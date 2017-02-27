Додано: Пон 20 вер, 2021 22:59

zРадио написав: Zebra написав: P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются



Прости, но это называется на двух стульях одной попой. Не дешевеют одни деньги к другим, не затрагивая стоимость всего остального. Так не бывает, потому что "домашнее" ценообразование осуществляется в "домашних" валютах. У нас, например, девальвация гривны непреложно сопроводается падением долларовых цен на труд (зарплаты), продукты местного производства с высокой добавленной стоимостью (еда, услуги) и местные активы (фондового рынка почти нет, так что упомянуть стоит недвижимость) Прости, но это называется на двух стульях одной попой. Не дешевеют одни деньги к другим, не затрагивая стоимость всего остального. Так не бывает, потому что "домашнее" ценообразование осуществляется в "домашних" валютах. У нас, например, девальвация гривны непреложно сопроводается падениемна труд (зарплаты), продукты местного производства с высокой добавленной стоимостью (еда, услуги) и местные активы (фондового рынка почти нет, так что упомянуть стоит недвижимость)

Есть такое дело, но долларовые цены все равно возвращаются и в этом году средняя зарплата побила рекорд - $500 - вернулся ли ВВП к довоенным уровням - нет. Значит доллар обесценивается. Учитывая что официальная долларовая инфляция стремится к 6%, учитывая, что дорожает много категорий мировых товаров в долларах и даже бьют ценовые рекорды (в частности электроника) - некоторая гиперинфляция - вопрос времени - такой себе квантовый скачек будет - когда цены просто переместятся на следующий уровень и будут двигаться в этом канале. Не будет уже никогда цен на нефть и золото как в 90-х или нулевых, просто потому, что денег стало в обращении в десятки раз больше и никак эта масса уже не будет обуздана, никаким кризисом, сожжена в топке. Поезд уехал. Кто зарабатывал и копил на что-то в 90-х, в нулевых с ужасом наблюдал как происходил квантовый скачек долларовых цен. Так и в этом раз будет, так было всегда, есть примерно 2 десятилетия, когда цены колеблются в одном коридоре, затем переходят на следующий уровень.