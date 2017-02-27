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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8295829682978298

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 152
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
26%
39
27,00-27,50
46%
70
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нужно не забывать, что доллар не долгосрочный сберегательный актив, а в рамках определенно окна - вечных цен в нем не будет, когда такие показатели как монетарная база и госдолг, всякие фондовые рынки и прочие параметры выросли за 15 лет в разы, а инфляция всего 34% потому что развитие технологий, интернет-торвговля и логистика усилили мировую конкуренцию, но всему есть предел и цены будут переходить на новый уровень.
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  #<1 ... 8295829682978298
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