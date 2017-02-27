Уволившийся сегодня главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер, громко хлопнув дверью, поведал в интервью Экономической Правде, что себестоимость добычи газа = 1 грн за 1 м3, а потребителям компания продает его по "всего лишь" по 7 грн, принимая во внимание их платежеспособность, а иначе продавала бы по 20, не упуская возможностей заработать больше
Интересно, что это было - проговорился, или нарочно поставил команду Витренко в неудобное положение? Справедливости ради, исходя из отчетности Укргазвидобування полная себестоимость составляет порядка 2,5-3,5, а не 1 грн, а сам "экс" уточняет, что кост 1 грн не учитывает государственную ренту
zРадио написав:Оживить что-ли скучный вечер на ветке?
Уволившийся сегодня главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер, громко хлопнув дверью, поведал в интервью Экономической Правде, что себестоимость добычи газа = 1 грн за 1 м3, а потребителям компания продает его по "всего лишь" по 7 грн, принимая во внимание их платежеспособность, а иначе продавала бы по 20, не упуская возможностей заработать больше
Интересно, что это было - проговорился, или нарочно поставил команду Витренко в неудобное положение? Справедливости ради, исходя из отчетности Укргазвидобування полная себестоимость составляет порядка 2,5-3,5, а не 1 грн, а сам "экс" уточняет, что кост 1 грн не учитывает государственную ренту
Вопрос себестоимьсти на 150 процентов зависит от методологии. И в столь масштабных структурах, как нафтогаз любая цифра может быть обоснована слишком много составляющих
juristkostya написав:Вопрос себестоимьсти на 150 процентов зависит от методологии. И в столь масштабных структурах, как нафтогаз любая цифра может быть обоснована слишком много составляющих
Не любая, не утрируйте Можно не разносить накладные косты УГВ, не учитывать косты корпоративного центра, полностью игнорировать инвестиции, но от прямых затрат добычи вы никак себестоимость не очистите. Даже для валовых удельных издержек 1 грн - это запредельно низко, и если в ходе добавления остальных перечисленных расходных статей себестоимость возрастает в 3 раза, это говорит о больших проблемах с операционной эффективностью. Грешным делом, если бы росла добыча, можно было бы предположить высокие амортизационные отчисления, но... вы сами знаете, что добыча не растет, а снижается...