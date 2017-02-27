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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8299830083018302

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 154
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
25%
39
27,00-27,50
46%
71
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:37

  Искатель написав:И не лень Вам каждый день разрисовывать это "откровение от Алексея Козырева" :)

Не, мне так лучше читается. :) И вообще, Алексей Козырев хороший дядька.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:48

  Striker написав:
  Искатель написав:И не лень Вам каждый день разрисовывать это "откровение от Алексея Козырева" :)

Не, мне так лучше читается. :) И вообще, Алексей Козырев хороший дядька.

Я знаю, мы с ним пересекались не раз. Очень грамотный, опытный и толковый.
Но все же авторство неплохо бы указывать :)

И небольшой прогноз на завтра, в качестве антиоффтопа: завтра будет попытка сделать задерг вверх. Ключевое слово "попытка",не думаю,что увенчается большим успехом.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:50

Оживить что-ли скучный вечер на ветке? :lol:

Уволившийся сегодня главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер, громко хлопнув дверью, поведал в интервью Экономической Правде, что себестоимость добычи газа = 1 грн за 1 м3, а потребителям компания продает его по "всего лишь" по 7 грн, принимая во внимание их платежеспособность, а иначе продавала бы по 20, не упуская возможностей заработать больше

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 21/678001/

Пресс-служба Нафтогаза уже вышла с опровержением

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/678020/

Интересно, что это было - проговорился, или нарочно поставил команду Витренко в неудобное положение? Справедливости ради, исходя из отчетности Укргазвидобування полная себестоимость составляет порядка 2,5-3,5, а не 1 грн, а сам "экс" уточняет, что кост 1 грн не учитывает государственную ренту
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:56

  Искатель написав:
  Striker написав:
  Искатель написав:И не лень Вам каждый день разрисовывать это "откровение от Алексея Козырева" :)

Не, мне так лучше читается. :) И вообще, Алексей Козырев хороший дядька.

Я знаю, мы с ним пересекались не раз. Очень грамотный, опытный и толковый.

Ага. Когда в обзоре авторынка упоминается производитель "ренальт" - как можно не уважать такого глубокого спеца?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:58

  zРадио написав:Оживить что-ли скучный вечер на ветке? :lol:

Уволившийся сегодня главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер, громко хлопнув дверью, поведал в интервью Экономической Правде, что себестоимость добычи газа = 1 грн за 1 м3, а потребителям компания продает его по "всего лишь" по 7 грн, принимая во внимание их платежеспособность, а иначе продавала бы по 20, не упуская возможностей заработать больше

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 21/678001/

Пресс-служба Нафтогаза уже вышла с опровержением

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/678020/

Интересно, что это было - проговорился, или нарочно поставил команду Витренко в неудобное положение? Справедливости ради, исходя из отчетности Укргазвидобування полная себестоимость составляет порядка 2,5-3,5, а не 1 грн, а сам "экс" уточняет, что кост 1 грн не учитывает государственную ренту

Вопрос себестоимьсти на 150 процентов зависит от методологии. И в столь масштабных структурах, как нафтогаз любая цифра может быть обоснована :-) слишком много составляющих :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:03

  Искатель написав:Но все же авторство неплохо бы указывать :)

Так я ссылку на статью всегда оставляю. Сам читаю и делюсь с остальными, кому лень самому листать. А в самой статье всегда пишется "По материалам Finance.UA".
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:09

  juristkostya написав:Вопрос себестоимьсти на 150 процентов зависит от методологии. И в столь масштабных структурах, как нафтогаз любая цифра может быть обоснована :-) слишком много составляющих :-)


Не любая, не утрируйте :D Можно не разносить накладные косты УГВ, не учитывать косты корпоративного центра, полностью игнорировать инвестиции, но от прямых затрат добычи вы никак себестоимость не очистите. Даже для валовых удельных издержек 1 грн - это запредельно низко, и если в ходе добавления остальных перечисленных расходных статей себестоимость возрастает в 3 раза, это говорит о больших проблемах с операционной эффективностью. Грешным делом, если бы росла добыча, можно было бы предположить высокие амортизационные отчисления, но... вы сами знаете, что добыча не растет, а снижается...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:13

  juristkostya написав:Вопрос себестоимьсти на 150 процентов зависит от методологии. И в столь масштабных структурах, как нафтогаз любая цифра может быть обоснована :-) слишком много составляющих :-)

Если отнять корпоративы, командировочные бизнес-классом, космические премии топам - себестоимость добычи 1 грн и выйдет.
Zebra
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