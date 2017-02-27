Є набагато більш сильна складова. Споживання металопрокату в Україні виросло на 20% за 8 місяців 2021 відносно 20 року, у якому падіння не було.
Це споживання металу просто ще не відобразилося на зростанні ВВП. Виходячи з того, що виробництво вагонів ще стоїть, прокат споживається будівництвом та аграрним машинобудуванням.
Щодо Китаю - будівельно-девелоперський сектор буде скоріше за все похований. Грошей в Китаю вистачить максимум на рятування банківської системи. Велика лажа в Китаї та Європі триватиме щонайменше до весни - і Китай і Європа постраждають від цін на енергію.
Як це все торкнеться України. Щодо ЗРС - ціна до весни буде низькою. Ціни на сталь в світі залишатимуться високими. Це підтверджує Citibank
У Метінвеста (з купівлею ДМК) та АМКР є ще близько 5 мільйонів тон резервних, але трохи застарілих потужностей по виробництву чавуну. Можливо ці потужності запустять щоб принаймні продавати напівфабрикати, а не ЗРС на ринок Азії, куди дуже дороге транспортування через логістичну кризу.
При цьому всьому ринок продовольства існує окремо від Китайських проблем. Пропозиції на тендер по закупівлі пшениці в Пакистан мають ціну 380+
НБУ, не дивлячись на високий експорт, окрім ЗРС, не даватиме гривні суттєво міцнішати. Глибину кризи в Китаї там розуміють. Але 26,5 на МБ та готівці маємо ще побачити. Питання лише в терміні. Попереду багато значних погашень гривневих ОВДП на яких будуть підскоки курсу вгору.
Уряд не йде на відвертий популізм, розуміючи, що навіть газ по 8 грн - це нормальна відповідь на намагання Кремля спровокувати тарифні протести. Співпраця з МВФ - продовжується. Попередні борги будуть рефінансуватися під значно менший відсоток.