Denik написав:Основний прикол в тому, що я розумію проблему глибше, аніж FT
FT - не истина в последней инстанции, но вы отказывались видеть пузырь в ценах ЖРС выше 200 долларов, хотя он был очевиден для всех, кто когда-либо занимался трейдингом. Да, собственно, и рухнувшие цены на пиломатериалы после их весеннего взлета свидетельствовали о спекулятивности спроса на сырье. Следующим будет газ. Возможно, уже. Сдерживает его обвал только неудачная сезонность. Но в любом случае сомневаюсь, что энергетический пузырь продержится до 2024-2025 гг - счет ему на месяцы, а не годы
Додано: Суб 24 лип, 2021 07:54
Denik написав:
zРадио написав:За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки"
В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита. ... Дело в том, что в этом году производство стали резко выросло во всем мире кроме Китая
Denik написав:Я не розумію як влада Китаю буде реагувати на кризу. У їх компетентності є сумніви.
Тут потрібно виходити з програмних документів КПК, де чітко вказано на величезний, і вже критичний розрив у добробуті населення. Катастрофічно падає народжуваність населення через невпевненість молодих пар у завтрашньому дні і дорожнечі житла. Тому був взятий курс на розкуркулення китайських непманів і будівельних контор. У китайського політбюро з'явилася ідея видавати квартири громадянам у довічну оренду, як це було за часів СРСР. Тому цілком ймовірно що вони доведуть до банкрутства компанію Evergrande, потім її націоналізують, і виплатять постраждалим позичальникам якийсь мізер. У китайців є величезні валютні резерви, але ніхто позичальникам виплачувати $300 млрд. не буде. Тим більше що в договорах було написано дрібним текстом, що фінансові вкладення такого роду несуть у собі інвестиційні ризики. Тобто, уряд Китаю за копійки отримає величезну працюючу компанію, а заодно дасть урок іншим. Хлопці, зариватися не слід, і потрібно ділитися з народом, а також і з партією. Думаю що в цьому питанні китайці більш мудріші від Байдена, і працюють на випередження, щоб не довести ситуацію до критичного стану...
Вставлю и свои пять копеек о Поднебесной - несмотря на сильный фундамент, формирующий долгосрочный экономический рост, ситуативно дела там развиваются по сценарию "идеального шторма" Н.Рубини (концепция одномоментного воздействия нескольких негативных факторов, вызывающих каскадную реакцию по всей экономике).
1. Сперва Компартия собственноручно запускает гигантский отток венчурного капитала из ИТ и смежных отраслей, вводя политические мотивированные запреты.
2. Затем в состоянии дефолта, пока еще, вероятно, не связанного напрямую с проблемами хай-тека, оказывается крупнейший в стране инвестор в жилую недвижимость - пузырь надувался долгие годы, и когда-нибудь это должно было случиться.
3. И, наконец, скандал с рейтингом Doing Business, из-за которого Всемирный Банк вынужден был его попросту отозвать - китайцам искусственно завышали оценки по легкости ведения бизнеса и его инвестиционной привлекательности, чем стимулировали необоснованно высокий приток капитала. Ну прям очень похожая ситуация с махинациями Goldman Sachs кредитным рейтингом Греции, вследствие которых в страну были инвестированы сотни миллиардов долларов, оказавшиеся в итоге мусорным джанком. Последствия и для самой Греции, и для всей экономики ЕС хорошо известны - не думаю, что нужно повторять.
Власти Китая спохватились на неделе - МИДовцы активно встречаются с инвесторами Wall-Street убеждая, что их интересам ничего не угрожает, а центральный банк снова возвращается к расширению денежного предложения. Но успеют ли? Хвалит ли ресурсов?..
PS: о рисках для нас уже выше сказали - достаточно вспомнить Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг
zРадио написав:Власти Китая спохватились на неделе - МИДовцы активно встречаются с инвесторами Wall-Street убеждая, что их интересам ничего не угрожает, а центральный банк снова возвращается к расширению денежного предложения. Но успеют ли? Хвалит ли ресурсов?..
Думаю что хватит. После разгромной статьи Д.Сороса в FT, где он предупреждал о дефолте Evergrande, и советовал американцам не вкладывать финансы в Китай, главы крупнейших американских фондов BlackRock и Bridgewater, начали играть в непонимание ситуации. Дескать, у нас в Китае только бизнес, и ничего иного. А эти фонды управляют не миллиардами, а триллионами долларов. Я в шоке от действий США. С одной стороны они разругались с Францией и зарубили им военный контракт на 66 млрд, и вместе с австралийцами и англичанами создали новый военный блок AUKUS, именно против Китая, и построят 8 атомных подводных лодок для Австралии. И в это же время позволяют китайцам усиливать свою экономику с помощью амер. инвесторов. Вот это действительно зрада...Пока нет Трампа, демократы продадут всё. Китайцы уже их посылают на 3 буквы, как это они недавно сделали с Керри, а лет через 5-10 они уже будут верховодить миром...
RTC12 написав:Думаю что хватит. После разгромной статьи Д.Сороса в FT, где он предупреждал о дефолте Evergrande, и советовал американцам не вкладывать финансы в Китай, главы крупнейших американских фондов BlackRock и Bridgewater, начали играть в непонимание ситуации. Дескать, у нас в Китае только бизнес, и ничего иного. А эти фонды управляют не миллиардами, а триллионами долларов.
Американский бизнес в данном случае защищает свои инвестиции. Точно так же, как китайцы в сентябре 2008-го защищали свои, не став сбрасывать трежеря и долги корпоративного сектора США. Такая кооперативная игра сама по себе не способна страховать от проблем, но уменьшает величину ущерба для всех ее участников
RTC12 написав:Я в шоке от действий США. С одной стороны они разругались с Францией и зарубили им военный контракт на 66 млрд, и вместе с австралийцами и англичанами создали новый военный блок AUKUS, именно против Китая, и построят 8 атомных подводных лодок для Австралии. И в это же время позволяют китайцам усиливать свою экономику с помощью амер. инвесторов. Вот это действительно зрада...Пока нет Трампа, демократы продадут всё
Я предпочитаю не комментировать геополитику - это удел мамкиным экспертов. Для того, чтобы до конца понимать происходящие там процессы, нужно иметь доступ к разведданым
zРадио написав:Американский бизнес в данном случае защищает свои инвестиции. Точно так же, как китайцы в сентябре 2008-го защищали свои, не став сбрасывать трежеря и долги корпоративного сектора США. Такая кооперативная игра сама по себе не способна страховать от проблем, но уменьшает величину ущерба для всех сторон
Та ну да... Бизнес есть бизнес...В этом мире главное бабло...
В договорах, заключенных между Москвой и Берлином, речь шла о поставках в рейх миллиона тонн зерна, 900 тысяч тонн нефти, по полумиллиону тонн фосфатов и железной руды, 300 тысяч тонн чугуна, 100 тысяч тонн хрома. А еще - о сотнях тонн меди, цинка, никеля, вольфрама и другого стратегического сырья. Эшелоны исправно шли в Германию вплоть до 22 июня 1941 года, а последний поезд с советским зерном прошел по мосту через Западный Буг на Тересполь за 1 час 15 минут до нападения немцев на СССР.
zРадио написав:FT - не истина в последней инстанции, но вы отказывались видеть пузырь в ценах ЖРС выше 200 долларов, хотя он был очевиден для всех, кто когда-либо занимался трейдингом.
Заборона виробництва сталі на 20% потужностях КНР - це не здуття бульки. Це грубе втручання в ринок. Як результат - немає жодних грошей в нові виробництва ЗРС. Заплановані розширення виробництва відкладені. Зекономлені гроші пішли як дивіденди власникам та на програмии зниження викидів СО2. За 2-3 роки будуть добиті родовища багатої ЗРС в Австралії. Після цього ціна буде 300+ бо покупцям доведеться сплатити за будівництво нових безвуглецевих гірничо-збагачувальних комбінатів. Своєї ЗРС по факту в Китаї вже немає. Везти з Бразилії при умовах нинішньої логістичної кризи і ставок фрахту - немає сенсу.
В будь якому випадку - Китай на наступному тижні у центрі уваги.
zРадио написав:Я предпочитаю не комментировать геополитику - это удел мамкиным экспертов. Для того, чтобы до конца понимать происходящие там процессы, нужно иметь доступ к разведданым
Ваши постоянные графики тоже не вами создавались. Тем не менее вы их регулярно выкладываете, веря их создателям фактически НА СЛОВО. И без всяких разведданных
Экономика на несколько порядков более открыта, чем геополитика. Около 80% всех денег инвестированы/обращаются в публичном секторе, раскрывающем всю свою финансовую и значительную часть операционной информации. Причина банальна - самым дешевым и популярным инструментом привлечения является биржа (IPO). Поэтому, да, по макростатистике состоятельные выводы об экономике делать можно, а по сообщениям правительств в прессу о проводимых ими стратегических решениях о геополитике - нельзя