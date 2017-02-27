тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів https://www.theguardian.com/us-news/202 ... epublicans "US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions" "which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills." "potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."
хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу. Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають
rorandak написав:тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів https://www.theguardian.com/us-news/202 ... epublicans "US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions" "which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills." "potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."
хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу. Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають
Хохохо... якщо раптом готівковий бакс впаде на день-два, всі в нього...
Дефолт Штатів призведе до крейзі росту бакса на короткий час, а ось бонди і всі ризикові активи будуть в попі, також і пшоно з рудою...