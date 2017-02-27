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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8320832183228323>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 160
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
43
27,00-27,50
45%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:40

  Успіх написав:
  Denik написав:, де соняшник зібраний

Дуже просте питання))
- олія і цукор хоч трошечки подешевшають в УКРАЇНІ, чи навпаки? ;)


а зачем дешеветь?
допускаю подорожание, небольшое 2-5%
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:58

  Успіх написав:
  Denik написав:, де соняшник зібраний

Дуже просте питання))
- олія і цукор хоч трошечки подешевшають в УКРАЇНІ, чи навпаки? ;)


Потребляете в промышленных масштабах?
Я вот вообще не потребляю ни грамма ни того, ни другого.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Я вот вообще не потребляю ни грамма ни того, ни другого

Даже в изделиях? В кофе/чай я тоже нет. Ну а петин тортик "4 стихії" .. мммм, нямка.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 вер, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:40

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Я вот вообще не потребляю ни грамма ни того, ни другого

Даже в изделиях? В кофе/чай тоже нет. Ну а петин тортик "4 стихії" .. мммм, нямка.


Кофе/чай без сахара. Зачем портить их вкус?
В изделиях (в печенье) изредка.
Шоколад экстра-черный - со стевией.
Готовлю и салаты делаю на оливковом.

Менки в Харькове еще вчера вернулись на привычные 70-80, на них и остаются.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:57

27.20 десь у грудні, чи 27.50 це врятує батька девальвунів?


40-70 копеек на долларе - тоже деньги.
Хотя того же можно на оттносительно небольших суммах достигнуть и на текущих за 3-4 месяца.
Стабильность. Дежавю. Ах да, как-то было стабильно по 8. А до этого по 5. А до этого по 2.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 25 вер, 2021 11:59, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:57

  somilitark написав:Але як тільки почали таки мацати 26.50-26.60 то взагалі з форуму пропали всі "обвалісти", ну крім одного латентного зрадофіла на роботі


Вам еще не надоело троллить? Да, я один из немногих здесь, кто непоколебим в своих ожиданиях относительно динамики гривна-доллар в длинном периоде - девальвация раз в n-лет продолжится, поскольку фундаментальные причины для сохранения курсового паритета отсутствуют, как отсутствовали все годы эмиссии гривны. Пока сохраняется премия к доходности, на которую вы молитесь, а может и живете, гривна будет подвержена большей инфляции, чем доллар. Ничего крамольного и зрадного в этом нет - это история всех валют развивающихся стран. А понимание проблематики - не "работа", а стратегическое мышление

  somilitark написав:Ви вкрали 8 або 10% в людей у валюті, ось і вся розповідь, це все що треба знати про "осінню девальвацію" і староверів, що її сповідають(((


А сколько валюты у людей украли исступленные загонялы в гривну за 25 лет? Сколько десятков миллиардов долларов? Сколько лет жизни отняли у долларовых ипотечников, которых убедили, что гривна будет оставаться стабильной и со своих растущих в ней зарплат они легко вернут и тело, и проценты?..
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Дуже просте питання))
- олія і цукор хоч трошечки подешевшають в УКРАЇНІ, чи навпаки?

Ринок цукру мене не цікавить. На імпорт/експорт, а відповідно і на курс він не впливає. Самогон не роблю.
Щодо олії - зараз нормальна ціна в АТБ 43 гривні за пляшку. На 80% соняшник ще не зібрано. Фермери не хочуть зниження цін на соняшник і мають можливість притримувати продажі. Тим більше, що вони оцінюють собівартість соняшнику у наступному році та слабкий врожай основного конкурента - Росії.
  Искатель написав:Сразу озвучьте причины, по которым гривна перестанет укрепляться, и сезонная девальвация все же будет Чтобы потом не оправдываться перед теми, кто Вам поверил.

Чого їх озвучавати, якщо їх немає. Буде невеликий підскок наприкінці вересня. Потім знову зниження, потім знову підскок наприкінці жовтня, за ним зниження. Так і зустрінемо Новий Рік.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я перешел на испортное оливковое масло из того же АТБ уже год как. Дороже в 2 раза, зато полезней и менее вредней в несколько раз. Это неадекватно, когда цены на отечественную олию в пластиковой таре с примесями нефтепродуктов стоят так дорого по сравнению с импортным оливковым продуктом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:41

Якби ви знали паничі...!©

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:
  Denik написав:, де соняшник зібраний

Дуже просте питання))
- олія і цукор хоч трошечки подешевшають в УКРАЇНІ, чи навпаки? ))


Потребляете в промышленных масштабах?
Я вот вообще не потребляю ни грамма ни того, ни другого.

Ви - напевно холостяк? - і холостяки вам поплюсували? :mrgreen:
А мені майже 2 пачки(по 1кг) йде на тиждень!(всякі кашки меншому підсолоддується, чаї ганяєм, каву... - все з цукром)
  Denik написав:Щодо олії - зараз нормальна ціна в АТБ 43 гривні за пляшку

Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія" :lol:
А, наприклад "чумак-золота".
Так, недавно була акція в атб по 55грн(0,9л) - але знову повернулись до "звичної ціни" - 63-66грн :mrgreen:
А саме її я постійно беру і ціну "доковідну" знаю чітко - в атб була 32-33-34грн - а як вони робили акцію, то ціну знижували до 31грн :!:
Як то кажуть - "відчуйте різницю!"© :mrgreen:

п.с.
Я так і не побачив відповіді - олія подешевшає, чи подорожчає від сьогоднішніх рівнів?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 25 вер, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:44

  Zebra написав:Я перешел на испортное оливковое масло из того же АТБ уже год как. Дороже в 2 раза, зато полезней и менее вредней в несколько раз. Это неадекватно, когда цены на отечественную олию в пластиковой таре с примесями нефтепродуктов стоят так дорого по сравнению с импортным оливковым продуктом.

Оливковое масло для меня - просто безвкусная смазка. Нет ничего лучше нерафинированной олии.
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