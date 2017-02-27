Сибарит написав:Правда может оказаться где угодно, вообще вне рассматриваемой области. Если взять два чужих мнения и усреднить, это все равно будет следованием чужим мнениям.
Я о том, что надо больше смотреть на цифры, факты, а мнения просто учитывать. Взять все возможные позитивные и негативные факторы, оценить их вес, и примерно прикидывать, куда же нас несёт ветер. Делить на 2 - это обобщенное понятие, без раскрытия всех деталей.
Striker написав:Я о том, что надо больше смотреть на цифры, факты, а мнения просто учитывать. Взять все возможные позитивные и негативные факторы, оценить их вес, и примерно прикидывать, куда же нас несёт ветер. Делить на 2 - это обобщенное понятие, без раскрытия всех деталей.
А я просто монетку подбрасываю. Сегодня решил немного прикупить бакса. Просто монета так упала.
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 2633(1522+1111(1142+380(1216-74)))випадка на добу на 20 вересня. Нічогісенько собі так прискорились! Удав їсть 3-го слона, їсть поганець, і не поперхнеться.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0503 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0050 Повні оберти МБ за тиждень - 2175,2545 Середні оберти за тиждень - 435,0509 Середні оберти за рік - 390,5121 СередньоТижневеЗважене - 26,7348
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0049 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0052 Повні оберти МБ за тиждень - 2232,3804 Середні оберти за тиждень - 446,4761 Середні оберти за рік - 392,0930 СередньоТижневеЗважене - 26,6689
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7173(26,6325) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,4522(27,4782) грн./дол. Це на 0,73(0,84) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,75(3,08) відсотка. Трохи припали та все ще є сенс по року купувати той доляр! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,73 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,6689(26,7348) грн./дол., а продавав дорожче. Найнижчого СередТижневого курсу цього року 26,6570 грн./дол., який був 5 тижнів тому, не досягли
Как вам этот идеальный боковик? Расти для слива не собираются? Пока придерживаюсь тактики покупки доллара по 26.70- на вновь приходящую гривню. Не на всю, часть на текущем под 10-15% грязными. Дальше будет видно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 21 вер, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Кредитно-дефолтный своп Китая (стоимость страховки от дефолта эмитента) на новостях о проблемах Evergrande и Sinic взлетел. Теперь ход за китайскими регуляторами - если недооценят риск, то может случиться Леман-2 в меньших масштабах, если окажут помощь, руководствуясь принципом "too big to fail", то большая вероятность, что отделаются легким испугом