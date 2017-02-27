тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів https://www.theguardian.com/us-news/202 ... epublicans "US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions" "which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills." "potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."
хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу. Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають
rorandak написав:тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів https://www.theguardian.com/us-news/202 ... epublicans "US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions" "which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills." "potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."
хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу. Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають
Хохохо... якщо раптом готівковий бакс впаде на день-два, всі в нього...
Дефолт Штатів призведе до крейзі росту бакса на короткий час, а ось бонди і всі ризикові активи будуть в попі, також і пшоно з рудою...
change_pm написав:Дефолт Штатів призведе до крейзі росту бакса на короткий час, а ось бонди і всі ризикові активи будуть в попі, також і пшоно з рудою...
Хай спочатку ціни сталі в США зменшаться з 2000 хочаб до 1000))) А конкретно з ЗРС китайці вже довипендривался до того, що: По всьому світу впали відвантаження ЗРС з портів. Балкери для ЗРС почали возити контейнери. В Бразилії перший прибуток років за 5 виплатили у вигляді дивідендів. В Україні Ferrexpo не ввів вже встановлене обладнання для збільшення виробництва на 1,5 млн. т. на рік., не вистачає напіввагонів, але ніхто не хоче інвестувати в них, посунули вправо старт проекту Black Iron, вся пропускна здатність прямої гілки Помічна-Одеса зайнята зерном. Будувати міст під другу колію через Південний Буг у Вознесенську, мільйонів за 200 доларів ніхто не поспішає. Похмілля після всього цього буде страшним...
Тим часом експорт зерна з початку 21/22 сезону склав 11,55 млн. т ( + 1077 тис. т. до сезону 20/21)
Востаннє редагувалось Denik в Пон 20 вер, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Дефолт печатного станка абсурд и глупости. Обесценят быстрее матрацы, чем объявят дефолт.
Я тоже не верю в дефолт США. Сериалу о сложностях голосования за увеличение потолка госдолга уже 15 лет. А исход каждый раз один - happy end. Так же будет и сейчас. Но это не спасет простачков, поверивших шортистам доллара, накупив активов по безумным ценам на весь кэш. Без слез и соплей не обойдется. Никогда не обходится...