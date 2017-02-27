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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8293829482958296

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 152
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
26%
39
27,00-27,50
46%
70
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 26,68
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:47

Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/09/113.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49

  change_pm написав:На фоні червоних ф"ючів, нафти і так далі.. смішно виглядають япошки, які ростуть...

нічого завтра прокинувшись, полетять на пару % вниз )))

Ничего особо смешного.Да,рынки вщаимосвязаны,но Япония как никто другой выиграет от оппы в своем извечном друге Китае,удара по его банковской системе,кризиса и падения ВВП.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:18

  goldfinger написав:
  change_pm написав:На фоні червоних ф"ючів, нафти і так далі.. смішно виглядають япошки, які ростуть...

нічого завтра прокинувшись, полетять на пару % вниз )))

Ничего особо смешного. Да,рынки вщаимосвязаны,но Япония как никто другой выиграет от оппы в своем извечном друге Китае,удара по его банковской системе,кризиса и падения ВВП.

Чому не смішно? Смішно, тому що японська фонда почала зеленіти тиждень тому, коли прем"єр подав у відставку.

Сьогодні весь світ в крові, а завтра черга японців...

зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китай впаде. Пшоно ж потрібно всім, а в нас який врожай :!:
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 20 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25

  change_pm написав:зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китий впаде. Пшоно ж потрібно всім, ав нас який врожай

Вывезем всё, как олию. Поможем "партнёрам". А у себя поставим ценники х2. И скажем, что это ріст экономики :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:29

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китий впаде. Пшоно ж потрібно всім, ав нас який врожай

Вывезем всё, как олию. Поможем "партнёрам". А у себя поставим ценники х2. И скажем, что это ріст экономики :)

Ну, так а я про що! Ціники х2, гривня на 25, варранти в ВЕЛИКИЙ +++

Успіх!!!
change_pm
 
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