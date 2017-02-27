Додано: Нед 19 вер, 2021 19:45

Вставлю и свои пять копеек о Поднебесной - несмотря на сильный фундамент, формирующий долгосрочный экономический рост, ситуативно дела там развиваются по сценарию "идеального шторма" Н.Рубини (концепция одномоментного воздействия нескольких негативных факторов, вызывающих каскадную реакцию по всей экономике).1. Сперва Компартия собственноручно запускает гигантский отток венчурного капитала из ИТ и смежных отраслей, вводя политические мотивированные запреты.2. Затем в состоянии дефолта, пока еще, вероятно, не связанного напрямую с проблемами хай-тека, оказывается крупнейший в стране инвестор в жилую недвижимость - пузырь надувался долгие годы, и когда-нибудь это должно было случиться.3. И, наконец, скандал с рейтингом Doing Business, из-за которого Всемирный Банк вынужден был его попросту отозвать - китайцам искусственно завышали оценки по легкости ведения бизнеса и его инвестиционной привлекательности, чем стимулировали необоснованно высокий приток капитала. Ну прям очень похожая ситуация с махинациями Goldman Sachs кредитным рейтингом Греции, вследствие которых в страну были инвестированы сотни миллиардов долларов, оказавшиеся в итоге мусорным джанком. Последствия и для самой Греции, и для всей экономики ЕС хорошо известны - не думаю, что нужно повторять.Власти Китая спохватились на неделе - МИДовцы активно встречаются с инвесторами Wall-Street убеждая, что их интересам ничего не угрожает, а центральный банк снова возвращается к расширению денежного предложения. Но успеют ли? Хвалит ли ресурсов?..PS: о рисках для нас уже выше сказали - достаточно вспомнить Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг