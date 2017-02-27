RTC12 написав:Поэтому читаем мудрого венгерского еврея: «Вливання мільярдів доларів у Китай зараз – це трагічна помилка. Вона, ймовірно, призведе до втрати грошей клієнтів BlackRock і, що важливіше, завдасть шкоди інтересам США та інших демократій в сфері національної безпеки», Дії BlackRock ставлять під загрозу Інтереси «США й інших демократій» тому, що вкладені в економіку Китаю гроші послужать підтримкою «репресивного вдома та агресивного за кордоном режиму» Сі Цзіньпіна, вважає Сорос. Він заявив, що Конгресу США слід надати американській Комісії з цінних паперів і бірж право обмежувати потік коштів у Китай.
Я не фанат Сороса. Но в данном случае я с ним полностью согласен, так как знаю китайцев по своему бизнесу, который они чуть не похоронили.
Так если Сорос прав, то ваши ожидания, что Китай переварит навалившиеся проблемы без заметного ущерба, еще менее вероятны. Не хотите скорректировать позицию, чтобы она не казалась противоречивой?
Китай и внутреннюю политику ведет недемократическими средствами. ИТ-бизнес там собственноручно кошмарят. Даже без потенциального конфликта с Тайванем очевидно, что самое правильное решение, адекватно оценивающее риски - забрать деньги до прояснения. Видимо, BlackRock ходят по тонкому льду, за что и получили критику Сороса. Что будет на выходе - большая прибыль, или большой залет, увидим )
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 вер, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Так если Сорос прав, то ваши ожидания, что Китай переварит навалившиеся проблемы без заметного ущерба, еще менее вероятны. Не хотите скорректировать позицию, чтобы она не казалась противоречивой?
Китай и внутреннюю политику ведет недемократическими средствами. ИТ-бизнес там собственноручно кошмарят. Даже без потенциального конфликта с Тайванем очевидно, что самое правильное решение - забрать деньги до прояснения
На мою думку не вийдуть Китайці з кризи легко. Їх економіка вже не має ніяких суттєвих переваг. Недоліків я знайду зо 2 десятки. В будь-якому разі рухи на валютних та фінансових ринках будуть, хоча і не швидкі.
zРадио написав:Так если Сорос прав, то ваши ожидания, что Китай переварит навалившиеся проблемы без заметного ущерба, еще менее вероятны. Не хотите скорректировать позицию, чтобы она не казалась противоречивой?
Сорос только высказал свои опасения. Как в своё время это делал Трамп. И американцам стоило бы подтолкнуть Китай с обрыва, как очень опасного и агрессивного противника, с коммунистической идеологией. Но у них нашлась пятая колонна, с триллионами долларов, которая типа "вне политики". Всё как у нас. Война войной, а бизнес бизнесом... Поэтому какая тут может быть твердая позиция, если сам основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, Рэй Далио, на днях напустил туману и заявил, что считает свои действия неверно истолкованными и призывает смотреть глубже, учитывая детали и закономерности изменений в действиях правительства КНР. Одним словом второй Алан Гринспен, который говорил что, если вы из моей речи что то поняли, значит вы ничего не поняли.
Так что запасаемся жареной кукурузой, пока она не подорожала, и наблюдаем дальше...