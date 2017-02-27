|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ 26,68
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:47
Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49
Ничего особо смешного.Да,рынки вщаимосвязаны,но Япония как никто другой выиграет от оппы в своем извечном друге Китае,удара по его банковской системе,кризиса и падения ВВП.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:18
Чому не смішно? Смішно, тому що японська фонда почала зеленіти тиждень тому, коли прем"єр подав у відставку.
Сьогодні весь світ в крові, а завтра черга японців...
зі. ми тут на форумі також в це віримо, також в гривню по 25, коли Китай впаде. Пшоно ж потрібно всім, а в нас який врожай
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 20 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:36
Официальный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.09.2021.................26,7116
Доллар прибавил около копейки.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.09.2021..........21.09.2021
дата розрахунку..............17.09.2021...........20.09.2021
Євро.................................31,4626................31,2701...-0.61%
Долар США......................26,7028................26,7072...+0.02%
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
МКГ*............7.2162............7.2388...........+0.31
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, бросились догонять мировые рынки и весьма резко выросли сразу на 6 копеек. После этого столь же резко развернулись и опустились на 2.5 копейки. К 12 на полкопейки приподнялись и взяли небольшую паузу. До обеда снова выросли на 1.5 копейки, почти достигнув утреннего пика. После обеда, почти столь же быстро, как утром росли, покатились вниз и за час преодолели 4.5 копейки.
В мире доллар в пятницу днем начал уверенный рост и уже почти достиг августовского максимума.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Сегодня гривна укрепилась вместе с долларом как по текущим котировкам, так и по официальному курсу.
НБУ в пятницу купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекла в тендерные сертификаты, наполовину за счет суточных. Остальные факторы до миллиарда.
В четверг объем МБ вырос с 482.1 до 635.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение увеличилось и превысило символически сократившийся спрос.
Этот день в истории:
2020 - 28.1718 (+6) -147
2019 - 24.4326 (-18) +227
2018 - 28.0619 (-6)
2017 - 26.1896 (+6)
4 банка получили рефинанс на срок до 84 дней:
АТ "АБ "РАДАБАНК" 60 000.0
АТ "БТА Банк" 30 000.0
АТ "КІБ" 30 000.0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 97 000.0
При этом стоит отметить возврат рефинанса на сумму 450 млн, т.е. возврат более, чем вдвое превысил новое привлечение.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 20 вер, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:27
Межбанк: «бои местного значения»
Противостояние курсовых интересов крупных игроков и закрытие расчетов с бюджетом – вот основные мотиваторы сегодняшнего межбанка. В первой половине дня многие клиенты продавали валюту именно под завершение расчетов с государством по налогам.
Как и в пятницу, в понедельник особого прогресса не добились ни покупатели, ни продавцы. За день доллар вырос на 1,5 копейки — с 26,66/26,68 до 26,675/26,695 гривен.
Нацбанку не пришлось сегодня выходить на торги, так как все “бои местного значения” между крупными покупателями и продавцами достаточно быстро приводили к компромиссу по курсу и без вмешательства регулятора.
Такая идиллия продлится недолго, так как уже с завтрашнего дня часть компаний экспортеров сократят свои продажи валюты в ожидании скорого получения возмещений НДС. А вот импортеры энергоносителей будут формировать ежедневно стабильно высокий спрос на валюту, что будет психологически “давить” на курсовой тренд на межбанке.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос на валюту превышал предложение и курс быстро вырос с утренних 26,66/26,68 до 26,71/26,73 гривен к 11 часам. Но затем уже оживились экспортеры. Пошла волна активных продаж валюты крупными игроками и доллар просел до 26,695/26,715 гривен к 12 часам. К обеду предложение уже выдохлось, а спрос снова увеличился. Результат – 26,715/26,735 к 13 часам и замирание этих котировок почти до 14:15.
Но после обеда число желающих купить валюту быстро начало сокращаться, а вот продавцы все еще присутствовали на рынке. И котировки просели до 26,68/26,70 гривен к 15 часам, а затем окончательно остановились на отметке 26,675/26,695 уже до самого завершения сессии.
Главные события 20 сентября на валютном рынке:
Доллар вырос на 1,5 копейки — с утренних 26,66/26,68 гривен до 26,675/26,695 гривен к концу сессии.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7116 гривен за доллар, а официальный курс на 21 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7072 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:10
Denik
что то не сходится:В январе-августе 2021 года из Украины было экспортировано 3,09 млн т подсолнечного масла, что на 34% ниже показателя аналогичного периода 2020 года (4,68 млн т)
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:15
edvardd
Сезон олії починається з першого вересня (збирання соняшнику та робота заводів). В цьому году - фактично з 15 вересня. Суттєвий експорт - розпочнеться у 20-х числах вересня.
Міжбанк побачив лише невелику частину валюти, яку треба будо продати для закупівлі насіння у фермерів.
|