Додано: Вів 21 вер, 2021 15:01

На просторах интернета нашел, что Интеркерама остановила производство из за цен на газ. Учитывая информацию, что Атем снизил производство плитки наполовину, подозреваю что в нынешних реалиях маржинальная себестоимость плитки приблизилась к цене реализации, а может даже превысила ее, в таком случае каждое дополнительно произведенное изделие приносит только дополнительные убытки. Как это повлияет на курс, не знаю, с одной стороны меньше газа страна потребит, с другой минусов больше.Явно будут еще пострадавшие отрасли, такие цены на газ, э/э и сырьевые компоненты в очередной раз вызывают призраков 2008 года.Освободившуюся с депозита гривну отправил на прошлой неделе на ОВДП, но это небольшая сумма необходимая для диверсификации, соблазнился легкостью покупки у Привата. Хочу еще до конца года докупить этих же бумаг там же, чтобы на деле проверить что при этом экономитсяДумаю ставки по ОВДП еще подрастут, этому будет способствовать продолжающаяся фиксация прибыли нерезами, учитывая что выходят они по ставкам лучше чем предлагает Минфин, то Минфину чтобы привлечь серьезный ресурс понадобится поднять ставки, либо поискать кнут подлиннее.Тем более удивительная стабильность царит на межбанке, но боюсь мы сейчас просто в "оке бури" и при сочетании обстоятельств унести нас может в обе стороны, но боюсь чем ниже мы опустимся тем выше потом взлетим.