Додано: Пон 20 вер, 2021 16:36

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

20.09.2021.................26,7116

Доллар прибавил около копейки.



Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............20.09.2021..........21.09.2021

дата розрахунку..............17.09.2021...........20.09.2021

Євро.................................31,4626................31,2701... -0.61%

Долар США......................26,7028................26,7072...+0.02%

После полудня гривна отыграла около половины копейки.



МКГ*............7.2162............7.2388...........+0.31



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.



Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, бросились догонять мировые рынки и весьма резко выросли сразу на 6 копеек. После этого столь же резко развернулись и опустились на 2.5 копейки. К 12 на полкопейки приподнялись и взяли небольшую паузу. До обеда снова выросли на 1.5 копейки, почти достигнув утреннего пика. После обеда, почти столь же быстро, как утром росли, покатились вниз и за час преодолели 4.5 копейки.

В мире доллар в пятницу днем начал уверенный рост и уже почти достиг августовского максимума.

Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.

Сегодня гривна укрепилась вместе с долларом как по текущим котировкам, так и по официальному курсу.



НБУ в пятницу купил плановые 5 млн.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекла в тендерные сертификаты, наполовину за счет суточных. Остальные факторы до миллиарда.



В четверг объем МБ вырос с 482.1 до 635.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение увеличилось и превысило символически сократившийся спрос.



Этот день в истории:

2020 - 28.1718 (+6) -147

2019 - 24.4326 (-18) +227



2018 - 28.0619 (-6)

2017 - 26.1896 (+6)



4 банка получили рефинанс на срок до 84 дней:

АТ "АБ "РАДАБАНК" 60 000.0

АТ "БТА Банк" 30 000.0

АТ "КІБ" 30 000.0

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 97 000.0

При этом стоит отметить возврат рефинанса на сумму 450 млн, т.е. возврат более, чем вдвое превысил новое привлечение.