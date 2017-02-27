somilitark написав:По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70. Виходить пропозиції достатьно. Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.
Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців. Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити". Що ще? Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно. Що ще?
Газ то може трейдери і продадуть, але по 25-30 тис за 1000 кубів. Будете брати? А може і не продадуть, бо в них котракти.
Ше це... вугілля недостатньо, треба купляти. Можливо мазут...
По хорошему треба ще витрат до 1 млрд баксів (500-800 млн), щоб пройти зиму.
Искатель написав:Сейчас мы все же увидим снижение объемов предложения валюты. Несмотря на обещанные миллиарды от агротрейдеров.
Чому? Що зарплати і податки відміняються? Так зменшаться капвитрати, але це пропорційно зменшить долю імпорту. У нас є чотири стовпи надходження валюти. Метал/руда, Агро, ІТ/послуги, Заробітчани. Поки що почав рушитись тільки один стовп метал/руда, але він компенсується ростом Агро. Плюс при зростанні інфляції заробітчани вимушені будуть більше обмінювати валюту на гривню.
Искатель написав: И рост спроса, потому что многие по тем или иным причинам ждали годового дна, чтобы купить. И на МБ, и на наличном рынке.
Цікаво. Ви пишете одночасно і про сезонність і що покупці дочекались аж кінця вересня, щоб зловити дно.
Искатель написав:Если экстраполировать, то это будет из той же серии, что "меньше рабочих мест -> больше уедет -> больше привезут валюты оттуда, меньше купят тут" Все это хорошо, но не всегда работает. Известный пример - Зимбабве.
Як далеко від Зімбабве Польща, Чехія. Європа? А від нас не далеко. Це не раніше їхати невідомо куди і не відомо на що. У кожному селі Західної України є перевізники/рекрутери. Тільки було б бажання працювати і довідка про вакцинацію.
Искатель написав:Да и потом: те же экспортеры с/г продукции и металлургии не согласны, чтобы часть прибыли съедал падающий курс. Имея свое лобби в Кабмине, они просто не допустят,чтобы курс опускался. Стоял на месте - какое-то время еще куда ни шло. Но не снижался. Что мы и видим. На снижение они тут же реагируют уменьшением предложения валюты.
Зверніть увагу, я не пишу про здорожчання гривні. Я пишу про можливу відсутність девальвації. Це саме те, що ми спостерігаємо на МБ зараз. І ще, на нас суне чергова хвиля Ковіду. Пригадайте як валюта реагувала на попередні.
Сегодня ситуация на валютном рынке не изменилась и противостояние курсовых интересов крупных игроков было главным мотиватором курсового тренда на межбанке. При этом чувствуется, что особо ни покупатели, ни продавцы уже уступать не готовы.
С одной стороны, это провоцирует боковой тренд на рынке и относительно хорошо для нацвалюты. С другой, все понимают, что выход одного-двух крупнейших игроков способен быстро разрушить эту идиллию. Нацбанку сегодня не понадобилось вмешиваться в ход торгов и он практически уже два дня подряд выступает в роли только наблюдателя.
В итоге, за день доллар и евро подешевели на 1 копейку. Доллар — с 26,71/26,73 до 26,70/26,72 гривен, а евро – с 31,33/31,35 до 31,32/31,34 гривен. По слухам среди участников торгов, уже к концу недели государство начнет постепенно рассчитываться с крупнейшими получателями возмещений НДС. И это явно нарушит относительно размеренную жизнь валютного рынка последних дней.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос на валюту недолго превышал предложение, но в итоге это не привело к росту котировок. И с утренних 26,71/26,73 гривен доллар к 11 часам чуть подешевел до 26,705/26,725. Этот уровень котировок с очень небольшими отклонениями продержался до полудня. А затем выход большого числа продавцов привел к кратковременному избытку предложения на рынке и проседанию котировок до 26,69/26,71 гривен к обеду и сохранению этого уровня почти до 15 часов.
После обеда чувствовалось, что тот, кто хотел купить валюту – уже это сделал и на рынке остались лишь любители скупиться максимально дешево. Но продавцы были не готовы уступать больше и стали снимать свои заявки. Это привело к относительному равновесию спроса и предложения на затихающем рынке и на уровне 26,70/26,72 гривен за доллар сегодняшние торги завершились.
Главные события 21 сентября на валютном рынке:
Доллар и евро подешевели за день на 1 копейку. Доллар – до уровня 26,70/26,72 гривны, евро – до 31,32/31,34.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7173 гривен за доллар, а официальный курс на 22 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7081 гривен за доллар.
Striker написав: уже к концу недели государство начнет постепенно рассчитываться с крупнейшими получателями возмещений НДС. И это явно нарушит относительно размеренную жизнь валютного рынка последних дней.
Кстати, казначейство уже начало выплаты компенсации НДС. Сегодня уже прошло почти 373 млн.Кстати, кто интересуется НДСом, можете сохранить себе эту ссылку, она постоянная и не меняется. Нацбанк второй день не появляется на рынке (вчера не было и сегодня тоже). Объемы в Блумберге тоже упали. Одна надежда - на миллиарды от агроэкспорта... где они только?