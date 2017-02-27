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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8294829582968297

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 153
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
25%
39
27,00-27,50
46%
71
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:44

Квоты с какой стороны?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я наверно скажу непопулярную фразу - скупайтесь, глупцы

потому что валюты-побратимы - турецкая лира в этом месяце потеряла более 4%
скорее всего - скоро гривна немного потеряет

https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UzNSMxIzA=


P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:27

  Zebra написав:P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются


Прости, но это называется на двух стульях одной попой. Не дешевеют одни деньги к другим, не затрагивая стоимость всего остального. Так не бывает, потому что "домашнее" ценообразование осуществляется в "домашних" валютах. У нас, например, девальвация гривны непреложно сопроводается падением долларовых цен на труд (зарплаты), продукты местного производства с высокой добавленной стоимостью (еда, услуги) и местные активы (фондового рынка почти нет, так что упомянуть стоит недвижимость)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:59

  zРадио написав:
  Zebra написав:P.S. но это никак не отменяет того факта, что все мировые валюты синхронно стремительно обесцениваются


Прости, но это называется на двух стульях одной попой. Не дешевеют одни деньги к другим, не затрагивая стоимость всего остального. Так не бывает, потому что "домашнее" ценообразование осуществляется в "домашних" валютах. У нас, например, девальвация гривны непреложно сопроводается падением долларовых цен на труд (зарплаты), продукты местного производства с высокой добавленной стоимостью (еда, услуги) и местные активы (фондового рынка почти нет, так что упомянуть стоит недвижимость)

Есть такое дело, но долларовые цены все равно возвращаются и в этом году средняя зарплата побила рекорд - $500 - вернулся ли ВВП к довоенным уровням - нет. Значит доллар обесценивается. Учитывая что официальная долларовая инфляция стремится к 6%, учитывая, что дорожает много категорий мировых товаров в долларах и даже бьют ценовые рекорды (в частности электроника) - некоторая гиперинфляция - вопрос времени - такой себе квантовый скачек будет - когда цены просто переместятся на следующий уровень и будут двигаться в этом канале. Не будет уже никогда цен на нефть и золото как в 90-х или нулевых, просто потому, что денег стало в обращении в десятки раз больше и никак эта масса уже не будет обуздана, никаким кризисом, сожжена в топке. Поезд уехал. Кто зарабатывал и копил на что-то в 90-х, в нулевых с ужасом наблюдал как происходил квантовый скачек долларовых цен. Так и в этом раз будет, так было всегда, есть примерно 2 десятилетия, когда цены колеблются в одном коридоре, затем переходят на следующий уровень.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:17

  Zebra написав:Есть такое дело, но долларовые цены все равно возвращаются и в этом году средняя зарплата побила рекорд - $500


Да, но понадобились годы

  Zebra написав: вернулся ли ВВП к довоенным уровням - нет


В этом году вернется

  Zebra написав:Учитывая что официальная долларовая инфляция стремится к 6%, учитывая, что дорожает много категорий мировых товаров в долларах и даже бьют ценовые рекорды (в частности электроника)


Я почти уверен, что пик инфляции доллара или уже сейчас, или будет пройден в ближайшие месяцы. А сегментные дефициты бывают всегда. Сегодня - черед микроэлектроники (не первый в истории, кстати)


  Zebra написав:такой себе квантовый скачек будет - когда цены просто переместятся на следующий уровень и будут двигаться в этом канале. Не будет уже никогда цен на нефть и золото как в 90-х или нулевых, просто потому, что денег стало в обращении в десятки раз больше и никак эта масса уже не будет обуздана, никаким кризисом, сожжена в топке


Золото и нефть я бы разделял. Первое продолжит дорожать в долгосрочном тренде. Вторая, вероятно, даже к all-time-high 2008-го года не приблизится. Ликвидность поглощают высокие технологии (когда-то это была нефть, сегодня - ИТ, завтра - космос) и анти-инфляционные активы (fixed income, драгметаллы, REIT, криптовалюты)

  Zebra написав:Кто зарабатывал и копил на что-то в 90-х, в нулевых с ужасом наблюдал как происходил квантовый скачек долларовых цен. Так и в этом раз будет, так было всегда, есть примерно 2 десятилетия, когда цены колеблются в одном коридоре, затем переходят на следующий уровень.


В мире за последние 15 лет инфляция доллара составила 34%, у нас - 8% (где-то месяц назад я выкладывал сравнение инфляции гривны vs роста курса доллара к ней
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нужно не забывать, что доллар не долгосрочный сберегательный актив, а в рамках определенно окна - вечных цен в нем не будет, когда такие показатели как монетарная база и госдолг, всякие фондовые рынки и прочие параметры выросли за 15 лет в разы, а инфляция всего 34% потому что развитие технологий, интернет-торвговля и логистика усилили мировую конкуренцию, но всему есть предел и цены будут переходить на новый уровень.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:07

  Denik написав:
  Искатель написав:Вельми цікава інформація!
Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?

Я думаю, що спроба досягти рівня 26,50 на МБ буде завтра або в понеділок.


Вы ошиблись в очередной раз. Не будьте столь категоричны.
И все остальные Ваши предположения по валютному рынку и курсу высосаны из пальца.
Я Вам больше скажу. На этой неделе 26,50 на продаже на МБ тоже не будет. Потому что в пределах 26,65-26,68 банки выстраиваются на откуп, вчера даже Нацбанку не хватило.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Потому что в пределах 26,65-26,68 банки выстраиваются на откуп, вчера даже Нацбанку не хватило.

всем хватит
даже одессит шото купит немного)

26.65-26.68/26.73-26.75
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:47

  Искатель написав:
  Denik написав:
  Искатель написав:Вельми цікава інформація!
Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?

Я думаю, що спроба досягти рівня 26,50 на МБ буде завтра або в понеділок.


Вы ошиблись в очередной раз. Не будьте столь категоричны.
И все остальные Ваши предположения по валютному рынку и курсу высосаны из пальца.
Я Вам больше скажу. На этой неделе 26,50 на продаже на МБ тоже не будет. Потому что в пределах 26,65-26,68 банки выстраиваются на откуп, вчера даже Нацбанку не хватило.


да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся...
не попадает в 10ку (я про мишень)
зато по девяткам бьет кучно

вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял,
но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени) :mrgreen:

Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть
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