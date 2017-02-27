somilitark написав:По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70. Виходить пропозиції достатьно. Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.
Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців. Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити". Що ще? Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно. Що ще?
Газ то може трейдери і продадуть, але по 25-30 тис за 1000 кубів. Будете брати? А може і не продадуть, бо в них котракти.
Ше це... вугілля недостатньо, треба купляти. Можливо мазут...
По хорошему треба ще витрат до 1 млрд баксів (500-800 млн), щоб пройти зиму.
Искатель написав:Сейчас мы все же увидим снижение объемов предложения валюты. Несмотря на обещанные миллиарды от агротрейдеров.
Чому? Що зарплати і податки відміняються? Так зменшаться капвитрати, але це пропорційно зменшить долю імпорту. У нас є чотири стовпи надходження валюти. Метал/руда, Агро, ІТ/послуги, Заробітчани. Поки що почав рушитись тільки один стовп метал/руда, але він компенсується ростом Агро. Плюс при зростанні інфляції заробітчани вимушені будуть більше обмінювати валюту на гривню.
Искатель написав: И рост спроса, потому что многие по тем или иным причинам ждали годового дна, чтобы купить. И на МБ, и на наличном рынке.
Цікаво. Ви пишете одночасно і про сезонність і що покупці дочекались аж кінця вересня, щоб зловити дно.
Искатель написав:Если экстраполировать, то это будет из той же серии, что "меньше рабочих мест -> больше уедет -> больше привезут валюты оттуда, меньше купят тут" Все это хорошо, но не всегда работает. Известный пример - Зимбабве.
Як далеко від Зімбабве Польща, Чехія. Європа? А від нас не далеко. Це не раніше їхати невідомо куди і не відомо на що. У кожному селі Західної України є перевізники/рекрутери. Тільки було б бажання працювати і довідка про вакцинацію.
Искатель написав:Да и потом: те же экспортеры с/г продукции и металлургии не согласны, чтобы часть прибыли съедал падающий курс. Имея свое лобби в Кабмине, они просто не допустят,чтобы курс опускался. Стоял на месте - какое-то время еще куда ни шло. Но не снижался. Что мы и видим. На снижение они тут же реагируют уменьшением предложения валюты.
Зверніть увагу, я не пишу про здорожчання гривні. Я пишу про можливу відсутність девальвації. Це саме те, що ми спостерігаємо на МБ зараз. І ще, на нас суне чергова хвиля Ковіду. Пригадайте як валюта реагувала на попередні.