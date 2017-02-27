prodigy написав: да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся... не попадает в 10ку (я про мишень) зато по девяткам бьет кучно
вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял, но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени)
Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть
Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"
Никого не хочу обидеть, но складывается убедительное впечатление, что ув.Denik выступает в роли дополнительного рупора Зе-влади, с лозунгом "все будет хорошо" с постоянными безкомпромисными утверждениями о позитивных факторах(экспорт, урожай и т.д.), и полностью игнорирую негативные факторы (импорт, цены на газ и т.д. и т.п)
Искатель написав:Вельми цікава інформація! Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
Я думаю, що спроба досягти рівня 26,50 на МБ буде завтра або в понеділок.
Вы ошиблись в очередной раз. Не будьте столь категоричны. И все остальные Ваши предположения по валютному рынку и курсу высосаны из пальца. Я Вам больше скажу. На этой неделе 26,50 на продаже на МБ тоже не будет. Потому что в пределах 26,65-26,68 банки выстраиваются на откуп, вчера даже Нацбанку не хватило.
Маю три припущення щодо даної ситуації. 1) (Основна). Абсолютно Всіх влаштовує даний рівень вартості долара і його на цьому рівні викуповують повністю. Тобто бізнес і Держава невербально або ринково створили собі точку комфорту і відштовхуються від неї. Це дуже зручно. 2) (Другорядна) При теперішній інфляції не факт, що краще сидіти із грошима замість акцій/облігацій. Можливо є резон "сидіти" у ліквідних товарах або товарах довготривалого використання. Адже все що завтра зійде із конвеєра заводу буде дорожче ніж сьогоднішнє. От імпорт і затарюється на всю вільну гривню викуповуючи валюту для цих цілей і не даючи гривні зміцнитись. 3) (Фантазійна)Страх та не розуміння майбутнього, "а що якщо вдруг" заставляють учасників ринку жеджувати свої ризики по тій ціні яка здається їм "правильною" в умовах теперішніх подій. Хоча будь який трейдер скаже вам, що правильної ціни не існує. 2019 рік був цьому підтвердженням.
Але факт залишається фактом. На даний момент, не-достатку у валюті на МБ не має. Натомість є комплекс факторів які не дають цій валюті більш серйозно вплинути на ринок.
Искатель написав:Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"
Я взагалі не раджу чекати якихось рівнів а заходити в активи. Коли я десь наприкінці червня - на початку липня зрозумів, що сезонного осінньо-зимового зростання доллара не буде взагалі, або воно буде не суттєвим, я перевів необхідний мені восени-взимку долар в гривню і поклав на короткі депозити. Через відсоток по депозитах для мене давно настав рівень десь близько 26,40 і це ще не кінець...
GDV29 написав:Никого не хочу обидеть, но складывается убедительное впечатление, что ув.Denik выступает в роли дополнительного рупора Зе-влади, с лозунгом "все будет хорошо" с постоянными безкомпромисными утверждениями о позитивных факторах(экспорт, урожай и т.д.), и полностью игнорирую негативные факторы (импорт, цены на газ и т.д. и т.п)
Так на то ж він і форму. Ви ж завжди можете опонувати Denik і писати виключно про негатив
Більшість людей які втрачають гроші, втрачають їх через те, що віддають право приймати рішення комусь іншому. А потім звинувачують когось іншого у своїх же бідах. Це так не працює! Не захищаю Denik та іноді сам із підозрою ставлюсь до його оптимізму. Проте визнайте, що його дописи додають форуму цікавості та оперують певними фактами а не одними тільки домислами. А якщо хтось йому фанатично вірить, то нехай ще раз перечитає другий абзац цього повідомлення. Думати і приймати рішення потрібно самому. Якщо у вас не має часу та хисту до цього, то будьте готові заробляти менше або отримувати збитки, адже чужі думки - це завжди чужі думки.
Я в прошлом году обжегся купив доллар по 28 по совету Zebra. С тех пор действую только самостоятельно, а не по чему-то зову. В конце августа я слил весь доллар и евро, что у меня были, это было чисто моё решение, и если бы я прогадал, то винил бы только себя, а не Denik или кого-то другого. Остальным я тоже советую решать в таких делах только самостоятельно, потому что обвинять потом кого-то в своих неправильных действиях будет бессмысленно.
Denik приводит свои аргументы и подкрепляет их цифрами, что безусловно полезно. Единственное, что нужно всё делить на 2, потому что правда всегда где-то посередине. За излишний оптимизм он, как видим, часто выгребает от форумчан, но будет действительно увлекательно, если его прогноз по тренду сбудется. Движения на +/- 10 коп тяжело угадать, а вот общий тренд на укрепление/боковик/девальвацию - вот, что важно.
Realist написав:Так на то ж він і форму. Ви ж завжди можете опонувати Denik і писати виключно про негатив
Більшість людей які втрачають гроші, втрачають їх через те, що віддають право приймати рішення комусь іншому. А потім звинувачують когось іншого у своїх же бідах. Це так не працює! Не захищаю Denik та іноді сам із підозрою ставлюсь до його оптимізму. Проте визнайте, що його дописи додають форуму цікавості та оперують певними фактами а не одними тільки домислами. А якщо хтось йому фанатично вірить, то нехай ще раз перечитає другий абзац цього повідомлення. Думати і приймати рішення потрібно самому. Якщо у вас не має часу та хисту до цього, то будьте готові заробляти менше або отримувати збитки, адже чужі думки - це завжди чужі думки.
