплений газ та злеті цін на коксівне вугілля.
Такий економічний менеджмент різко контрастує з американськими міністерствами сільського господарства та енергетики, які дуже добре розуміють те, що відбувається в світі.
1 я навів комплекс аргументів і роздумів щодо Вашого допису про кризу в Китаї і її розвиток. Ви вирвали з контексту дві тези і на основі їх заперечення знову звинувачуєте КПК у всіх біблійних гріхах, абсолютно відхилившись від першопочаткового діалогу про кризу.
2 в ситуації з значною інфляцією у світі винні провідні світові центробанки (ФРС,ЄЦБ, ЦБ Швейцарії, Японії) які емітували за 2020 рік близько 20 трлн в еквіваленті дол США. Адекватні економісти ще на зорі цієї емісії попереджали про наслідки. До прикладу, я ще 24 травня 2020 року писав про такий розвиток подій viewtopic.php?p=4972529#p4972529
а після того ще додрукували до псової мами...
Китайська економіка, китайські виробники довгий період часу не звертали увагу на вартість сировин, оскільки неймовірно дешева робоча сила та інші складові собівартості (дешева інфраструктура, логістика і т.ін.), дешева сировина власного видобутку робили собівартість кінцевого продукту смішною і дозволяли легкі надприбутки Зараз оплата праці, вартість інфраструктури і все решта в Китаї на рівні розвинених країн, власної сировини не вистачає, більше того її видобуток уже максимально комерційний і ціни досягли світових. Через це, Китай тепер всіма силами бореться за собівартість і прибутки. Теперішня сировинна інфляція ними імпортована, як і нами. Але вони можуть боротися з цим, нехай навіть не зовсім толерантними економічно методами, методами, які не всім подобаються. Але це бізнес...
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