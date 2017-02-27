RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8299830083018302>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 154
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
25%
39
27,00-27,50
46%
71
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:58

  Realist написав:
  somilitark написав:По курсу. Дійсно цікава ситуація. Всі розуміють, що курс повинен підростати, всеж таки осінь, але він на прибитому цвяхами курсу 26.70.
Виходить пропозиції достатьно.
Якщо будем жити, то побачимо як воно буде, а поки так. Зниження припинилось, але поки і сильного зростання немає.

Чому курс повинен підростати??? Аргументуйте будь ласка. Цікавлять думки на перспективу 6 місяців.
Через сезонність? так ми вже давно переконались, що сезонність вже "не в моді". Не дарма НБУ лібералізує процеси із валютою, щоб цю сезонність "вбити".
Що ще?
Закупівля газу? Так ми вже його закупили. Він у сховищах. Треба було докупити ще трішки і викупити у трейдерів те, що знаходиться на зберіганні. Але той об'єм, що у сховищах, то він розрахований коли всі будуть активно відбирати газ. А якщо підприємства зупиняються або масово переходять на альтернативні види палива, то можливо і взагалі докуповувати нічого не потрібно.
Що ще?

Газ то може трейдери і продадуть, але по 25-30 тис за 1000 кубів. Будете брати? А може і не продадуть, бо в них котракти.

Ше це... вугілля недостатньо, треба купляти. Можливо мазут...

По хорошему треба ще витрат до 1 млрд баксів (500-800 млн), щоб пройти зиму.
change_pm
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:08

  Искатель написав:Сейчас мы все же увидим снижение объемов предложения валюты. Несмотря на обещанные миллиарды от агротрейдеров.

Чому? Що зарплати і податки відміняються? Так зменшаться капвитрати, але це пропорційно зменшить долю імпорту. У нас є чотири стовпи надходження валюти. Метал/руда, Агро, ІТ/послуги, Заробітчани. Поки що почав рушитись тільки один стовп метал/руда, але він компенсується ростом Агро. Плюс при зростанні інфляції заробітчани вимушені будуть більше обмінювати валюту на гривню.
  Искатель написав: И рост спроса, потому что многие по тем или иным причинам ждали годового дна, чтобы купить. И на МБ, и на наличном рынке.

Цікаво. Ви пишете одночасно і про сезонність і що покупці дочекались аж кінця вересня, щоб зловити дно. :-)

  Искатель написав:Если экстраполировать, то это будет из той же серии, что "меньше рабочих мест -> больше уедет -> больше привезут валюты оттуда, меньше купят тут"
Все это хорошо, но не всегда работает. Известный пример - Зимбабве.

Як далеко від Зімбабве Польща, Чехія. Європа? А від нас не далеко. Це не раніше їхати невідомо куди і не відомо на що. У кожному селі Західної України є перевізники/рекрутери. Тільки було б бажання працювати і довідка про вакцинацію.
  Искатель написав:Да и потом: те же экспортеры с/г продукции и металлургии не согласны, чтобы часть прибыли съедал падающий курс. Имея свое лобби в Кабмине, они просто не допустят,чтобы курс опускался. Стоял на месте - какое-то время еще куда ни шло. Но не снижался.
Что мы и видим. На снижение они тут же реагируют уменьшением предложения валюты.

Зверніть увагу, я не пишу про здорожчання гривні. Я пишу про можливу відсутність девальвації. Це саме те, що ми спостерігаємо на МБ зараз.
І ще, на нас суне чергова хвиля Ковіду. Пригадайте як валюта реагувала на попередні.
Realist
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Газ то може трейдери і продадуть, але по 25-30 тис за 1000 кубів. Будете брати? А може і не продадуть, бо в них котракти.

Ше це... вугілля недостатньо, треба купляти. Можливо мазут...

А може розкошелитись і почати переводити котельні та промисловість по трохи на місцеве паливо?
Пеллети з відходів соняшнику, ріпаку, та соломи.
ПЕЛЕТИ З СОЛОМИ ПШЕНИЦІ ДІАМЕТР 8 ММ, БІГ-БЕГ, МІШОК

2 800 грн./т
Приблизні витрати інших видів палива відносно 1 т пелет:

деревини 1,2 т

газу 450 м. куб.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10122
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:32

Безуспешное перетягивание «курсового каната» продолжается

Сегодня ситуация на валютном рынке не изменилась и противостояние курсовых интересов крупных игроков было главным мотиватором курсового тренда на межбанке. При этом чувствуется, что особо ни покупатели, ни продавцы уже уступать не готовы.

С одной стороны, это провоцирует боковой тренд на рынке и относительно хорошо для нацвалюты. С другой, все понимают, что выход одного-двух крупнейших игроков способен быстро разрушить эту идиллию. Нацбанку сегодня не понадобилось вмешиваться в ход торгов и он практически уже два дня подряд выступает в роли только наблюдателя.