Я вже не один раз писав про те, що курс грн/вкв (в тому числі і найбільш популярний долар США) залежить від багатьох фундаментальних, політичних, зовнішніх, внутрішніх чинників. Якщо їх не розглядати в комплексі, то і реальної картини видно не буде. Чомусь ситуація з подачею інформації в багатьох ЗМІ, включаючи й різні профільні ресурси (зокрема і цю тему) така, що негативні чинники перераховуються значно частіше. А от з позитивом, а тим більше з комплексною об’єктивністю, дуже часто зовсім біда. Через це, я вважаю що дописи Denik є дуже корисними і доречними (хоч і сам інколи частково не погоджуюся, але тоді зразу, при можливості, викладаю свою точку зору і пробую дискутувати). Не багато було людей, які писали про те, що курс опуститься нижче 27 і про те, що відносно міцною грн залишиться і у вересні. Адже, попри весь негатив який пре з усіх щілин, курс зараз не 28-30-32-50 а НИЖЧЕ 27. І такий курс саме через ті позитивні чинники, про які майже ніхто не пише і які більшість так дратують. Так складається, що для розуміння курсу треба перелопачувати велику кількість різної інформації, яку треба знати, де братии і це забирає час. А тут ця інформація від Denik оперативно і безкоштовно позитивна, від інших – негативна. Певна економія часу на пошуку. Залишається тільки аналізувати і зважувати. Я розумію, що більшості не хочеться заморочуватися і аналізувати весь масив самому. Хочеться щоб якийсь месія все подав на блюдечку, з рівнями, датами. Але не буде дописувача, який стане таким месією. З багатьох причин… Тому не треба драконити Denik, якщо є бажання бачити всю картину. Негативу тут насиплять без міри. Фільтруйте і користайте… Тут багатьох адекватних дописувачів повипихали на інші ресурси, хоч і на інших ресурсах ситуація не інакша, десь всьопропалобудекатастрофа ще більше і несприйняття адекватної чи позитивної інформації ще гірше… Не раз для тих, хто не бачить результатів експорту порівнював офіційні обсяги продажу валюти на МБ за аналогічні періоди трьох останніх років. Наведу ще раз дані. Обсяг продажу безготівкової валюти клієнтами банків за періоди з 1 червня до 17 вересня і з початку року до 17 вересня 2019: 19.5 млрд.дол, 43.1 млрд.дол 2020: 19.6 млрд.дол., 46.4 млрд.дол 2021: 29 млрд дол и 58.2 млрд. дол
orest написав:Тому не треба драконити Denik, якщо є бажання бачити всю картину. Негативу тут насиплять без міри. Фільтруйте і користайте… Тут багатьох адекватних дописувачів повипихали на інші ресурси, хоч і на інших ресурсах ситуація не інакша, десь всьопропалобудекатастрофа ще більше і несприйняття адекватної чи позитивної інформації ще гірше…
Перепрошую за офтоп. Цими словами Ви описали Україну перших 25 років незалежності. Більшість тих хто хотів щось зробити "з'їли". І якщо це зробила не система, то звичайні, пересічні громадяни. Після 2014 зміни відбулись, але вони йдуть надто повільно. Будь хто хто хоче відчути чим живе Україна, сходіть у ваше ОСББ (якщо воно існує) і визвіться допомогти або покерувати. Кілька місяців такої терапії і після цього зрозумієте чому в масштабі країна така біда.
Ф. 26,65/26,75 Я продавав по 26,75. Надіюсь в перших числах жовтня на 26.60
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, попили кофе еще раз и лениво опустились на копейку. После этого поняли, что так и не проснулись, и решили никуда не ходить. Протоптавшись на месте более часа, приподнялись на полкопейки. В мире доллар плавно отошел от достигнутого накануне максимума, но находится еще на достаточно высоком, по меркам этого года, уровне. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.7100 - 26.7300.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах умеренно увеличились за счет, в основном, сокращения объема суточных сертификатов. Наблюдаем полный штиль - ни один из факторов не дотянул до миллиарда.
В пятницу объем МБ обвалился с 635.5 до 476.4 млн. Чистый спрос составил 471.4 млн. Клиентские обороты также упали, а спрос и предложение приблизились к балансу. При этом прошел большой объем форвардных покупок, по оперативным сделкам доминирование предложения было явным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Striker написав:Единственное, что нужно всё делить на 2, потому что правда всегда где-то посередине.
Если бы все было так просто Правда может оказаться где угодно, вообще вне рассматриваемой области. Если взять два чужих мнения и усреднить, это все равно будет следованием чужим мнениям.
orest написав:Тому не треба драконити Denik, якщо є бажання бачити всю картину.
Насколько я понимаю, некоторую долю неприятия вызывает не сама позитивная информация, а очень настойчивое ее продвижение. Есть ощущение давления.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 21 вер, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.