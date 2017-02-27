viy написав: Denik Оставьте пожалуйста хоть ВВП в покое, от того что я куплю пелету украинского производства из 100% украинского сырья в 3 раза дороже, ВВП Украины не изменится))
И неужели вы не понимаете что любой кризис в Китае ударит по нам, у нас экспортно-ориентированная экономика, Китай крупный импортер нашей продукции, и даже если напрямую не импортирует то поддерживает своим спросом цены на высоком уровне товарных позиций которые для нас критичны. Имеется ввиду не каркайте на Китай и не радуйтесь так когда у них грохается что-то крупное, мы в одной связке.
Імхо, якщо щось піде не так, Denik зникне так само, як і з"явився... раптово і надовго...
orest написав:Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії
Нелепая постановка вопроса. Соц гарантии для трудящихся, защита прав собственности, выхлопы в рамках Евро-6 и просто асфальт в каждую деревню не могут быть бесплатными. И вполне логично, что мир, где это достигнуто, пытается защититься от мира, который на всё это плевал.
Яким чином повязані між собою Ваш допис і те що Ви пробуєте тим коментувати? Спробуйте уважно прочитати ще раз те що я писав, може активно рухаючи губами. Може кілька разів, щоб зрозуміти...
orest написав:- Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США
Я не думаю що це всім зрозуміло. В Китаї багато чого замість бюждету могло бути профінансовано з кредитів по вказівці КПК.
orest написав:- В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів
З цим теж є проблема. Саме ця команда винна в кратному злеті, а потім в падінні цін на ЗРС, злеті цін на рослинні олії, злеті цін на скраплений газ та злеті цін на коксівне вугілля. Такий економічний менеджмент різко контрастує з американськими міністерствами сільського господарства та енергетики, які дуже добре розуміють те, що відбувається в світі.
viy написав:И неужели вы не понимаете что любой кризис в Китае ударит по нам, у нас экспортно-ориентированная экономика, Китай крупный импортер нашей продукции, и даже если напрямую не импортирует то поддерживает своим спросом цены на высоком уровне товарных позиций которые для нас критичны. Имеется ввиду не каркайте на Китай и не радуйтесь так когда у них грохается что-то крупное, мы в одной связке.
Я не радію кризі у Китаї.
Denik написав:В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей.
Я не розумію як влада Китаю буде реагувати на кризу. У їх компетентності є сумніви.
orest написав:- Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США
Я не думаю що це всім зрозуміло. В Китаї багато чого замість бюждету могло бути профінансовано з кредитів по вказівці КПК.
orest написав:- В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів
З цим теж є проблема. Саме ця команда винна в кратному злеті, а потім в падінні цін на ЗРС, злеті цін на рослинні олії, злеті цін на скраплений газ та злеті цін на коксівне вугілля. Такий економічний менеджмент різко контрастує з американськими міністерствами сільського господарства та енергетики, які дуже добре розуміють те, що відбувається в світі.
1 я навів комплекс аргументів і роздумів щодо Вашого допису про кризу в Китаї і її розвиток. Ви вирвали з контексту дві тези і на основі їх заперечення знову звинувачуєте КПК у всіх біблійних гріхах, абсолютно відхилившись від першопочаткового діалогу про кризу. 2 в ситуації з значною інфляцією у світі винні провідні світові центробанки (ФРС,ЄЦБ, ЦБ Швейцарії, Японії) які емітували за 2020 рік близько 20 трлн в еквіваленті дол США. Адекватні економісти ще на зорі цієї емісії попереджали про наслідки. До прикладу, я ще 24 травня 2020 року писав про такий розвиток подій viewtopic.php?p=4972529#p4972529 а після того ще додрукували до псової мами... Китайська економіка, китайські виробники довгий період часу не звертали увагу на вартість сировин, оскільки неймовірно дешева робоча сила та інші складові собівартості (дешева інфраструктура, логістика і т.ін.), дешева сировина власного видобутку робили собівартість кінцевого продукту смішною і дозволяли легкі надприбутки Зараз оплата праці, вартість інфраструктури і все решта в Китаї на рівні розвинених країн, власної сировини не вистачає, більше того її видобуток уже максимально комерційний і ціни досягли світових. Через це, Китай тепер всіма силами бореться за собівартість і прибутки. Теперішня сировинна інфляція ними імпортована, як і нами. Але вони можуть боротися з цим, нехай навіть не зовсім толерантними економічно методами, методами, які не всім подобаються. Але це бізнес... П.С. Бездумним необмеженим друком ВКВ (яка для когось є ще й внутрішньою валютою) можна наробити біди у всьому світі, що ми зараз і спостерігаємо. А друком юаню Китай може вирішити внутрішню проблему (може й не вирішити), але світової біди від цього не буде... Нікому той юань не потрібен.
