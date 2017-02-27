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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ 26,68
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:47
Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49
Ничего особо смешного.Да,рынки вщаимосвязаны,но Япония как никто другой выиграет от оппы в своем извечном друге Китае,удара по его банковской системе,кризиса и падения ВВП.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:18
Чому не смішно? Смішно, тому що японська фонда почала зеленіти тиждень тому, коли прем"єр подав у відставку.
Сьогодні весь світ в крові, а завтра черга японців...
зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китай впаде. Пшоно ж потрібно всім, а в нас який врожай
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 20 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:29
Ну, так а я про що! Ціники х2, гривня на 25, варранти в ВЕЛИКИЙ +++
Успіх!!!
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:36
Официальный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.09.2021.................26,7116
Доллар прибавил около копейки.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.09.2021..........21.09.2021
дата розрахунку..............17.09.2021...........20.09.2021
Євро.................................31,4626................31,2701...-0.61%
Долар США......................26,7028................26,7072...+0.02%
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
МКГ*............7.2162............7.2388...........+0.31
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, бросились догонять мировые рынки и весьма резко выросли сразу на 6 копеек. После этого столь же резко развернулись и опустились на 2.5 копейки. К 12 на полкопейки приподнялись и взяли небольшую паузу. До обеда снова выросли на 1.5 копейки, почти достигнув утреннего пика. После обеда, почти столь же быстро, как утром росли, покатились вниз и за час преодолели 4.5 копейки.
В мире доллар в пятницу днем начал уверенный рост и уже почти достиг августовского максимума.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Сегодня гривна укрепилась вместе с долларом как по текущим котировкам, так и по официальному курсу.
НБУ в пятницу купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекла в тендерные сертификаты, наполовину за счет суточных. Остальные факторы до миллиарда.
В четверг объем МБ вырос с 482.1 до 635.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение увеличилось и превысило символически сократившийся спрос.
Этот день в истории:
2020 - 28.1718 (+6) -147
2019 - 24.4326 (-18) +227
2018 - 28.0619 (-6)
2017 - 26.1896 (+6)
4 банка получили рефинанс на срок до 84 дней:
АТ "АБ "РАДАБАНК" 60 000.0
АТ "БТА Банк" 30 000.0
АТ "КІБ" 30 000.0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 97 000.0
При этом стоит отметить возврат рефинанса на сумму 450 млн, т.е. возврат более, чем вдвое превысил новое привлечение.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 20 вер, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50
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