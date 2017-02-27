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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8297829882998300

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 154
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
25%
39
27,00-27,50
46%
71
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:10

  Искатель написав:
  prodigy написав:
да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся...
не попадает в 10ку (я про мишень)
зато по девяткам бьет кучно

вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял,
но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени) :mrgreen:

Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть


Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"



понятно, он не Старик Хоттабыч...

я 26августа дрефанул и откупился
после 26,70 поход на 26,90 сулил мне потери 18к гривен...
но как писал 2 недели назад , что этого не надо было делать
если бы продолжил держать на вільному депозиті , щас было бы +15к грн к той сумме, что откупил

пс несмотря на всю инфу на ветке, каждый только сам лично принимает решение и только сам лично несет ответственность за свои финансы
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:24

Панове, пішіть свої та інші думки , тільки не ображайте нікого

не буде тут Denika, zRadio, Oresta, Сибарита та ще 4-5 аксокалів форуму і ця гілка форуму помре

не бачу вже давно тут ZZZZZ, Лад, і ще 20-25 з мого списку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................21.09.2021...........22.09.2021
дата розрахунку...............20.09.2021............21.09.2021
Євро..................................31,2701.................31,3566...+0.28%
Долар США.......................26,7072.................26,7081...+0.003%
После полудня гривна отыграла около копейки - почти все, что потеряла с утра.

Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, попили кофе еще раз и лениво опустились на копейку. После этого поняли, что так и не проснулись, и решили никуда не ходить. Протоптавшись на месте более часа, приподнялись на полкопейки.
В мире доллар плавно отошел от достигнутого накануне максимума, но находится еще на достаточно высоком, по меркам этого года, уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.7100 - 26.7300.
Перед обедом опустились на 2 копейки, это было самое заметное движение сегодняшней сессии. После обеда опустились на полкопейки, выросли на копейку и окончательно уравновесились.
В мире доллар продолжает очень плавное снижение, которое очень похоже на боковик.
Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и выросли на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.2022 (+3) -150
2019 - 24.4326 (-18) +227

2018 - 28.0629 (+0)
2017 - 26.2372 (+5)
Сибарит
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  #<1 ... 8297829882998300
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