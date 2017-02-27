Denik написав:Основний прикол в тому, що я розумію проблему глибше, аніж FT
FT - не истина в последней инстанции, но вы отказывались видеть пузырь в ценах ЖРС выше 200 долларов, хотя он был очевиден для всех, кто когда-либо занимался трейдингом. Да, собственно, и рухнувшие цены на пиломатериалы после их весеннего взлета свидетельствовали о спекулятивности спроса на сырье. Следующим будет газ. Возможно, уже. Сдерживает его обвал только неудачная сезонность. Но в любом случае сомневаюсь, что энергетический пузырь продержится до 2024-2025 гг - счет ему на месяцы, а не годы
Додано: Суб 24 лип, 2021 07:54
Denik написав:
zРадио написав:За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки"
В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита. ... Дело в том, что в этом году производство стали резко выросло во всем мире кроме Китая
Denik написав:Я не розумію як влада Китаю буде реагувати на кризу. У їх компетентності є сумніви.
Тут потрібно виходити з програмних документів КПК, де чітко вказано на величезний, і вже критичний розрив у добробуті населення. Катастрофічно падає народжуваність населення через невпевненість молодих пар у завтрашньому дні і дорожнечі житла. Тому був взятий курс на розкуркулення китайських непманів і будівельних контор. У китайського політбюро з'явилася ідея видавати квартири громадянам у довічну оренду, як це було за часів СРСР. Тому цілком ймовірно що вони доведуть до банкрутства компанію Evergrande, потім її націоналізують, і виплатять постраждалим позичальникам якийсь мізер. У китайців є величезні валютні резерви, але ніхто позичальникам виплачувати $300 млрд. не буде. Тим більше що в договорах було написано дрібним текстом, що фінансові вкладення такого роду несуть у собі інвестиційні ризики. Тобто, уряд Китаю за копійки отримає величезну працюючу компанію, а заодно дасть урок іншим. Хлопці, зариватися не слід, і потрібно ділитися з народом, а також і з партією. Думаю що в цьому питанні китайці більш мудріші від Байдена, і працюють на випередження, щоб не довести ситуацію до критичного стану...
Вставлю и свои пять копеек о Поднебесной - несмотря на достаточно сильный фундамент, формирующий долгосрочный экономический рост, ситуативно дела там развиваются по сценарию "идеального шторма" Н.Рубини (концепция одномоментного воздействия нескольких негативных факторов, вызывающих каскадную реакцию по всей экономике).
1. Сперва Компартия собственноручно стимулирует гигантский отток венчурного капитала из ИТ и смежных отраслей, вводя там политические мотивированные запреты.
2. Затем в состоянии дефолта, пока еще, вероятно, не связанного напрямую с проблемами хай-тека, оказывается крупнейший в стране инвестор в жилую недвижимость - пузырь там надувался долгие годы, и когда-то это должно было случиться.
3. И, наконец, скандал с рейтингом Doing Business, из-за которого Всемирный Банк вообще отозвал его публикацию - китайцам искусственно завышали рейтинги легкости ведения бизнеса и его инвестиционной привлекательности, чем стимулировали необоснованно высокий приток капитала. Ну прям очень похожа ситуация с махинациями Goldman Sachs кредитным рейтингом Греции, вследствие которых в страну были инвестировали сотни миллиардов долларов, оказавшиеся в итоге мусорным джанком. Последствия и для самой Греции, и для всей экономики ЕС хорошо известны - не думаю, что нужно повторять.
Власти Китая спохватились на неделе - МИДовцы активно встречаются с инвесторами Wall-Street убеждая, что их интересам ничего не угрожает, а центральный банк снова возвращается к расширению денежного предложения. Но успеют ли? Хвалит ли ресурсов?..
PS: о рисках для нас уже выше сказали - достаточно вспомнить Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг