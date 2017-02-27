Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:26

Доллар быстро восстанавливает свои позиции на украинском межбанке. Сегодня сценарий на межбанке во многом повторил вчерашнюю сессию. Снова «выиграли» продавцы. За пятницу доллар с утренних 26,62/26,64 гривен вырос сразу на 10 копеек до 26,715/26,735 гривен. Как и вчера, на этом очень хорошо зарабатывали спекулянты.



В самом начале сессии за счет превышения предложения над спросом курс просел до 26,575/26,595 гривен к 11 часам. НБУ выходил на межбанк с интервенцией и купил $5 млн по 26,63 гривны, чем не только сдержал дальнейшее падение курса, но и дал сигнал всем покупателям, что ниже не будет. И покупатели, и продавцы оказались очень “понятливыми”.



Уже к полудню на торги одновременно вышли все основные покупатели и этим резко увеличили общий объем спроса на валюту. Давление на гривну стало быстро расти, а продавцы стали активно завышать свои ценники. Результат – к 12 часам доллар подорожал до 26,625/26,645 гривен, а на обед дилеры ушли при уровнях котировок 26,67/26,69.



После обеда ситуация особо не изменились. Продавцы тестировали нервную систему покупателей и завышали котировки. К 14 часам курс подрос до 26,68/26,70 гривен, а затем с одной стороны, желающих купить валюту становилось все меньше, но с другой стороны те, кто остались – были вынуждены покупать ее уже на условиях продавцов. А их аппетиты только росли. Уже к 15 часам котировки поднялись до 26,72/26,72/26,74 гривен, а завершилась сессия небольшой коррекцией до отметки 26,715/26,735.



Заработали на этом в основном спекулянты. Они с самого утра покупали без “лишнего шума” доллар по 26,595 гривен и чуть выше этой отметки, а под вечер продавали его всем особо страждущим уже по 26,74 гривны.

Главные события 24 сентября на валютном рынке:



Доллар и евро подорожали. Доллар на 10 копеек — до 26,715/26,735 гривен, а евро на 6 копеек — до 31,29/31,31 гривен.



Нацбанк купил $5 млн по 26,63 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6099 гривен за доллар, а официальный курс на 27 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6422 гривен за доллар.