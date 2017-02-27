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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8298829983008301

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 154
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
25%
39
27,00-27,50
46%
71
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:58

  Realist написав:
  somilitark написав:По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70.
Виходить пропозиції достатьно.
Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.

Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців.
Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити".
Що ще?
Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно.
Що ще?

Газ то може трейдери і продадуть, але по 25-30 тис за 1000 кубів. Будете брати? А може і не продадуть, бо в них котракти.

Ше це... вугілля недостатньо, треба купляти. Можливо мазут...

По хорошему треба ще витрат до 1 млрд баксів (500-800 млн), щоб пройти зиму.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:08

  Искатель написав:Сейчас мы все же увидим снижение объемов предложения валюты. Несмотря на обещанные миллиарды от агротрейдеров.

Чому? Що зарплати і податки відміняються? Так зменшаться капвитрати, але це пропорційно зменшить долю імпорту. У нас є чотири стовпи надходження валюти. Метал/руда, Агро, ІТ/послуги, Заробітчани. Поки що почав рушитись тільки один стовп метал/руда, але він компенсується ростом Агро. Плюс при зростанні інфляції заробітчани вимушені будуть більше обмінювати валюту на гривню.
  Искатель написав: И рост спроса, потому что многие по тем или иным причинам ждали годового дна, чтобы купить. И на МБ, и на наличном рынке.

Цікаво. Ви пишете одночасно і про сезонність і що покупці дочекались аж кінця вересня, щоб зловити дно. :-)

  Искатель написав:Если экстраполировать, то это будет из той же серии, что "меньше рабочих мест -> больше уедет -> больше привезут валюты оттуда, меньше купят тут"
Все это хорошо, но не всегда работает. Известный пример - Зимбабве.

Як далеко від Зімбабве Польща, Чехія. Європа? А від нас не далеко. Це не раніше їхати невідомо куди і не відомо на що. У кожному селі Західної України є перевізники/рекрутери. Тільки було б бажання працювати і довідка про вакцинацію.
  Искатель написав:Да и потом: те же экспортеры с/г продукции и металлургии не согласны, чтобы часть прибыли съедал падающий курс. Имея свое лобби в Кабмине, они просто не допустят,чтобы курс опускался. Стоял на месте - какое-то время еще куда ни шло. Но не снижался.
Что мы и видим. На снижение они тут же реагируют уменьшением предложения валюты.

Зверніть увагу, я не пишу про здорожчання гривні. Я пишу про можливу відсутність девальвації. Це саме те, що ми спостерігаємо на МБ зараз.
І ще, на нас суне чергова хвиля Ковіду. Пригадайте як валюта реагувала на попередні.
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