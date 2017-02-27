zРадио написав:Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
Є набагато більш сильна складова. Споживання металопрокату в Україні виросло на 20% за 8 місяців 2021 відносно 20 року, у якому падіння не було. Це споживання металу просто ще не відобразилося на зростанні ВВП. Виходячи з того, що виробництво вагонів ще стоїть, прокат споживається будівництвом та аграрним машинобудуванням.
Щодо Китаю - будівельно-девелоперський сектор буде скоріше за все похований. Грошей в Китаю вистачить максимум на рятування банківської системи. Велика лажа в Китаї та Європі триватиме щонайменше до весни - і Китай і Європа постраждають від цін на енергію.
Як це все торкнеться України. Щодо ЗРС - ціна до весни буде низькою. Ціни на сталь в світі залишатимуться високими. Це підтверджує Citibank https://www.azovpromstal.com/news/one/id/9012 У Метінвеста (з купівлею ДМК) та АМКР є ще близько 5 мільйонів тон резервних, але трохи застарілих потужностей по виробництву чавуну. Можливо ці потужності запустять щоб принаймні продавати напівфабрикати, а не ЗРС на ринок Азії, куди дуже дороге транспортування через логістичну кризу.
НБУ, не дивлячись на високий експорт, окрім ЗРС, не даватиме гривні суттєво міцнішати. Глибину кризи в Китаї там розуміють. Але 26,5 на МБ та готівці маємо ще побачити. Питання лише в терміні. Попереду багато значних погашень гривневих ОВДП на яких будуть підскоки курсу вгору.
Уряд не йде на відвертий популізм, розуміючи, що навіть газ по 8 грн - це нормальна відповідь на намагання Кремля спровокувати тарифні протести. Співпраця з МВФ - продовжується. Попередні борги будуть рефінансуватися під значно менший відсоток.
edvardd написав:это понятно, но баланс на стороне прошлого года...
За перші 8 місяців минулого року експортувався рекордний врожай 2019. Провівши аналогію, врожай цього року і висока вологозабезпеченість озимих посівів нададуть підтримку експорту в гривні до жовтня 2022 року. А там 2 варіанти: - ціни на енергоносії вже впадуть; - ціни на енергоносії ще впадуть - тоді будемо багато експортувати безвуглецевої енергії в ЄС, підєднавшись до ENTSO-E і з'явиться багато грошей на "Велике будівництво" в енергетиці на добудову ЛЕП, ГАЕС, СЕС, ВЕС та АЕС...
zРадио написав:Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
Є набагато більш сильна складова. Споживання металопрокату в Україні виросло на 20% за 8 місяців 2021 відносно 20 року, у якому падіння не було. Це споживання металу просто ще не відобразилося на зростанні ВВП. Виходячи з того, що виробництво вагонів ще стоїть, прокат споживається будівництвом та аграрним машинобудуванням
Я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет (с) Динамика потребления металлопроката отражает общую экономическую ситуацию - уверенный рост на фоне экстремально низкой базы сравнения. Строительство в частности чувствует себя лучше большинства других отраслей (посоперничать с ним может разве только розничная торговля). Но причина этих успехов - специальная президентская программа дорожного строительства с известными всем названием, и больше ничего. Остальные сегменты строительства пока не вышли на докризисные показатели. Промышленное производство - тоже.
Насчет возможного мультипликатора Великого будівництва - поглядим, наверняка, что-то будет. Хотя, не углубляясь в тему, краем уха слышал, что значительную часть контрактов забирают иностранные компании
Хорошо бы. Но удельная доля ЖРС в себестоимости производства немаленькая. По-идее, в цене так же должна наблюдаться сильная корреляция
Denik написав:У Метінвеста (з купівлею ДМК) та АМКР є ще близько 5 мільйонів тон резервних, але трохи застарілих потужностей по виробництву чавуну. Можливо ці потужності запустять щоб принаймні продавати напівфабрикати, а не ЗРС на ринок Азії, куди дуже дороге транспортування через логістичну кризу
Та ну. Метинвест помешан на стратегии вертикальной интеграции. Была бы возможность не продавать избыток сырья, а делать больше полуфабриката, так бы они и действовали
zРадио написав:Я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет (с) Динамика потребления металлопроката отражает общую экономическую ситуацию - уверенный рост на фоне экстремально низкой базы сравнения.
Зростання іде на фоні 2019 року. viewtopic.php?p=5300520#p5300520 Приріст 500-600 тис. т. сталі - це дуже великий об'єм який ніяке Велике будівництво поглинути не може. Подивимося по результатах року загалом, коли це споживання прокату потрапить в статистику завершеного будівництва або машинобудування.
zРадио написав:Хорошо бы. Но удельная доля ЖРС в себестоимости производства немаленькая. По-идее, в цене так же должна наблюдаться сильная корреляция
Зараз ціну на сталь задають покупці зі свіженадрукованими грошима, а не собівартість.
zРадио написав:Та ну. Метинвест помешан на стратегии вертикальной интеграции. Была бы возможность не продавать избыток сырья, а делать больше полуфабриката, так бы они и действовали
Дуже мало часу минуло як зі зміни ринкових умов так і з покупки ДМК. Азовсталь, ММКІ, та Запоріжсталь працюють на 100% потужностей.
В этой теме много внимания уделяется олии, пшону и прочему зерну. Вобщем мыши опять всё съели