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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8298829983008301

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 151
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
26%
39
27,00-27,50
46%
69
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:31

тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... epublicans
"US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions"
"which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills."
"potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."

хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу.
Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають :mrgreen:
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:45

  rorandak написав:тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... epublicans
"US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions"
"which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills."
"potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."

хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу.
Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають :mrgreen:

Хохохо... якщо раптом готівковий бакс впаде на день-два, всі в нього...

Дефолт Штатів призведе до крейзі росту бакса на короткий час, а ось бонди і всі ризикові активи будуть в попі, також і пшоно з рудою...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:59

Очередной китайский девелопер SINIC падает на 87%

Всі пристібнулись*?

* приводимо хфінанси в пор"ядок, менше депошок, менше гривні, всі в готівкой бакс...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:01

На фоні червоних ф"ючів, нафти і так далі.. смішно виглядають япошки, які ростуть...

нічого завтра прокинувшись, полетять на пару % вниз )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Дефолт Штатів призведе до крейзі росту бакса на короткий час, а ось бонди і всі ризикові активи будуть в попі, також і пшоно з рудою...

Хай спочатку ціни сталі в США зменшаться з 2000 хочаб до 1000)))
А конкретно з ЗРС китайці вже довипендривался до того, що:
По всьому світу впали відвантаження ЗРС з портів.
Балкери для ЗРС почали возити контейнери.
В Бразилії перший прибуток років за 5 виплатили у вигляді дивідендів.
В Україні Ferrexpo не ввів вже встановлене обладнання для збільшення виробництва на 1,5 млн. т. на рік., не вистачає напіввагонів, але ніхто не хоче інвестувати в них, посунули вправо старт проекту Black Iron, вся пропускна здатність прямої гілки Помічна-Одеса зайнята зерном. Будувати міст під другу колію через Південний Буг у Вознесенську, мільйонів за 200 доларів ніхто не поспішає.
Похмілля після всього цього буде страшним...

Тим часом експорт зерна з початку 21/22 сезону склав 11,55 млн. т ( + 1077 тис. т. до сезону 20/21)
Востаннє редагувалось Denik в Пон 20 вер, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дефолт печатного станка абсурд и глупости. Обесценят быстрее матрацы, чем объявят дефолт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:45

  Zebra написав:Дефолт печатного станка абсурд и глупости. Обесценят быстрее матрацы, чем объявят дефолт.


Я тоже не верю в дефолт США. Сериалу о сложностях голосования за увеличение потолка госдолга уже 15 лет. А исход каждый раз один - happy end. Так же будет и сейчас. Но это не спасет простачков, поверивших шортистам доллара, накупив активов по безумным ценам на весь кэш. Без слез и соплей не обойдется. Никогда не обходится...
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:12

Зміна курсів USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, індекса долара за тиждень
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Striker
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