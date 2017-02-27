zРадио написав:Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
Є набагато більш сильна складова. Споживання металопрокату в Україні виросло на 20% за 8 місяців 2021 відносно 20 року, у якому падіння не було. Це споживання металу просто ще не відобразилося на зростанні ВВП. Виходячи з того, що виробництво вагонів ще стоїть, прокат споживається будівництвом та аграрним машинобудуванням.
Щодо Китаю - будівельно-девелоперський сектор буде скоріше за все похований. Грошей в Китаю вистачить максимум на рятування банківської системи. Велика лажа в Китаї та Європі триватиме щонайменше до весни - і Китай і Європа постраждають від цін на енергію.
Як це все торкнеться України. Щодо ЗРС - ціна до весни буде низькою. Ціни на сталь в світі залишатимуться високими. Це підтверджує Citibank https://www.azovpromstal.com/news/one/id/9012 У Метінвеста (з купівлею ДМК) та АМКР є ще близько 5 мільйонів тон резервних, але трохи застарілих потужностей по виробництву чавуну. Можливо ці потужності запустять щоб принаймні продавати напівфабрикати, а не ЗРС на ринок Азії, куди дуже дороге транспортування через логістичну кризу.
НБУ, не дивлячись на високий експорт, окрім ЗРС, не даватиме гривні суттєво міцнішати. Глибину кризи в Китаї там розуміють. Але 26,5 на МБ та готівці маємо ще побачити. Питання лише в терміні. Попереду багато значних погашень гривневих ОВДП на яких будуть підскоки курсу вгору.
Уряд не йде на відвертий популізм, розуміючи, що навіть газ по 8 грн - це нормальна відповідь на намагання Кремля спровокувати тарифні протести. Співпраця з МВФ - продовжується. Попередні борги будуть рефінансуватися під значно менший відсоток.
edvardd написав:это понятно, но баланс на стороне прошлого года...
За перші 8 місяців минулого року експортувався рекордний врожай 2019. Провівши аналогію, врожай цього року і висока вологозабезпеченість озимих посівів нададуть підтримку експорту в гривні до жовтня 2022 року. А там 2 варіанти: - ціни на енергоносії вже впадуть; - ціни на енергоносії ще впадуть - тоді будемо багато експортувати безвуглецевої енергії в ЄС, підєднавшись до ENTSO-E і з'явиться багато грошей на "Велике будівництво" в енергетиці на добудову ЛЕП, ГАЕС, СЕС, ВЕС та АЕС...
zРадио написав:Подведена предв. оценка динамики реального ВВП во 2-м кв: +5,7% год к год, -0,7% квартал к кварталу. С учетом падения во 2-м кв. 2020-го на 11,2%, корректно говорить не о росте, а восстановлении - к докризисного уровню идем с результатом 88,8% * 105,7% = 93,9%, или -6,1%
Є набагато більш сильна складова. Споживання металопрокату в Україні виросло на 20% за 8 місяців 2021 відносно 20 року, у якому падіння не було. Це споживання металу просто ще не відобразилося на зростанні ВВП. Виходячи з того, що виробництво вагонів ще стоїть, прокат споживається будівництвом та аграрним машинобудуванням
Я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет (с) Динамика потребления металлопроката отражает общую экономическую ситуацию - уверенный рост на фоне экстремально низкой базы сравнения. Строительство в частности чувствует себя лучше большинства других отраслей (посоперничать с ним может разве только розничная торговля). Но причина этих успехов - специальная президентская программа дорожного строительства с известными всем названием, и больше ничего. Остальные сегменты строительства пока не вышли на докризисные показатели. Промышленное производство - тоже.
Насчет возможного мультипликатора Великого будівництва - поглядим, наверняка, что-то будет. Хотя, не углубляясь в тему, краем уха слышал, что значительную часть контрактов забирают иностранные компании
Хорошо бы. Но удельная доля ЖРС в себестоимости производства немаленькая. По-идее, в цене так же должна наблюдаться сильная корреляция
Denik написав:У Метінвеста (з купівлею ДМК) та АМКР є ще близько 5 мільйонів тон резервних, але трохи застарілих потужностей по виробництву чавуну. Можливо ці потужності запустять щоб принаймні продавати напівфабрикати, а не ЗРС на ринок Азії, куди дуже дороге транспортування через логістичну кризу
Та ну. Метинвест помешан на стратегии вертикальной интеграции. Была бы возможность не продавать избыток сырья, а делать больше полуфабриката, так бы они и действовали
zРадио написав:Я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет (с) Динамика потребления металлопроката отражает общую экономическую ситуацию - уверенный рост на фоне экстремально низкой базы сравнения.
