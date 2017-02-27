Со словом ВОЗМОЖНЫМ походу можно пИсать что угодно. В чем тогда ценность такого сообщения?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:23
Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:26
Межбанк: курс доллара снова растет
Доллар быстро восстанавливает свои позиции на украинском межбанке. Сегодня сценарий на межбанке во многом повторил вчерашнюю сессию. Снова «выиграли» продавцы. За пятницу доллар с утренних 26,62/26,64 гривен вырос сразу на 10 копеек до 26,715/26,735 гривен. Как и вчера, на этом очень хорошо зарабатывали спекулянты.
В самом начале сессии за счет превышения предложения над спросом курс просел до 26,575/26,595 гривен к 11 часам. НБУ выходил на межбанк с интервенцией и купил $5 млн по 26,63 гривны, чем не только сдержал дальнейшее падение курса, но и дал сигнал всем покупателям, что ниже не будет. И покупатели, и продавцы оказались очень “понятливыми”.
Уже к полудню на торги одновременно вышли все основные покупатели и этим резко увеличили общий объем спроса на валюту. Давление на гривну стало быстро расти, а продавцы стали активно завышать свои ценники. Результат – к 12 часам доллар подорожал до 26,625/26,645 гривен, а на обед дилеры ушли при уровнях котировок 26,67/26,69.
После обеда ситуация особо не изменились. Продавцы тестировали нервную систему покупателей и завышали котировки. К 14 часам курс подрос до 26,68/26,70 гривен, а затем с одной стороны, желающих купить валюту становилось все меньше, но с другой стороны те, кто остались – были вынуждены покупать ее уже на условиях продавцов. А их аппетиты только росли. Уже к 15 часам котировки поднялись до 26,72/26,72/26,74 гривен, а завершилась сессия небольшой коррекцией до отметки 26,715/26,735.
Заработали на этом в основном спекулянты. Они с самого утра покупали без “лишнего шума” доллар по 26,595 гривен и чуть выше этой отметки, а под вечер продавали его всем особо страждущим уже по 26,74 гривны.
Главные события 24 сентября на валютном рынке:
Доллар и евро подорожали. Доллар на 10 копеек — до 26,715/26,735 гривен, а евро на 6 копеек — до 31,29/31,31 гривен.
Нацбанк купил $5 млн по 26,63 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6099 гривен за доллар, а официальный курс на 27 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6422 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:31
Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почему так скучно. Приходить через месяц?
Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:22
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо ФРС 2-3 листопада таки почне щось робити щодо скорочення емісії а не просто "ля-ля про тополя", то можемо побачити рух ойро під 1,15. На фоні значного росту цін на енергоносії (нафта і найголовніше газ), що потягнуло за собою відчутний ріст цін на вугілля та електроенергію прибутки європейських виробників суттєво впали, аж до зупинки, деяких. А ріст цін на продукцію металургійного комплексу, полімери та дефіцит чипів призвели до небачених ще втрат у автомобільній галузі (зрештою не тільки автомобільній) як через ріст собівартості так і через зупинки виробництва та втрати часток на зовнішніх ринках.
Найближчим часом це відібється на торгівельному балансі союзу та фондовому ринку. Все це плюс не вирішені старі проблеми та нові політичні виклики явно не додадуть міцності євровалюті...
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:46
Как было известно, Нафтогаз на этой неделе продавал валюту, чтобы вернуть 3 млрд грн в бюджет, поэтому курс и держался все эти дни на таких уровнях. На следующей неделе такого предложения валюты на Межбанке уже не будет, экспортеры придержат валюту из-за выплат по НДС, а тут ещё и крупные выплаты по госдолгу 29 сентября. Пока есть предпосылки, что на следующей неделе укреплению доллара быть.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:47
Вплив цього на МБ буде в понеділок-вівторок. І, думаю, це ще не все відшкодування. У середу суттєве погашення ОВДП...
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:22
Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:10
Evergrande misses payment deadline
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