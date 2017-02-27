Додано: Вів 21 вер, 2021 11:01

Я вже не один раз писав про те, що курс грн/вкв (в тому числі і найбільш популярний долар США) залежить від багатьох фундаментальних, політичних, зовнішніх, внутрішніх чинників. Якщо їх не розглядати в комплексі, то і реальної картини видно не буде. Чомусь ситуація з подачею інформації в багатьох ЗМІ, включаючи й різні профільні ресурси (зокрема і цю тему) така, що негативні чинники перераховуються значно частіше. А от з позитивом, а тим більше з комплексною об’єктивністю, дуже часто зовсім біда.

Через це, я вважаю що дописи Denik є дуже корисними і доречними (хоч і сам інколи частково не погоджуюся, але тоді зразу, при можливості, викладаю свою точку зору і пробую дискутувати). Не багато було людей, які писали про те, що курс опуститься нижче 27 і про те, що відносно міцною грн залишиться і у вересні. Адже, попри весь негатив який пре з усіх щілин, курс зараз не 28-30-32-50 а НИЖЧЕ 27. І такий курс саме через ті позитивні чинники, про які майже ніхто не пише і які більшість так дратують.

Так складається, що для розуміння курсу треба перелопачувати велику кількість різної інформації, яку треба знати, де братии і це забирає час. А тут ця інформація від Denik оперативно і безкоштовно позитивна, від інших – негативна. Певна економія часу на пошуку. Залишається тільки аналізувати і зважувати. Я розумію, що більшості не хочеться заморочуватися і аналізувати весь масив самому. Хочеться щоб якийсь месія все подав на блюдечку, з рівнями, датами. Але не буде дописувача, який стане таким месією. З багатьох причин…

Тому не треба драконити Denik, якщо є бажання бачити всю картину. Негативу тут насиплять без міри. Фільтруйте і користайте… Тут багатьох адекватних дописувачів повипихали на інші ресурси, хоч і на інших ресурсах ситуація не інакша, десь всьопропалобудекатастрофа ще більше і несприйняття адекватної чи позитивної інформації ще гірше…

Не раз для тих, хто не бачить результатів експорту порівнював офіційні обсяги продажу валюти на МБ за аналогічні періоди трьох останніх років. Наведу ще раз дані.

Обсяг продажу безготівкової валюти клієнтами банків за періоди з 1 червня до 17 вересня і з початку року до 17 вересня

2019: 19.5 млрд.дол, 43.1 млрд.дол

2020: 19.6 млрд.дол., 46.4 млрд.дол

2021: 29 млрд дол и 58.2 млрд. дол