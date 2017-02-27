prodigy написав: да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся... не попадает в 10ку (я про мишень) зато по девяткам бьет кучно
вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял, но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени)
Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть
Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"
понятно, он не Старик Хоттабыч...
я 26августа дрефанул и откупился после 26,70 поход на 26,90 сулил мне потери 18к гривен... но как писал 2 недели назад , что этого не надо было делать если бы продолжил держать на вільному депозиті , щас было бы +15к грн к той сумме, что откупил
пс несмотря на всю инфу на ветке, каждый только сам лично принимает решение и только сам лично несет ответственность за свои финансы
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................21.09.2021...........22.09.2021 дата розрахунку...............20.09.2021............21.09.2021 Євро..................................31,2701.................31,3566...+0.28% Долар США.......................26,7072.................26,7081...+0.003% После полудня гривна отыграла около копейки - почти все, что потеряла с утра.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, попили кофе еще раз и лениво опустились на копейку. После этого поняли, что так и не проснулись, и решили никуда не ходить. Протоптавшись на месте более часа, приподнялись на полкопейки. В мире доллар плавно отошел от достигнутого накануне максимума, но находится еще на достаточно высоком, по меркам этого года, уровне. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.7100 - 26.7300. Перед обедом опустились на 2 копейки, это было самое заметное движение сегодняшней сессии. После обеда опустились на полкопейки, выросли на копейку и окончательно уравновесились. В мире доллар продолжает очень плавное снижение, которое очень похоже на боковик. Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и выросли на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.2022 (+3) -150 2019 - 24.4326 (-18) +227