Denik написав:Прийшла ще одна думка. Найкрасивішою операцією США та їх союзників є роздача МВФ 650 млрд. Цим вони досягли принаймні 2 цілі, через підтримку попиту на сировину з боку країн, що розвиваються: - Зробили Китаю медвежий капкан у його спробі впливати на ціни всієї сировини окрім ЗРС. Ту ж нафту, що Китай спробував продавати із резервів розкупили інші країни за гроші МВФ. Те саме з паливом та продовольством. - Виховали таких ватних союзників як Німеччина високими цінами на енергоносії та кризою на ринках газу та електроенергії за спроби цілуватися з Путіним.
У кого є які думки з цього?
країнам що мають кредити в $, ніби і добре, поки що, але і МВФ роздає SDR, а це не зовсім долари США
change_pm написав:Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!!
В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей. Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться. Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)...
В найпоганішему вар"янті - гривня на 70 (((
О, про сусідів не будемо, давайте поки про нас...
Чіво там у нас по строкам експлуатації АЕС, коштам і строкам на будівництво нових блоків, і коштав,їх наявності вивода з експлуатації старих блоків...
По продовольству... Є вар"янти, що нові технології обесцінять наше "пшоно", а так як в нас ставка на аграрну державу, можемо лососнути тунця...
зі. Прошу добити мене позитивом )))
палити кізяками, тільки біда з поголів"ям ВРХ, так що звиняй, позитив у ореста і Деніка та сомілітарка, і ще в растішок з КРЖН (в них робота така)
change_pm написав:Так, гривас на 25! Бардзо дженкі!!!
В мене навіть немає ніяких ідей як буде розвиватися економічна криза в Китаї. Зрозуміло, що вона зачепить півсвіту. Але як саме зачепить і як це вплине на курси - нема навіть ідей. Є лише думка про те, що вектор зовнішньої знову зміниться. Якщо у 2000-ті - експорт базувався на сталі, у 201х-на продовольстві, то не виключено, що в 202х - трендом буде безвуглецева енергетика, бо є багато недалекоглядних сусідів навколо які або закривали, або не будували АЕС навколо (а цілувались з Путіним за "дешевий" газ)...
