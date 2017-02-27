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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8296829782988299

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 154
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
25%
39
27,00-27,50
46%
71
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:44

  Сибарит написав:Правда может оказаться где угодно, вообще вне рассматриваемой области.
Если взять два чужих мнения и усреднить, это все равно будет следованием чужим мнениям.

Я о том, что надо больше смотреть на цифры, факты, а мнения просто учитывать. Взять все возможные позитивные и негативные факторы, оценить их вес, и примерно прикидывать, куда же нас несёт ветер. Делить на 2 - это обобщенное понятие, без раскрытия всех деталей.

(минута финансовой философии)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Я о том, что надо больше смотреть на цифры, факты, а мнения просто учитывать. Взять все возможные позитивные и негативные факторы, оценить их вес, и примерно прикидывать, куда же нас несёт ветер. Делить на 2 - это обобщенное понятие, без раскрытия всех деталей.


А я просто монетку подбрасываю. Сегодня решил немного прикупить бакса. Просто монета так упала.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:51

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 2633(1522+1111(1142+380(1216-74)))випадка на добу на 20 вересня. Нічогісенько собі так прискорились! Удав їсть 3-го слона, їсть поганець, і не поперхнеться.
 :evil:

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0503
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0050
Повні оберти МБ за тиждень - 2175,2545
Середні оберти за тиждень - 435,0509
Середні оберти за рік - 390,5121
СередньоТижневеЗважене - 26,7348

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0049
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0052
Повні оберти МБ за тиждень - 2232,3804
Середні оберти за тиждень - 446,4761
Середні оберти за рік - 392,0930
СередньоТижневеЗважене - 26,6689


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7173(26,6325) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,4522(27,4782) грн./дол. Це на 0,73(0,84) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,75(3,08) відсотка. Трохи припали та все ще є сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,73 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,6689(26,7348) грн./дол., а продавав дорожче.
Найнижчого СередТижневого курсу цього року 26,6570 грн./дол., який був 5 тижнів тому, не досягли :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 вер, 2021 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:03

Как вам этот идеальный боковик?
Расти для слива не собираются?
Пока придерживаюсь тактики покупки доллара по 26.70- на вновь приходящую гривню. Не на всю, часть на текущем под 10-15% грязными.
Дальше будет видно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 21 вер, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Насколько я понимаю, некоторую долю неприятия вызывает не сама позитивная информация, а очень настойчивое ее продвижение. Есть ощущение давления.

Для справедливості я пишу і про негативні чинники - лютий треш на ринку залізної руди в Китаї, який створило політбюро.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:53

Кредитно-дефолтный своп Китая (стоимость страховки от дефолта эмитента) на новостях о проблемах Evergrande и Sinic взлетел. Теперь ход за китайскими регуляторами - если недооценят риск, то может случиться Леман-2 в меньших масштабах, если окажут помощь, руководствуясь принципом "too big to fail", то большая вероятность, что отделаются легким испугом

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:57

  Denik написав:
  Сибарит написав:Насколько я понимаю, некоторую долю неприятия вызывает не сама позитивная информация, а очень настойчивое ее продвижение. Есть ощущение давления.

Для справедливості я пишу і про негативні чинники - лютий треш на ринку залізної руди в Китаї, який створило політбюро.


Там в Китае не только это, там еще крупнейший девелопер валится - https://taxfree.livejournal.com/3343209.html
Но может коммунисты не дадут громко рухнуть большому шкафу.
kluychkooleg
 
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