Додано: Нед 19 вер, 2021 22:45

zРадио написав: Так если Сорос прав, то ваши ожидания, что Китай переварит навалившиеся проблемы без заметного ущерба, еще менее вероятны. Не хотите скорректировать позицию, чтобы она не казалась противоречивой?

Так если Сорос прав, то ваши ожидания, что Китай переварит навалившиеся проблемы без заметного ущерба, еще менее вероятны. Не хотите скорректировать позицию, чтобы она не казалась противоречивой?

Сорос только высказал свои опасения. Как в своё время это делал Трамп.И американцам стоило бы подтолкнуть Китай с обрыва, как очень опасного и агрессивного противника, с коммунистической идеологией.Но у них нашлась пятая колонна, с триллионами долларов, которая типа "вне политики".Всё как у нас. Война войной, а бизнес бизнесом...Поэтому какая тут может быть твердая позиция, если самоснователь крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, Рэй Далио,на днях напустил туману и заявил, что считает свои действия неверно истолкованными и призывает смотреть глубже, учитывая детали и закономерности изменений в действиях правительства КНР.Одним словом второй Алан Гринспен, который говорил что, если вы из моей речи что то поняли, значит вы ничего не поняли.Так что запасаемся жареной кукурузой, пока она не подорожала,и наблюдаем дальше...