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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8318831983208321

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 160
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
43
27,00-27,50
45%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:56

  Striker написав:Как было известно, Нафтогаз на этой неделе продавал валюту, чтобы вернуть 3 млрд грн в бюджет, поэтому курс и держался все эти дни на таких уровнях. На следующей неделе такого предложения валюты на Межбанке уже не будет, экспортеры придержат валюту из-за выплат по НДС, а тут ещё и крупные выплаты по госдолгу 29 сентября. Пока есть предпосылки, что на следующей неделе укреплению доллара быть.

Хмм...Чого ж тут місцева профессура тиждень пасьянс раскладала, коли все і так було відомо за новим плінтусом що до курсу...і жирував Нафтогаз?
Врожай та інша біднота прокатчики напевно у засідці.
Прораб
 
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