Додано: Вів 21 вер, 2021 14:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................21.09.2021...........22.09.2021

дата розрахунку...............20.09.2021............21.09.2021

Євро..................................31,2701.................31,3566...+0.28%

Долар США.......................26,7072.................26,7081...+0.003%

После полудня гривна отыграла около копейки - почти все, что потеряла с утра.



Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, попили кофе еще раз и лениво опустились на копейку. После этого поняли, что так и не проснулись, и решили никуда не ходить. Протоптавшись на месте более часа, приподнялись на полкопейки.

В мире доллар плавно отошел от достигнутого накануне максимума, но находится еще на достаточно высоком, по меркам этого года, уровне.

Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.7100 - 26.7300.

Перед обедом опустились на 2 копейки, это было самое заметное движение сегодняшней сессии. После обеда опустились на полкопейки, выросли на копейку и окончательно уравновесились.

В мире доллар продолжает очень плавное снижение, которое очень похоже на боковик.

Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и выросли на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 28.2022 (+3) -150

2019 - 24.4326 (-18) +227



2018 - 28.0629 (+0)

2017 - 26.2372 (+5)