Додано: Суб 25 вер, 2021 11:57

somilitark написав: Але як тільки почали таки мацати 26.50-26.60 то взагалі з форуму пропали всі "обвалісти", ну крім одного латентного зрадофіла на роботі Але як тільки почали таки мацати 26.50-26.60 то взагалі з форуму пропали всі "обвалісти", ну крім одного латентного зрадофіла

somilitark написав: Ви вкрали 8 або 10% в людей у валюті, ось і вся розповідь, це все що треба знати про "осінню девальвацію" і староверів, що її сповідають((( Ви вкрали 8 або 10% в людей у валюті, ось і вся розповідь, це все що треба знати про "осінню девальвацію" і староверів, що її сповідають(((

Вам еще не надоело троллить? Да, я один из немногих здесь, кто непоколебим в своих ожиданиях относительно динамики гривна-доллар в длинном периоде - девальвация раз в n-лет продолжится, поскольку фундаментальные причины для сохранения курсового паритета отсутствуют, как отсутствовали все годы эмиссии гривны. Пока сохраняется премия к доходности, на которую вы молитесь, а может и живете, гривна будет подвержена большей инфляции, чем доллар. Ничего крамольного и зрадного в этом нет - это история всех валют развивающихся стран. А понимание проблематики - не "работа", а стратегическое мышлениеА сколько валюты у людей украли исступленные загонялы в гривну за 25 лет? Сколько десятков миллиардов долларов? Сколько лет жизни отняли у долларовых ипотечников, которых убедили, что гривна будет оставаться стабильной и со своих растущих в ней зарплат они легко вернут и тело, и проценты?..