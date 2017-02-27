Додано: Пон 20 вер, 2021 20:13

zРадио написав: Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1% Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%

Є набагато більш сильна складова. Споживання металопрокату в Україні виросло на 20% за 8 місяців 2021 відносно 20 року, у якому падіння не було.Це споживання металу просто ще не відобразилося на зростанні ВВП. Виходячи з того, що виробництво вагонів ще стоїть, прокат споживається будівництвом та аграрним машинобудуванням.Щодо Китаю - будівельно-девелоперський сектор буде скоріше за все похований. Грошей в Китаю вистачить максимум на рятування банківської системи. Велика лажа в Китаї та Європі триватиме щонайменше до весни - і Китай і Європа постраждають від цін на енергію.Як це все торкнеться України. Щодо ЗРС - ціна до весни буде низькою. Ціни на сталь в світі залишатимуться високими. Це підтверджує CitibankУ Метінвеста (з купівлею ДМК) та АМКР є ще близько 5 мільйонів тон резервних, але трохи застарілих потужностей по виробництву чавуну. Можливо ці потужності запустять щоб принаймні продавати напівфабрикати, а не ЗРС на ринок Азії, куди дуже дороге транспортування через логістичну кризу.При цьому всьому ринок продовольства існує окремо від Китайських проблем. Пропозиції на тендер по закупівлі пшениці в Пакистан мають ціну 380+НБУ, не дивлячись на високий експорт, окрім ЗРС, не даватиме гривні суттєво міцнішати. Глибину кризи в Китаї там розуміють. Але 26,5 на МБ та готівці маємо ще побачити. Питання лише в терміні. Попереду багато значних погашень гривневих ОВДП на яких будуть підскоки курсу вгору.Уряд не йде на відвертий популізм, розуміючи, що навіть газ по 8 грн - це нормальна відповідь на намагання Кремля спровокувати тарифні протести. Співпраця з МВФ - продовжується. Попередні борги будуть рефінансуватися під значно менший відсоток.