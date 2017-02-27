somilitark написав:По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70. Виходить пропозиції достатьно. Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.
Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців. Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити". Що ще? Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно. Що ще?
Газ то може трейдери і продадуть, але по 25-30 тис за 1000 кубів. Будете брати? А може і не продадуть, бо в них котракти.
Ше це... вугілля недостатньо, треба купляти. Можливо мазут...
По хорошему треба ще витрат до 1 млрд баксів (500-800 млн), щоб пройти зиму.
Искатель написав:Сейчас мы все же увидим снижение объемов предложения валюты. Несмотря на обещанные миллиарды от агротрейдеров.
Чому? Що зарплати і податки відміняються? Так зменшаться капвитрати, але це пропорційно зменшить долю імпорту. У нас є чотири стовпи надходження валюти. Метал/руда, Агро, ІТ/послуги, Заробітчани. Поки що почав рушитись тільки один стовп метал/руда, але він компенсується ростом Агро. Плюс при зростанні інфляції заробітчани вимушені будуть більше обмінювати валюту на гривню.
Искатель написав: И рост спроса, потому что многие по тем или иным причинам ждали годового дна, чтобы купить. И на МБ, и на наличном рынке.
Цікаво. Ви пишете одночасно і про сезонність і що покупці дочекались аж кінця вересня, щоб зловити дно.
Искатель написав:Если экстраполировать, то это будет из той же серии, что "меньше рабочих мест -> больше уедет -> больше привезут валюты оттуда, меньше купят тут" Все это хорошо, но не всегда работает. Известный пример - Зимбабве.
Як далеко від Зімбабве Польща, Чехія. Європа? А від нас не далеко. Це не раніше їхати невідомо куди і не відомо на що. У кожному селі Західної України є перевізники/рекрутери. Тільки було б бажання працювати і довідка про вакцинацію.
Искатель написав:Да и потом: те же экспортеры с/г продукции и металлургии не согласны, чтобы часть прибыли съедал падающий курс. Имея свое лобби в Кабмине, они просто не допустят,чтобы курс опускался. Стоял на месте - какое-то время еще куда ни шло. Но не снижался. Что мы и видим. На снижение они тут же реагируют уменьшением предложения валюты.
Зверніть увагу, я не пишу про здорожчання гривні. Я пишу про можливу відсутність девальвації. Це саме те, що ми спостерігаємо на МБ зараз. І ще, на нас суне чергова хвиля Ковіду. Пригадайте як валюта реагувала на попередні.
Сегодня ситуация на валютном рынке не изменилась и противостояние курсовых интересов крупных игроков было главным мотиватором курсового тренда на межбанке. При этом чувствуется, что особо ни покупатели, ни продавцы уже уступать не готовы.
С одной стороны, это провоцирует боковой тренд на рынке и относительно хорошо для нацвалюты. С другой, все понимают, что выход одного-двух крупнейших игроков способен быстро разрушить эту идиллию. Нацбанку сегодня не понадобилось вмешиваться в ход торгов и он практически уже два дня подряд выступает в роли только наблюдателя.
В итоге, за день доллар и евро подешевели на 1 копейку. Доллар — с 26,71/26,73 до 26,70/26,72 гривен, а евро – с 31,33/31,35 до 31,32/31,34 гривен. По слухам среди участников торгов, уже к концу недели государство начнет постепенно рассчитываться с крупнейшими получателями возмещений НДС. И это явно нарушит относительно размеренную жизнь валютного рынка последних дней.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос на валюту недолго превышал предложение, но в итоге это не привело к росту котировок. И с утренних 26,71/26,73 гривен доллар к 11 часам чуть подешевел до 26,705/26,725. Этот уровень котировок с очень небольшими отклонениями продержался до полудня. А затем выход большого числа продавцов привел к кратковременному избытку предложения на рынке и проседанию котировок до 26,69/26,71 гривен к обеду и сохранению этого уровня почти до 15 часов.
После обеда чувствовалось, что тот, кто хотел купить валюту – уже это сделал и на рынке остались лишь любители скупиться максимально дешево. Но продавцы были не готовы уступать больше и стали снимать свои заявки. Это привело к относительному равновесию спроса и предложения на затихающем рынке и на уровне 26,70/26,72 гривен за доллар сегодняшние торги завершились.
Главные события 21 сентября на валютном рынке:
Доллар и евро подешевели за день на 1 копейку. Доллар – до уровня 26,70/26,72 гривны, евро – до 31,32/31,34.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7173 гривен за доллар, а официальный курс на 22 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7081 гривен за доллар.