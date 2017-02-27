prodigy написав: да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся... не попадает в 10ку (я про мишень) зато по девяткам бьет кучно
вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял, но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени)
Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть
Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"
понятно, он не Старик Хоттабыч...
я 26августа дрефанул и откупился после 26,70 поход на 26,90 сулил мне потери 18к гривен... но как писал 2 недели назад , что этого не надо было делать если бы продолжил держать на вільному депозиті , щас было бы +15к грн к той сумме, что откупил
пс несмотря на всю инфу на ветке, каждый только сам лично принимает решение и только сам лично несет ответственность за свои финансы
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................21.09.2021...........22.09.2021 дата розрахунку...............20.09.2021............21.09.2021 Євро..................................31,2701.................31,3566...+0.28% Долар США.......................26,7072.................26,7081...+0.003% После полудня гривна отыграла около копейки - почти все, что потеряла с утра.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, попили кофе еще раз и лениво опустились на копейку. После этого поняли, что так и не проснулись, и решили никуда не ходить. Протоптавшись на месте более часа, приподнялись на полкопейки. В мире доллар плавно отошел от достигнутого накануне максимума, но находится еще на достаточно высоком, по меркам этого года, уровне. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.7100 - 26.7300. Перед обедом опустились на 2 копейки, это было самое заметное движение сегодняшней сессии. После обеда опустились на полкопейки, выросли на копейку и окончательно уравновесились. В мире доллар продолжает очень плавное снижение, которое очень похоже на боковик. Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и выросли на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.2022 (+3) -150 2019 - 24.4326 (-18) +227
На просторах интернета нашел, что Интеркерама остановила производство из за цен на газ. Учитывая информацию, что Атем снизил производство плитки наполовину, подозреваю что в нынешних реалиях маржинальная себестоимость плитки приблизилась к цене реализации, а может даже превысила ее, в таком случае каждое дополнительно произведенное изделие приносит только дополнительные убытки. Как это повлияет на курс, не знаю, с одной стороны меньше газа страна потребит, с другой минусов больше. Явно будут еще пострадавшие отрасли, такие цены на газ, э/э и сырьевые компоненты в очередной раз вызывают призраков 2008 года. Освободившуюся с депозита гривну отправил на прошлой неделе на ОВДП, но это небольшая сумма необходимая для диверсификации, соблазнился легкостью покупки у Привата. Хочу еще до конца года докупить этих же бумаг там же, чтобы на деле проверить что при этом экономится Думаю ставки по ОВДП еще подрастут, этому будет способствовать продолжающаяся фиксация прибыли нерезами, учитывая что выходят они по ставкам лучше чем предлагает Минфин, то Минфину чтобы привлечь серьезный ресурс понадобится поднять ставки, либо поискать кнут подлиннее. Тем более удивительная стабильность царит на межбанке, но боюсь мы сейчас просто в "оке бури" и при сочетании обстоятельств унести нас может в обе стороны, но боюсь чем ниже мы опустимся тем выше потом взлетим.
Востаннє редагувалось viy в Вів 21 вер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
viy написав:На просторах интернета нашел, что Интеркерама остановила производство из за цен на газ. Учитывая информацию, что Атем снизил производство плитки наполовину, подозреваю что в нынешних реалиях маржинальная себестоимость плитки приблизилась к цене реализации, а может даже превысила ее, в таком случае каждое дополнительно произведенное изделие приносит только дополнительные убытки. Как это повлияет на курс, не знаю, с одной стороны меньше газа страна потребит, с другой минусов больше. Явно будут еще пострадавшие отрасли, такие цены на газ, э/э и сырьевые компоненты в очередной раз вызывают призраков 2008 года. Освободившуюся с депозита гривну отправил на прошлой неделе на ОВДП, но это небольшая сумма необходимая для диверсификации, соблазнился легкостью покупки у Привата. Хочу еще до конца года докупить этих же бумаг там же, чтобы на деле проверить что при этом экономится Думаю ставки по ОВДП еще подрастут, этому будет способствовать продолжающаяся фиксация прибыли нерезами, учитывая что выходят они по ставкам лучше чем предлагает Минфин, то Минфину чтобы привлечь серьезный ресурс понадобится поднять ставки, либо поискать кнут подлиннее. Тем более удивительная стабильность царит на межбанке, но боюсь мы сейчас просто в "оке бури" и при сочетании обстоятельств унести нас может в обе стороны, но боюсь чем ниже мы опустимся тем выше потом взлетим.
ОПЗ (Одесский припортовый завод) тоже останавливается из-за космических цен на природный газ.
viy написав:Явно будут еще пострадавшие отрасли, такие цены на газ, э/э и сырьевые компоненты в очередной раз вызывают призраков 2008 года.
Інфляція, інфляція, інфляція... Немонетарного характеру - Так Тимчасова - Можливо. На скільки тимчасова - Не відомо Як із нею будуть боротись? - Не відомо. Чи вплине вона на курс - так, але як би це дивно не звучало, швидше позитивно для гривні ніж негативно. Ваші арґументи чому я помиляюсь.
ПС: Хто за все заплатить? - Кінцевий споживач через зростання ціни виробника та дистриб'ютора. Готуйте гаманці...
viy написав:Явно будут еще пострадавшие отрасли, такие цены на газ, э/э и сырьевые компоненты в очередной раз вызывают призраков 2008 года.
Інфляція, інфляція, інфляція... Немонетарного характеру - Так Тимчасова - Можливо. На скільки тимчасова - Не відомо Як із нею будуть боротись? - Не відомо. Чи вплине вона на курс - так, але як би це дивно не звучало, швидше позитивно для гривні ніж негативно. Ваші арґументи чому я помиляюсь.
ПС: Хто за все заплатить? - Кінцевий споживач через зростання ціни виробника та дистриб'ютора. Готуйте гаманці...
М'яч на полі зими. Якщо вона буде тепла, то газа відносно буде вдосталь і ціна впаде, але думаю меньше ніж 400-500 у.о. за 1000 кубів в Європі бути не може. Ну, а виробникам\споживачам газу дійсно треба шукати альтернативи у вигляді пропана, якихось кізяків, чи ел.енергії. По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70. Виходить пропозиції достатьно. Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.
somilitark написав:По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70. Виходить пропозиції достатьно. Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.
Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців. Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити". Що ще? Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно. Що ще?
Realist написав:Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців. Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити".
Не все так просто Сезонность в свое время ведь возникла не просто так. Сейчас мы все же увидим снижение объемов предложения валюты. Несмотря на обещанные миллиарды от агротрейдеров. И рост спроса, потому что многие по тем или иным причинам ждали годового дна, чтобы купить. И на МБ, и на наличном рынке.
Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно.
Если экстраполировать, то это будет из той же серии, что "меньше рабочих мест -> больше уедет -> больше привезут валюты оттуда, меньше купят тут" Все это хорошо, но не всегда работает. Известный пример - Зимбабве.
Да и потом: те же экспортеры с/г продукции и металлургии не согласны, чтобы часть прибыли съедал падающий курс. Имея свое лобби в Кабмине, они просто не допустят,чтобы курс опускался. Стоял на месте - какое-то время еще куда ни шло. Но не снижался. Что мы и видим. На снижение они тут же реагируют уменьшением предложения валюты.