Зростання іде на фоні 2019 року. viewtopic.php?p=5300520#p5300520 Приріст 500-600 тис. т. сталі - це дуже великий об'єм який ніяке Велике будівництво поглинути не може. Подивимося по результатах року загалом, коли це споживання прокату потрапить в статистику завершеного будівництва або машинобудування.
zРадио написав:Хорошо бы. Но удельная доля ЖРС в себестоимости производства немаленькая. По-идее, в цене так же должна наблюдаться сильная корреляция
Зараз ціну на сталь задають покупці зі свіженадрукованими грошима, а не собівартість.
zРадио написав:Та ну. Метинвест помешан на стратегии вертикальной интеграции. Была бы возможность не продавать избыток сырья, а делать больше полуфабриката, так бы они и действовали
Дуже мало часу минуло як зі зміни ринкових умов так і з покупки ДМК. Азовсталь, ММКІ, та Запоріжсталь працюють на 100% потужностей.
В этой теме много внимания уделяется олии, пшону и прочему зерну. Вобщем мыши опять всё съели
Zebra написав:P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются
Прости, но это называется на двух стульях одной попой. Не дешевеют одни деньги к другим, не затрагивая стоимость всего остального. Так не бывает, потому что "домашнее" ценообразование осуществляется в "домашних" валютах. У нас, например, девальвация гривны непреложно сопроводается падением долларовых цен на труд (зарплаты), продукты местного производства с высокой добавленной стоимостью (еда, услуги) и местные активы (фондового рынка почти нет, так что упомянуть стоит недвижимость)
Zebra написав:P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются
Прости, но это называется на двух стульях одной попой. Не дешевеют одни деньги к другим, не затрагивая стоимость всего остального. Так не бывает, потому что "домашнее" ценообразование осуществляется в "домашних" валютах. У нас, например, девальвация гривны непреложно сопроводается падением долларовых цен на труд (зарплаты), продукты местного производства с высокой добавленной стоимостью (еда, услуги) и местные активы (фондового рынка почти нет, так что упомянуть стоит недвижимость)
Есть такое дело, но долларовые цены все равно возвращаются и в этом году средняя зарплата побила рекорд - $500 - вернулся ли ВВП к довоенным уровням - нет. Значит доллар обесценивается. Учитывая что официальная долларовая инфляция стремится к 6%, учитывая, что дорожает много категорий мировых товаров в долларах и даже бьют ценовые рекорды (в частности электроника) - некоторая гиперинфляция - вопрос времени - такой себе квантовый скачек будет - когда цены просто переместятся на следующий уровень и будут двигаться в этом канале. Не будет уже никогда цен на нефть и золото как в 90-х или нулевых, просто потому, что денег стало в обращении в десятки раз больше и никак эта масса уже не будет обуздана, никаким кризисом, сожжена в топке. Поезд уехал. Кто зарабатывал и копил на что-то в 90-х, в нулевых с ужасом наблюдал как происходил квантовый скачек долларовых цен. Так и в этом раз будет, так было всегда, есть примерно 2 десятилетия, когда цены колеблются в одном коридоре, затем переходят на следующий уровень.
Zebra написав:Есть такое дело, но долларовые цены все равно возвращаются и в этом году средняя зарплата побила рекорд - $500
Да, но понадобились годы
Zebra написав: вернулся ли ВВП к довоенным уровням - нет
В этом году вернется
Zebra написав:Учитывая что официальная долларовая инфляция стремится к 6%, учитывая, что дорожает много категорий мировых товаров в долларах и даже бьют ценовые рекорды (в частности электроника)
Я почти уверен, что пик инфляции доллара или уже сейчас, или будет пройден в ближайшие месяцы. А сегментные дефициты бывают всегда. Сегодня - черед микроэлектроники (не первый в истории, кстати)
Zebra написав:такой себе квантовый скачек будет - когда цены просто переместятся на следующий уровень и будут двигаться в этом канале. Не будет уже никогда цен на нефть и золото как в 90-х или нулевых, просто потому, что денег стало в обращении в десятки раз больше и никак эта масса уже не будет обуздана, никаким кризисом, сожжена в топке
Золото и нефть я бы разделял. Первое продолжит дорожать в долгосрочном тренде. Вторая, вероятно, даже к all-time-high 2008-го года не приблизится. Ликвидность поглощают высокие технологии (когда-то это была нефть, сегодня - ИТ, завтра - космос) и анти-инфляционные активы (fixed income, драгметаллы, REIT, криптовалюты)
Zebra написав:Кто зарабатывал и копил на что-то в 90-х, в нулевых с ужасом наблюдал как происходил квантовый скачек долларовых цен. Так и в этом раз будет, так было всегда, есть примерно 2 десятилетия, когда цены колеблются в одном коридоре, затем переходят на следующий уровень.
В мире за последние 15 лет инфляция доллара составила 34%, у нас - 8% (где-то месяц назад я выкладывал сравнение инфляции гривны vs роста курса доллара к ней