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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 23:28
Нужно не забывать, что доллар не долгосрочный сберегательный актив, а в рамках определенно окна - вечных цен в нем не будет, когда такие показатели как монетарная база и госдолг, всякие фондовые рынки и прочие параметры выросли за 15 лет в разы, а инфляция всего 34% потому что развитие технологий, интернет-торвговля и логистика усилили мировую конкуренцию, но всему есть предел и цены будут переходить на новый уровень.
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