а зачем дешеветь?
допускаю подорожание, небольшое 2-5%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 10:40
Додано: Суб 25 вер, 2021 10:58
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Даже в изделиях? В кофе/чай я тоже нет. Ну а петин тортик "4 стихії" .. мммм, нямка.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 вер, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:40
Кофе/чай без сахара. Зачем портить их вкус?
В изделиях (в печенье) изредка.
Шоколад экстра-черный - со стевией.
Готовлю и салаты делаю на оливковом.
Менки в Харькове еще вчера вернулись на привычные 70-80, на них и остаются.
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:57
40-70 копеек на долларе - тоже деньги.
Хотя того же можно на оттносительно небольших суммах достигнуть и на текущих за 3-4 месяца.
Стабильность. Дежавю. Ах да, как-то было стабильно по 8. А до этого по 5. А до этого по 2.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 25 вер, 2021 11:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:57
Вам еще не надоело троллить? Да, я один из немногих здесь, кто непоколебим в своих ожиданиях относительно динамики гривна-доллар в длинном периоде - девальвация раз в n-лет продолжится, поскольку фундаментальные причины для сохранения курсового паритета отсутствуют, как отсутствовали все годы эмиссии гривны. Пока сохраняется премия к доходности, на которую вы молитесь, а может и живете, гривна будет подвержена большей инфляции, чем доллар. Ничего крамольного и зрадного в этом нет - это история всех валют развивающихся стран. А понимание проблематики - не "работа", а стратегическое мышление
А сколько валюты у людей украли исступленные загонялы в гривну за 25 лет? Сколько десятков миллиардов долларов? Сколько лет жизни отняли у долларовых ипотечников, которых убедили, что гривна будет оставаться стабильной и со своих растущих в ней зарплат они легко вернут и тело, и проценты?..
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ринок цукру мене не цікавить. На імпорт/експорт, а відповідно і на курс він не впливає. Самогон не роблю.
Щодо олії - зараз нормальна ціна в АТБ 43 гривні за пляшку. На 80% соняшник ще не зібрано. Фермери не хочуть зниження цін на соняшник і мають можливість притримувати продажі. Тим більше, що вони оцінюють собівартість соняшнику у наступному році та слабкий врожай основного конкурента - Росії.
Чого їх озвучавати, якщо їх немає. Буде невеликий підскок наприкінці вересня. Потім знову зниження, потім знову підскок наприкінці жовтня, за ним зниження. Так і зустрінемо Новий Рік.
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я перешел на испортное оливковое масло из того же АТБ уже год как. Дороже в 2 раза, зато полезней и менее вредней в несколько раз. Это неадекватно, когда цены на отечественную олию в пластиковой таре с примесями нефтепродуктов стоят так дорого по сравнению с импортным оливковым продуктом.
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:41
Якби ви знали паничі...!©
Ви - напевно холостяк? - і холостяки вам поплюсували?
А мені майже 2 пачки(по 1кг) йде на тиждень!(всякі кашки меншому підсолоддується, чаї ганяєм, каву... - все з цукром)
Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія"
А, наприклад "чумак-золота".
Так, недавно була акція в атб по 55грн(0,9л) - але знову повернулись до "звичної ціни" - 63-66грн
А саме її я постійно беру і ціну "доковідну" знаю чітко - в атб була 32-33-34грн - а як вони робили акцію, то ціну знижували до 31грн
Як то кажуть - "відчуйте різницю!"©
п.с.
Я так і не побачив відповіді - олія подешевшає, чи подорожчає від сьогоднішніх рівнів?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 25 вер, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:44
Оливковое масло для меня - просто безвкусная смазка. Нет ничего лучше нерафинированной олии.
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