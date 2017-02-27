Striker написав:Как было известно, Нафтогаз на этой неделе продавал валюту, чтобы вернуть 3 млрд грн в бюджет, поэтому курс и держался все эти дни на таких уровнях. На следующей неделе такого предложения валюты на Межбанке уже не будет, экспортеры придержат валюту из-за выплат по НДС, а тут ещё и крупные выплаты по госдолгу 29 сентября. Пока есть предпосылки, что на следующей неделе укреплению доллара быть.
Хмм...Чого ж тут місцева профессура тиждень пасьянс раскладала, коли все і так було відомо за новим плінтусом що до курсу...і жирував Нафтогаз?
Врожай та інша біднота прокатчики напевно у засідці.