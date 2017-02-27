Уволившийся сегодня главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер, громко хлопнув дверью, поведал в интервью Экономической Правде, что себестоимость добычи газа = 1 грн за 1 м3, а потребителям компания продает его по "всего лишь" по 7 грн, принимая во внимание их платежеспособность, а иначе продавала бы по 20, не упуская возможностей заработать больше
Интересно, что это было - проговорился, или нарочно поставил команду Витренко в неудобное положение? Справедливости ради, исходя из отчетности Укргазвидобування полная себестоимость составляет порядка 2,5-3,5, а не 1 грн, а сам "экс" уточняет, что кост 1 грн не учитывает государственную ренту
zРадио написав:Оживить что-ли скучный вечер на ветке?
Уволившийся сегодня главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер, громко хлопнув дверью, поведал в интервью Экономической Правде, что себестоимость добычи газа = 1 грн за 1 м3, а потребителям компания продает его по "всего лишь" по 7 грн, принимая во внимание их платежеспособность, а иначе продавала бы по 20, не упуская возможностей заработать больше
Интересно, что это было - проговорился, или нарочно поставил команду Витренко в неудобное положение? Справедливости ради, исходя из отчетности Укргазвидобування полная себестоимость составляет порядка 2,5-3,5, а не 1 грн, а сам "экс" уточняет, что кост 1 грн не учитывает государственную ренту
Вопрос себестоимьсти на 150 процентов зависит от методологии. И в столь масштабных структурах, как нафтогаз любая цифра может быть обоснована слишком много составляющих