Не впевнений, що Китай спіткає велика біда. На мій погляд між кризою 2008-09 років, яка стартувала з ринку нерухомості в США, і проблемами на ринку нерухомості і певних негараздів з внутрішніми кредитами у фінансовій сфері економіки Китаю є кілька кардинальних відмінностей. - Економіка Китаю росте під майже 10% щорічно і ні минулий ні цей рік особливо не вплинув на показник - Держбюджет Китаю не дефіцитний, на відміну від США - ЗВР Китаю практично 2 трлн уо і є змога допомогти проблемним галузям - В Китаї міцна дисципліна і фахова економічна команда в уряді. Є перспектива чітких вказівок, точних їх виконань і абсолютно цільового використання коштів - Торг баланс країни глибоко позитивний, перспективи експорту міцні - В економіці країни дуже велика доля реального виробництва, мала частка обслуговування і безглуздих примочок для конденсації фінансів з «повітря» - Те ж можна сказати про фінансову систему і не перевантаженість лже інструментами малювання додаткових нуликів на моніторі з нічого - Внутрішній китайський ринок має величезні потенції - Технологічність і інноваційність реального виробничого, зокрема експортного, продукту на голову вищі ніж аналоги сусідніх азійських і більшості європейських виробників - Юань не долар навіть близько і не ковід, що ускладнює експорт біди на решта світу
Але буде спровокований другий сезон захопливого серіалу «Геть з Китаю». Правда, як показали серії першого сезону, головні герої – економіки Європи, надто ліниві, ожирілі, безпечні, корумповані легкими грошима від кремлівської банди, щоб щось швидко і грунтовно робити, окрім як створювати гори законів-директив про всякі декарбонізації, деполімеризації, про захист прав тварин-рослин-роботів-офісної канцелярії . Слід визнати, що якість-ефективність-доречність цього законодавчого продукту також катастрофічно падає від року до року. Саме тому, підозрюю, (ну і через дії кремля на енергетичному ринку ЄС) вся ця безглузда галопуюча декарбонізація може пригальмувати. Адже ЄС розколюється ще більше: тепер за принципом теплих і помірних кліматів (що співпало з розподілом на промислові і аграрно-рекреаційні та підсилило антагонізм). Крім того, все голосніше і частіше звучать голоси науковців-кліматологів, які говорять про кліматичні цикли, які не дуже залежать від діяльності людини.
Так чи інакше, але зміни клімату суттєві, придатних для сг діяльності земель стає все менше і нашому аграрному сектору і експорту нічого не буде загрожувати ще довго, ІТ росте стаханівськими темпами. Стабільності економіці буде додавати і ріст суміжних і обслуговуючих галузей. На фінішній прямій масова злочинна житлова забудова, але вже гостро стає проблема відсутності комунікацій (вода, каналізація, недостатність ліній електромереж, відсутність підїздних шляхів). Тому може розпочатися "велике будівництво малих, і не зовсім, каналізацій"
П.С. Китай найбільший власник штатівського боргу і найбільший імпортер в тій чи іншій формі провідних американських технологій. Епли-майкрософти-тесли енд Ко і китайська економіка - сіамські близнюки. Тому, будуть ділити і домовлятися. Переговори важкі, через що США терміново збирає сильних і ефективних союзників, викидаючи за борт баласт. А баласт ображається, пускає бульки носом, робить страшні обличчя і дає гострі інтервю власним придворним газеткам
Украине в 2021 году уже собрали 45,7 млн тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 17 сентября. На площади 10,4 млн га намолотили 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя и 582 тыс. тонн гороха.
"Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила более 4,351 млн тонн зерна, а по урожайности Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га", – говорится в сообщении.
В Минфине Украины перед запуском налоговой амнистии активов при вычислении суммы долларовой наличности на руках населения учли объем теневой экономики.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Олег Пендзин.
«Эмпирическим путем в Минфине и налоговой посчитали, что на руках населения около 50 млрд долларов, с которых не уплачены налоги в Украине. Я допускаю, что на самом деле этих денег больше», – сказал экономист.
О.Пендзин предположил, что сумму 50 млрд долларов рассчитывали на основании данных об объеме «теневой» экономики Украины.
«В Украине около 35-36 процентов «теневой» экономики. Если мы говорим о том, что ВВП Украины составляет около 5 трлн грн, то, по грубым оценкам Минфина, 35-36 процентов находится в «тени». От 5 триллионов 36 процентов это будет 1,5 трлн грн; если мы возьмем эту сумму и поделим на сегодняшний курс, то мы получим сумму более 50 млрд долларов США. Это та сумма, которая, как считают в Минфине, находится в наличном виде на руках у населения», – сказал экономист.