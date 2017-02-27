Додано: Нед 19 вер, 2021 19:45

Вставлю и свои пять копеек о Поднебесной - несмотря на достаточно сильный фундамент, формирующий долгосрочный экономический рост, ситуативно дела там развиваются по сценарию "идеального шторма" Н.Рубини (концепция одномоментного воздействия нескольких негативных факторов, вызывающих каскадную реакцию по всей экономике).1. Сперва Компартия собственноручно стимулирует гигантский отток венчурного капитала из ИТ и смежных отраслей, вводя там политические мотивированные запреты.2. Затем в состоянии дефолта, пока еще, вероятно, не связанного напрямую с проблемами хай-тека, оказывается крупнейший в стране инвестор в жилую недвижимость - пузырь там надувался долгие годы, и когда-то это должно было случиться.3. И, наконец, скандал с рейтингом Doing Business, из-за которого Всемирный Банк вообще отозвал его публикацию - китайцам искусственно завышали рейтинги легкости ведения бизнеса и его инвестиционной привлекательности, чем стимулировали необоснованно высокий приток капитала. Ну прям очень похожа ситуация с махинациями Goldman Sachs кредитным рейтингом Греции, вследствие которых в страну были инвестировали сотни миллиардов долларов, оказавшиеся в итоге мусорным джанком. Последствия и для самой Греции, и для всей экономики ЕС хорошо известны - не думаю, что нужно повторять.Власти Китая спохватились на неделе - МИДовцы активно встречаются с инвесторами Wall-Street убеждая, что их интересам ничего не угрожает, а центральный банк снова возвращается к расширению денежного предложения. Но успеют ли? Хвалит ли ресурсов?..PS: о рисках для нас уже выше сказали - достаточно вспомнить Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг