Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:28
МБ 26,68
Denik
Повідомлень: 1009
З нами з: 23.02.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 620 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:47
Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/09/113.pdf
zРадио
Повідомлень: 11095
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2499 раз.
Подякували: 5478 раз.
Профіль
16
7
3
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49
change_pm написав:
На фоні червоних ф"ючів, нафти і так далі.. смішно виглядають япошки, які ростуть...
нічого завтра прокинувшись, полетять на пару % вниз )))
Ничего особо смешного.Да,рынки вщаимосвязаны,но Япония как никто другой выиграет от оппы в своем извечном друге Китае,удара по его банковской системе,кризиса и падения ВВП.
goldfinger
Повідомлень: 699
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 343 раз.
Профіль
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:18
goldfinger написав: change_pm написав:
На фоні червоних ф"ючів, нафти і так далі.. смішно виглядають япошки, які ростуть...
нічого завтра прокинувшись, полетять на пару % вниз )))
Ничего особо смешного
. Да,рынки вщаимосвязаны,но Япония как никто другой выиграет от оппы в своем извечном друге Китае,удара по его банковской системе,кризиса и падения ВВП.
Чому не смішно? Смішно, тому що японська фонда почала зеленіти тиждень тому, коли прем"єр подав у відставку.
Сьогодні весь світ в крові, а завтра черга японців...
зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китай впаде. Пшоно ж потрібно всім, а в нас який врожай
Востаннє редагувалось
change_pm
в Пон 20 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
Повідомлень: 4625
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 930 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25
change_pm написав:
зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китий впаде. Пшоно ж потрібно всім, ав нас який врожай
Вывезем всё, как олию. Поможем "партнёрам". А у себя поставим ценники х2. И скажем, что это ріст экономики
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 15295
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8415 раз.
Подякували: 4056 раз.
Попередження: 1
Профіль
3
2
3
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:29
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китий впаде. Пшоно ж потрібно всім, ав нас який врожай
Вывезем всё, как олию. Поможем "партнёрам". А у себя поставим ценники х2. И скажем, что это ріст экономики
Ну, так а я про що! Ціники х2, гривня на 25, варранти в ВЕЛИКИЙ +++
Успіх!!!
change_pm
Повідомлень: 4625
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 930 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
27243
9120841
Пон 20 вер, 2021 15:33 Zebra
7727
7889235
Пон 20 вер, 2021 12:39 ЛОБ
1071
2158702