В итоге, за день доллар и евро подешевели на 1 копейку. Доллар — с 26,71/26,73 до 26,70/26,72 гривен, а евро – с 31,33/31,35 до 31,32/31,34 гривен. По слухам среди участников торгов, уже к концу недели государство начнет постепенно рассчитываться с крупнейшими получателями возмещений НДС. И это явно нарушит относительно размеренную жизнь валютного рынка последних дней.

Ход торгов:

В самом начале сессии спрос на валюту недолго превышал предложение, но в итоге это не привело к росту котировок. И с утренних 26,71/26,73 гривен доллар к 11 часам чуть подешевел до 26,705/26,725. Этот уровень котировок с очень небольшими отклонениями продержался до полудня. А затем выход большого числа продавцов привел к кратковременному избытку предложения на рынке и проседанию котировок до 26,69/26,71 гривен к обеду и сохранению этого уровня почти до 15 часов.

После обеда чувствовалось, что тот, кто хотел купить валюту – уже это сделал и на рынке остались лишь любители скупиться максимально дешево. Но продавцы были не готовы уступать больше и стали снимать свои заявки. Это привело к относительному равновесию спроса и предложения на затихающем рынке и на уровне 26,70/26,72 гривен за доллар сегодняшние торги завершились.

Главные события 21 сентября на валютном рынке:

Доллар и евро подешевели за день на 1 копейку. Доллар – до уровня 26,70/26,72 гривны, евро – до 31,32/31,34.

Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7173 гривен за доллар, а официальный курс на 22 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7081 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 3281 раз.
 
Профіль
24
11
23
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:39

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 21 вересня 2021 року до державного бюджету
залучено 5,005 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.09.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 3281 раз.
 
Профіль
24
11
23
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:05

  Striker написав: уже к концу недели государство начнет постепенно рассчитываться с крупнейшими получателями возмещений НДС. И это явно нарушит относительно размеренную жизнь валютного рынка последних дней.

И не лень Вам каждый день разрисовывать это "откровение от Алексея Козырева" :)
Дали бы просто ссылку на дружественный сайт: https://minfin.com.ua/2021/09/21/72101993/

Кстати, казначейство уже начало выплаты компенсации НДС. Сегодня уже прошло почти 373 млн.Кстати, кто интересуется НДСом, можете сохранить себе эту ссылку, она постоянная и не меняется.
Нацбанк второй день не появляется на рынке (вчера не было и сегодня тоже). Объемы в Блумберге тоже упали. Одна надежда - на миллиарды от агроэкспорта... где они только?
Искатель
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 22.02.16
Подякував: 747 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:07

  sergia написав:
  prodigy написав:вільному депозит

ПУМБ 4%?


не ПуМБ, но 8%
prodigy
 
Повідомлень: 6958
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2849 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газовий шантаж РФ: Норвегія збільшить постачання газу до Європи
https://sprotyv.info/ekonomica/gazovij- ... do-ievropi
GDV29
 
Повідомлень: 511
З нами з: 25.11.13
Подякував: 879 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:03

  prodigy написав:
  sergia написав:
  prodigy написав:вільному депозит

ПУМБ 4%?


не ПуМБ, но 8%

В Пумбе 4+1=5%, а где 8% ?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 31.10.12
Подякував: 469 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:29

  Realist написав:
  viy написав:Явно будут еще пострадавшие отрасли, такие цены на газ, э/э и сырьевые компоненты в очередной раз вызывают призраков 2008 года.

Інфляція, інфляція, інфляція...
Немонетарного характеру - Так
Тимчасова - Можливо.
На скільки тимчасова - Не відомо
Як із нею будуть боротись? - Не відомо.
Чи вплине вона на курс - так, але як би це дивно не звучало, швидше позитивно для гривні ніж негативно.
Ваші арґументи чому я помиляюсь.

ПС: Хто за все заплатить? - Кінцевий споживач через зростання ціни виробника та дистриб'ютора. Готуйте гаманці...

В среднесрочной перспективе, ситуация когда себестоимость внутри страны выше цены импорта приводит к замещению импортным продуктом отечественного, в нашем случае из нетто экспортёра мы превращаемся в нетто импортёра по конкретной товарной продукции. В зависимости от веса отрасли получаем влияние на межбанк.
Думаю под ударом так же производители мяса птицы (корма дорогие а тут еще и газ), и кто то может уйти по дорожке Агромарса, я не допускаю конечно ситуации возвращения ножек Буша на прилавки но смысл вы поняли.
На моих глазах происходило замещение импортных моющих средств отечественными, импортной курятины отечественной, импортных яблок отечественными и мн. другое. Очень не хочу увидеть обратный процесс.
viy
 
Повідомлень: 117
З нами з: 13.08.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8299830083018302>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2725, 2726, 2727
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27261 9232858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 20:21
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7734 8020626
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 18:57
Gennadiy777
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1071 2158859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 12:15
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.