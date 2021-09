Додано: Пон 20 вер, 2021 09:31

тим часом стаття від поважного the guardian для роздумів"US risks default on debt and lowered credit rating, which would cost billions""which could cause a government shutdown on 1 October and leave the US unable to pay its bills.""potentially catastrophic prospect of the US defaulting on its $28tn of debt with a government shutdown could put Republicans in a difficult position after their repeated refusal to raise the debt limit in a bipartisan fashion."хто не володіє мовою братніх народів, суть така - є велика вірогідність, що найближчим часом республіканці з демократами можуть не дійти згоди щодо підняття ліміту зовнішнього боргу, що вже 1 жовтня викличе зупинку не лише фінансування державного апарату але й обслуговування 28 трлн держборгу.Коротше зливайте свої нахом'ячені greenbacks, поки за них ще щось дають