Додано: Пон 20 вер, 2021 17:27

Противостояние курсовых интересов крупных игроков и закрытие расчетов с бюджетом – вот основные мотиваторы сегодняшнего межбанка. В первой половине дня многие клиенты продавали валюту именно под завершение расчетов с государством по налогам.



Как и в пятницу, в понедельник особого прогресса не добились ни покупатели, ни продавцы. За день доллар вырос на 1,5 копейки — с 26,66/26,68 до 26,675/26,695 гривен.



Нацбанку не пришлось сегодня выходить на торги, так как все “бои местного значения” между крупными покупателями и продавцами достаточно быстро приводили к компромиссу по курсу и без вмешательства регулятора.



Такая идиллия продлится недолго, так как уже с завтрашнего дня часть компаний экспортеров сократят свои продажи валюты в ожидании скорого получения возмещений НДС. А вот импортеры энергоносителей будут формировать ежедневно стабильно высокий спрос на валюту, что будет психологически “давить” на курсовой тренд на межбанке.



Ход торгов:



В самом начале сессии спрос на валюту превышал предложение и курс быстро вырос с утренних 26,66/26,68 до 26,71/26,73 гривен к 11 часам. Но затем уже оживились экспортеры. Пошла волна активных продаж валюты крупными игроками и доллар просел до 26,695/26,715 гривен к 12 часам. К обеду предложение уже выдохлось, а спрос снова увеличился. Результат – 26,715/26,735 к 13 часам и замирание этих котировок почти до 14:15.



Но после обеда число желающих купить валюту быстро начало сокращаться, а вот продавцы все еще присутствовали на рынке. И котировки просели до 26,68/26,70 гривен к 15 часам, а затем окончательно остановились на отметке 26,675/26,695 уже до самого завершения сессии.

Главные события 20 сентября на валютном рынке:



Доллар вырос на 1,5 копейки — с утренних 26,66/26,68 гривен до 26,675/26,695 гривен к концу сессии.



Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7116 гривен за доллар, а официальный курс на 21 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7072 гривен за доллар.